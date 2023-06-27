Госдеп США пообещал «при любом удобном случае» добиться задержания и экстрадиции Пригожина

Власти США рассчитывают добиться экстрадиции куратора ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в случае его появления в стране, с которой есть соответствующие договоренности. Об этом заявил руководитель пресс-службы Государственного департамента США Мэттью Миллер.
Из-за событий в России с выступлением «вагнеровцев» и их «походом на Москву», Евгений Пригожин был вынужден выехать в Белоруссию. Эта история заметно воодушевила американские власти. Они задумались о том, как все же им добиться задержания Пригожина.
Миллер посетовал, что у США нет договоренностей об экстрадиции с Российской Федерацией или Белоруссией. Но «при любом удобном случае» Госдеп США обещает добиться задержания и экстрадиции Пригожина в Соединенные Штаты. Напомним, что Западом введены санкции против Пригожина, а к самому куратору ЧВК «Вагнер» много вопросов у американских властей якобы из-за его вмешательства в президентские выборы в США, а также действий в Африке и на Украине.
С другой стороны, пока Евгений Пригожин находится в Белоруссии, он может чувствовать себя в безопасности. Американские власти не имеют соответствующего влияния на Минск, чтобы принудить Александра Лукашенко разрешить экстрадицию Пригожина. Поэтому такое заявление представителя Госдепа можно рассматривать как «дежурное»: американскому внешнеполитическому ведомству нельзя было не отреагировать на ситуацию с перемещением Пригожина из России в Белоруссию.
Напомним, что в Белоруссию Пригожин направился после переговоров с Александром Лукашенко. Колонны бойцов и техники ЧВК «Вагнер» убыли в полевые лагеря в Донбассе, по некоторым данным, сейчас для них в срочном порядке строятся лагеря в Белоруссии.