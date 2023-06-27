Военное обозрение
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В G7 заявили, что после субботних событий в России мнения по поводу поддержки Украины «до полной победы» разделились

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В G7 заявили, что после субботних событий в России мнения по поводу поддержки Украины «до полной победы» разделились

Становится известно о целой череде заседаний и совещаний, которые проводятся в западных странах в связи с российскими событиями 24 июня и оценками, данными этим событиям российским президентом. Напомним, что президент Владимир Путин назвал происходившее в минувшую субботу военным мятежом и ударом в спину со стороны тех, кто идёт против России. Накануне в ходе уже второго за несколько дней обращения к российскому народу глава государства отметил, что в расколе, дестабилизации страны и, в конечном итоге, в поражении России заинтересованы представители неонацистского киевского режима, западные покровители этого режима и различного рода национал-предатели.


Одним из совещаний стали срочные консультации в формате G7. Издание Financial Times пишет о том, что вооружённый мятеж, предпринятый в России, неожиданно поставил под вопрос единство оказания военной помощи Украине со стороны стран «Большой семёрки».

Приводится заявление неназванного западного чиновника:

События в России продемонстрировали, что мнения у нас по вопросу того, что может произойти в случае победы Украины, расходятся. И в вопросе того, какие будут последствия для России, тоже.

В издании утверждается, будто бы отдельные правительства G7 «негативно реагируют на попытки Украины воспользоваться внутренними проблемами России».

На самом деле, это выглядит как лукавство. И объяснение есть. 24-25 июня в НАТО признали, что выходили на прямую связь с российским военно-политическим руководством, уточняя, нет ли угрозы по выходу из-под государственного контроля российского ядерного арсенала.

Эти экстренные звонки продемонстрировали, что Запад в первую очередь обеспокоен собственной судьбой и явно был озадачен вопросом, касающимся того, могло ли ядерное оружие России вдруг перейти под контроль вооружённых мятежников. Одновременно с этим звонки в Москву были призваны подчеркнуть, что Запад «точно не имеет никакого отношения к попытке мятежа».

Таким образом, на Западе сегодня развернулась дискуссия относительно того, можно ли будет удержать под контролем ситуацию в мире, если вдруг случиться так, что Украина «добьётся значительных успехов на поле боя». Камень преткновения в том, что в таком случае риски ядерной войны существенно возрастают.
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26 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:57
    +5
    Размещение ТЯО в Белоруссии не вызвало такого шока,каа ражмещение "музыкантов"в Белоруссии yes
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 08:03
      +6
      До сих пор интересно, о чём же договорились в итоге Лукашенко и Пригожин, раз это устроило всех?!
      1. военком Котёнок
        военком Котёнок Сегодня, 08:06
        +3
        мнения по поводу поддержки Украины «до полной победы» разделились
        мнения у нас по вопросу того, что может произойти в случае победы Украины, расходятся

        Классическая новость для тех, кто читает только заголовки.
        1. Андрей Николаевич
          Андрей Николаевич Сегодня, 08:31
          +3
          Сначала, ЕС вооружает Украину а потом, переживает о судьбе нашего ядерного арсенала. Интересно получается..
      2. Теренин
        Теренин Сегодня, 08:25
        +4
        Цитата: Anarchist
        До сих пор интересно, о чём же договорились в итоге Лукашенко и Пригожин, раз это устроило всех?!

        Ещё третьего, ключевого переговорщика не назвали winked
    2. ASAD
      ASAD Сегодня, 08:06
      +1
      Похоже что ядерная угроза это единственная ,, красная линия,, которую опасаются ,, партнёры,, .
    3. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 08:06
      0
      выходу из-под государственного контроля российского ядерного арсенала.
      А оно и не вышло ! А все равно страшно !
      1. военком Котёнок
        военком Котёнок Сегодня, 08:13
        +6
        Это новая, так сказать, взятая высота — начать пугать партнёров потерей контроля над ядерным оружием.
  2. Виктор Ленинградец
    Виктор Ленинградец Сегодня, 08:12
    0
    24-25 июня в НАТО признали, что выходили на прямую связь с российским военно-политическим руководством, уточняя, нет ли угрозы по выходу из-под государственного контроля российского ядерного арсенала

    Всё это означает, что данная проблема (обладание РФ ЯО) Коллективным Западом осознана, и будут предприняты все возможные меры по денуклеаризации России.
    1. Володин
      Володин Сегодня, 08:15
      +2
      Цитата: Виктор Ленинградец
      все возможные меры по денуклеаризации России

      149-й пакет санкций...
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:28
      0
      Цитата: Виктор Ленинградец
      меры по денуклеаризации России.

      Это и будет началом конца России.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:12
    -2
    экстренные звонки продемонстрировали, что Запад в первую очередь обеспокоен собственной судьбой и явно был озадачен вопросом, касающимся того, могло ли ядерное оружие России вдруг перейти под контроль вооружённых мятежников. Одновременно с этим звонки в Москву были призваны подчеркнуть, что Запад «точно не имеет никакого отношения к попытке мятежа».
    . Не очевидное и не вероятное, но все ж напугавшее забугорных, изрядно... возможность попыток использования ядерных аргумента теми, кто не предсказуем и скорее всего, не совсем вменяемые, для реализации своих эфемерных/экстремальных/бредовых планов!!!
    Хотя, есть и другой аспект!!! Что б не происходило внутри страны, любое внешнее давление, запугивание и прямая угроза воспринимается НАШИМ НАРОДОМ... соответствующе!!! так, что любому агрессору не поздороваться!!!
    В общем, здесь им ловить нечего soldier
  4. Igor1915
    Igor1915 Сегодня, 08:14
    +1
    Забавно конечно, Пригожин решал свои личные задачи, при этом перевернул повестку в куче стран, что кстати показывает место РФ в мире. Запад как я понимаю больше заботит ядерный арсенал - в чьих руках он может оказаться.
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 08:21
      +4
      Этот "ядерный арсенал" и спас нас в 90-х прошлого столетия - сам запад не дал развалиться на части России в то время. Решили подождать когда ЯО придет в негодность, способствовали перемещению ЯО с союзных республик на территорию России, "окорочка Буша", выкупили все запасы урана.... и выжидали. Запад побоялся допустить развал России на тот момент и что бы каждый субъект получил в свое распоряжение ЯО. Это нас и спасло.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:14
    +1
    в НАТО признали, что выходили на прямую связь с российским военно-политическим руководством, уточняя, нет ли угрозы по выходу из-под государственного контроля российского ядерного арсенала.
    Наблюдая за тем, что происходит и потирая руки в предвкушении удовольствия все же на всякий случай решили уточнить детали, которые касаются их безопасности и конечно заверить в своей непричастности к происходящему. А то вдруг Россия воспримет это, как угрозу своего существования и бахнет по потенциальному противнику за океаном. Убедившись, что с ЯО все в порядке продолжили наблюдать не скрывая удовольствия.
    отдельные правительства G7 «негативно реагируют на попытки Украины воспользоваться внутренними проблемами России».
    А вот в это совершенно не верится. Сегодня наоборот многие европейские политики жалеют, что Киев не смог воспользоваться ситуацией в свою пользу даже не задумываюсь о том, а смог ли он это сделать вообще.
  6. air wolf
    air wolf Сегодня, 08:16
    -3
    Хорошо, что у Запада опять не получилось, а Пригожин зажравшийся ев-рей, которого от кормушки оттёрли и визжит как резаный боров, правду ищет, да бабки он хочет как и все, решил, что пуп земли, к этой гниде очень много вопросов, почему его Бандеры не грохнули, хотя знали его позиции? Бизнес на крови, все повязаны! И о каких ветеранов Вагнера идет речь, там личный состав из зеков и три-четыре раза поменялся из-за потерь, и о каком профессиональном уровне он визжит, по его словам, они до Киева дошли бы и взяли бы его, а что не сделали? А-а-а-а-а на Москву проще всего ехать, так как все на фронте. Предатель родины как и пятая колонна, только бизнес....
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 08:21
      -1
      А почему такое возможно в нашей стране??? Предлагаю задуматься!
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 08:55
        0
        Ну да, ну да, в мире больше нигде, никогда подобных прецедентов не было... не в каких ни будь банановых республиках, а где ни будь здесь, под боком... хотя и за океяном такое бывает, в самом граде на холме, как оказалось.
        Впрочем, да фиг с ним, что там у них происходит, главное что у нас, мятех не прошёл и не мог пройти, в данное время.
  7. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 08:19
    +6
    На Западе начинают осознавать, что Путин не самый худший вариант для них. В случае поражения России, ядерный чемоданчик может перейти к таким как Пригожин. А он рисованием красных линий заниматься не любит.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 08:24
      +1
      А вы думаете в случае поражения России что-то изменится для верхушки? Как бы не так! Если бы они его боялись (поражения) то не вели бы к нему страну!
      1. Glock-17
        Glock-17 Сегодня, 08:41
        0
        В случае поражения нужно будет дать ответ семьям погибшим во имя чего. Не думаю что Симонян и Соловьев смогут дать развёрнутый ответ. Думаю, что смута будет обеспечена.
    2. freddyk
      freddyk Сегодня, 08:44
      +1
      Цитата: Glock-17
      На Западе начинают осознавать, что Путин не самый худший вариант для них. В случае поражения России, ядерный чемоданчик может перейти к таким как Пригожин. А он рисованием красных линий заниматься не любит.

      Я об этом говорил с самого начала, что это посыл западу- не хотите разговаривать со мной , будете иметь дело с такими как Пригожин, "неадекватами" . Потихоньку начало доходить.
  8. Aleprok
    Aleprok Сегодня, 08:20
    -1
    есть хорошая русская поговорка - "на воре и шапка горит")) ЯО - их больное место, на этом и надо играть.
  9. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 08:23
    +7
    Мнения разделились? Автор делает выводы прямопротивоположные смыслу статьи. Запад понимает, что время работает на них и, что они выбрали верную тактику борьбы с нами. Украина вооружается более быстрыми темпами, чем мы их "разоооужаем". Технический, финансовый и людской потенциал Запада несравненно выше нашего. У нас был шанс, концентрацией сил и средств уничтожить бандеровский режим в самом начале "СВО". К сожалению, по ряду причин, в том числе -прямое предательство интересов страны, не получилось. Имеем то, что имеем.
    1. fabrice-6883
      fabrice-6883 Сегодня, 08:50
      0
      "le potentiel technique, humain et financier de l'Occident est infiniment supérieur au notre" : non, seul le financier est supérieur. Les capacités de production d'armes et munitions russe est supérieur à celui de l'Occident réuni. Et le potentiel humain de son armée, également. Les russes détruisent plus vite le matériel de l'Otan, puisque les stocks de l'Otan s'épuisent (dit Stoltenberg).
  10. 9PA
    9PA Сегодня, 09:12
    0
    Цитата: военком Котёнок
    Это новая, так сказать, взятая высота — начать пугать партнёров потерей контроля над ядерным оружием.

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