За исключением бурной риторики, мы не увидели никаких признаков того, что существует какое-либо намерение применить ядерное оружие на территории Украины. И я могу заверить вас, что мы не видели ничего такого, что заставило бы нас изменить нашу собственную позицию стратегического сдерживания

Несмотря на звучащие из Киева обвинения, США не увидели признаков подготовки Россией применения тактического ядерного оружия на Украине, да и угрозы подрыва Запорожской АЭС тоже не наблюдается. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.В Белом доме не подтвердили намерение России применить на Украине ядерное оружие, о чем на каждом углу кричал Зеленский. На прошедшем в Белом доме брифинге данный вопрос был одним из центральных, журналисты очень хотели узнать, правду говорит украинский президент, или нет. По словам Кирби, на данный момент США не наблюдают никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие.- заявил представитель администрации Байдена.Такая же ситуация и с Запорожской АЭС, о которой так много говорит Зеленский. Несмотря на утверждения киевского сидельца о том, что Россия якобы готовит подрыв АЭС, американцы и здесь ничего не увидели, хотя "очень внимательно" наблюдали.Ранее Зеленский попытался обвинить Россию в подготовке подрыва атомной станции, заявление клоуна распространили украинские и западные СМИ. Поддакивал Зеленскому и глава ГУР МО Украины Буданов утверждавший, что имеет информацию о якобы заминированных реакторах и бассейне-охладителе. В Москве в ответ покрутили пальцев у виска, показав уровень умственных способностей Зеленского и Буданова.