В G7 заявили, что после субботних событий в России мнения по поводу поддержки Украины «до полной победы» разделились

События в России продемонстрировали, что мнения у нас по вопросу того, что может произойти в случае победы Украины, расходятся. И в вопросе того, какие будут последствия для России, тоже.

Становится известно о целой череде заседаний и совещаний, которые проводятся в западных странах в связи с российскими событиями 24 июня и оценками, данными этим событиям российским президентом. Напомним, что президент Владимир Путин назвал происходившее в минувшую субботу военным мятежом и ударом в спину со стороны тех, кто идёт против России. Накануне в ходе уже второго за несколько дней обращения к российскому народу глава государства отметил, что в расколе, дестабилизации страны и, в конечном итоге, в поражении России заинтересованы представители неонацистского киевского режима, западные покровители этого режима и различного рода национал-предатели.Одним из совещаний стали срочные консультации в формате G7. Издание Financial Times пишет о том, что вооружённый мятеж, предпринятый в России, неожиданно поставил под вопрос единство оказания военной помощи Украине со стороны стран «Большой семёрки».Приводится заявление неназванного западного чиновника:В издании утверждается, будто бы отдельные правительства G7 «негативно реагируют на попытки Украины воспользоваться внутренними проблемами России».На самом деле, это выглядит как лукавство. И объяснение есть. 24-25 июня в НАТО признали, что выходили на прямую связь с российским военно-политическим руководством, уточняя, нет ли угрозы по выходу из-под государственного контроля российского ядерного арсенала.Эти экстренные звонки продемонстрировали, что Запад в первую очередь обеспокоен собственной судьбой и явно был озадачен вопросом, касающимся того, могло ли ядерное оружие России вдруг перейти под контроль вооружённых мятежников. Одновременно с этим звонки в Москву были призваны подчеркнуть, что Запад «точно не имеет никакого отношения к попытке мятежа».Таким образом, на Западе сегодня развернулась дискуссия относительно того, можно ли будет удержать под контролем ситуацию в мире, если вдруг случиться так, что Украина «добьётся значительных успехов на поле боя». Камень преткновения в том, что в таком случае риски ядерной войны существенно возрастают.