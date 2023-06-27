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Госдеп США пообещал «при любом удобном случае» добиться задержания и экстрадиции Пригожина

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Госдеп США пообещал «при любом удобном случае» добиться задержания и экстрадиции Пригожина

Власти США рассчитывают добиться экстрадиции куратора ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в случае его появления в стране, с которой есть соответствующие договоренности. Об этом заявил руководитель пресс-службы Государственного департамента США Мэттью Миллер.


Из-за событий в России с выступлением «вагнеровцев» и их «походом на Москву», Евгений Пригожин был вынужден выехать в Белоруссию. Эта история заметно воодушевила американские власти. Они задумались о том, как все же им добиться задержания Пригожина.

Миллер посетовал, что у США нет договоренностей об экстрадиции с Российской Федерацией или Белоруссией. Но «при любом удобном случае» Госдеп США обещает добиться задержания и экстрадиции Пригожина в Соединенные Штаты. Напомним, что Западом введены санкции против Пригожина, а к самому куратору ЧВК «Вагнер» много вопросов у американских властей якобы из-за его вмешательства в президентские выборы в США, а также действий в Африке и на Украине.

С другой стороны, пока Евгений Пригожин находится в Белоруссии, он может чувствовать себя в безопасности. Американские власти не имеют соответствующего влияния на Минск, чтобы принудить Александра Лукашенко разрешить экстрадицию Пригожина. Поэтому такое заявление представителя Госдепа можно рассматривать как «дежурное»: американскому внешнеполитическому ведомству нельзя было не отреагировать на ситуацию с перемещением Пригожина из России в Белоруссию.

Напомним, что в Белоруссию Пригожин направился после переговоров с Александром Лукашенко. Колонны бойцов и техники ЧВК «Вагнер» убыли в полевые лагеря в Донбассе, по некоторым данным, сейчас для них в срочном порядке строятся лагеря в Белоруссии.
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27 комментариев
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  1. Canecat
    Canecat Сегодня, 08:13
    +4
    к самому куратору ЧВК «Вагнер» много вопросов у американских властей якобы из-за его вмешательства в президентские выборы

    Наш пострел везде поспел laughing
    1. Stas157
      Stas157 Сегодня, 09:03
      +2
      Здесь предатель, там враг. Куда деваться русскому герою?
  2. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 08:13
    +11
    Власти США рассчитывают добиться экстрадиции куратора ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина
    Зря Пригожин пошел на Москву ! Пошел бы на Вашингтон - был бы Героем США ! laughing
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 08:17
      -2
      Так ведь всё равно через территорию страны идти пришлось бы. Попытался в яндексе маршрут составить, ну из Ростова на Чукотку, чтобы дальше через пролив. Ничего не выдал, не может почему то.
  3. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 08:15
    -2
    добиться задержания и экстрадиции Пригожина
    ....экстрадицию куда...вместо Вити Бута на нары уса!!!!
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:16
    +4
    Госдеп США пообещал «при любом удобном случае» добиться задержания и экстрадиции Пригожина
    . Он, конечно, собачки сын, но, это НАШ собачки сын!
    Не умаляя и не приувеличивая заслуг... вина его серьёзная, но о давать его врагам нашего государства не, не, сами, только самим разбираться.
    1. Галеон
      Галеон Сегодня, 08:41
      +5
      Враги нашего государства- друзья и партнеры нашего президента. Ради него готовы расстараться.
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:16
    +5
    Цитата: Uncle Lee
    Власти США рассчитывают добиться экстрадиции куратора ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина
    Зря Пригожин пошел на Москву ! Пошел бы на Вашингтон - был бы Героем США ! laughing

    Киев-вот цель: надо освободить святыни Киевско-Печорской Лавры от пoсягательств iudaeum Зеленского.
  6. Silver99
    Silver99 Сегодня, 08:17
    +7
    Мерзко от просмотра всех этих ток-шоу, на перебой обвиняют Пригожина в сотрудничестве с западными спецслужбами, но позвольте жители Ростова, Воронежа, Липецка баррикад не строили и по сути поддержали его, посмотрите видео как его приветствовали, они что по мнению властей все в полном составе агенты Запада ? опять же все пытаются отделить Пригожина от самого подразделения ЧВК, типа 50 тыс это заблудшие овечки, да бред, идет попытка сделать хорошую мину при жидкой диареи, вот и МО не сумев возглавить отпор возглавил бегство бросив и вверенные ему подразделения и жителей, а теперь надев геройские звезды вышел из укрытия.
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 08:25
      +6
      Если уж кого и обвинять в сотрудничестве с западными спецслужбами, так это в первую очередь Шойгу. На это указывает куча косвенных фактов, но если покопаться, думаю станут прямыми.
    2. Glock-17
      Glock-17 Сегодня, 08:34
      +5
      Посмотрев как жители приветствовали Вагнер в Ростове и Воронеже и неготовности силовых структур стоять насмерть, возникают смутные сомнения о 99 % рейтингов Гаранта.
      1. Deon59
        Deon59 Сегодня, 08:42
        +1
        Вы еще сомневались ,а сколь реально на выборы ходят -25 % может быть ,а остальные от лукавого. В каком году на выборы В Госдуму голосовало всего менее 35% так орали Едим Россию партией победителей
      2. Single-n
        Single-n Сегодня, 08:53
        +2
        99% это когда голосут он, кадыров и недимон:)) А остальной народ его терпит только из за отсутсвия сколь нибудь заметной фигуры. Тот же Пригожин просто поторопился. и немного неудачный момент.Вот еще годик СВО продлится, а оно продлится, тогда да.
    3. Fotoceva62
      Fotoceva62 Сегодня, 09:02
      -1
      Пригожин предатель, как и его окружение. Как урка стал руководителем ЧВК? Зачем структуру насытили уголовниками? Присягу стране не давали, не по АУЕ не по понятиям. Новый пиночет, и фашист. Армия этому бандиту гопстопнику убитых Российских Воинов не простит, да и Народ не забудет... Прокляты и забыты.
      1. Комментарий был удален.
    4. Canecat
      Canecat Сегодня, 09:09
      0
      Цитата: Silver99
      все пытаются отделить Пригожина от самого подразделения ЧВК

      Все дело в том, кто отдавал преступный приказ, с того и спрос. Вот если бы также разбирались у нас в МО с высшими чинами, ворующими и отдающими преступные приказы... но ведь молчат, а тут прямо врага государства изобличили
  7. тоже-врач
    тоже-врач Сегодня, 08:21
    +2
    Ну и на чьей стороне в этом деле Шойгу? На стороне американцев!
    Уж не проплачена ли вся эта история из-за рубежа? Мы не трогаем твои виллы, а ты опусти Вагнер, - так могло быть?
  8. mag nit
    mag nit Сегодня, 08:21
    +1
    Обиделись амеры, что Пригожин подсунул им президента - ваньку-встаньку.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 08:26
      -5
      Да, карьера наверно дай Бог каждому и достойно как сейчас модно в лучших домах Ландона и Парижу, "байопика". Мелкий бандит, потом ресторатор/стольник самого главного, потом хозяин ботофермы, которая выбирала президентов США, а потом глава крутой ЧВК.
  9. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 08:25
    -2
    Пен дос танцы уверены, что лысый повар раскроет секреты кремлевской кухни. ЧВК матрасам ноги не оттаптывал - и как таковой "личной неприязни" у них нет. В Сирии из-за трусости наших ломпасов это музыканты попали под пен дос танский удар. В африке ЧВК больше лягушатникам на ноги наступал. То что они бандерлогов истребили немеряно так янкесам на это начхать - кто их обезьян считает.
  10. air wolf
    air wolf Сегодня, 08:29
    -2
    Ну вот и часть правды вышла, он продался пин-досам за зеленные бумажки и его уберут, чтобы не выболтал правду о мятеже, а то типа патриот, да свинья продажная, из-за него народ чуть с ума не сошёл, не хватало нам еще одной революции, что в 17, что в 91, везде рука дикого Запада. Г.Нида зажравшаяся этот Пирожков-Пригожин!
  11. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 08:30
    +4
    Батька конечно молодец. Ему респект и уважение. Без иронии. А, вагнеров он будет держать как козырь(или как Джокер). В нужный момент пригодиться. А, этот момент может быть уже очень близок. Кстати, мечь- оружие обоюдоострое.
  12. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 08:41
    -4
    это они так пытаются скрыть, что купили его и потом просто переедет к ним жить за заслуги?
    1. Single-n
      Single-n Сегодня, 08:54
      -1
      Скорее как носителя кучи интересной информации по Африке и гадюшнику в РФ. Может и завербуют для своей работы в Африке
  13. Void
    Void Сегодня, 08:42
    0
    Какие смелые чуваки, ничего не боятся
  14. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 08:54
    -2
    Амеры из кожи вон лезут, что бы показать своё негативное отношение к ЧВК Вагнер, что по их замыслу, должно создать у нас в противовес их мнению - позитивное наше мнение о всех ЧВК и сохранить эту пятую колонну.
  15. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 08:56
    -1
    Решили помочь российским ФСБ и прокуратуре?
  16. Товарищ Ким
    Товарищ Ким Сегодня, 09:14
    0
    Цитата: Stas157
    Здесь предатель, там враг. Куда деваться русскому герою?


    Это Вы не про него ли пишите:

    Асланбек Андарекович (более известный как Владислав Юрьевич Сурков), он же, организатор позора Минска, Херсонского стыда и встречи наших войск цветами и флажками по дороге в Киев?
    Он же кормитель волосистой грудью всяких падалей типа Медведчука.

    Такого Асланбека Андарековича (в девичестве) нам не нужно!