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«Мы не увидели никаких признаков»: В Белом доме не подтвердили заявление Зеленского о якобы подготовке Россией применения ядерного оружия

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«Мы не увидели никаких признаков»: В Белом доме не подтвердили заявление Зеленского о якобы подготовке Россией применения ядерного оружия

Несмотря на звучащие из Киева обвинения, США не увидели признаков подготовки Россией применения тактического ядерного оружия на Украине, да и угрозы подрыва Запорожской АЭС тоже не наблюдается. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.


В Белом доме не подтвердили намерение России применить на Украине ядерное оружие, о чем на каждом углу кричал Зеленский. На прошедшем в Белом доме брифинге данный вопрос был одним из центральных, журналисты очень хотели узнать, правду говорит украинский президент, или нет. По словам Кирби, на данный момент США не наблюдают никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие.

За исключением бурной риторики, мы не увидели никаких признаков того, что существует какое-либо намерение применить ядерное оружие на территории Украины. И я могу заверить вас, что мы не видели ничего такого, что заставило бы нас изменить нашу собственную позицию стратегического сдерживания

- заявил представитель администрации Байдена.

Такая же ситуация и с Запорожской АЭС, о которой так много говорит Зеленский. Несмотря на утверждения киевского сидельца о том, что Россия якобы готовит подрыв АЭС, американцы и здесь ничего не увидели, хотя "очень внимательно" наблюдали.

Ранее Зеленский попытался обвинить Россию в подготовке подрыва атомной станции, заявление клоуна распространили украинские и западные СМИ. Поддакивал Зеленскому и глава ГУР МО Украины Буданов утверждавший, что имеет информацию о якобы заминированных реакторах и бассейне-охладителе. В Москве в ответ покрутили пальцев у виска, показав уровень умственных способностей Зеленского и Буданова.
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14 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 08:22
    +1
    Злыдни, Зеленский так старается, вон и учения провели и "экспертов" подтянули и народ готовить начали, а тут, ну как так то!!!
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 08:28
      0
      покрутили пальцев у виска, показав уровень умственных способностей Зеленского и Буданова.
      А у них и справка из дурдома есть ! wassat
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 08:45
        0
        Зеленскому никакая справка не нужна: каждый день нос чешет. А Буданов похоже отбыл в бессрочную командировку к Бандере. am
  2. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 08:26
    -1
    Запад увидел, в очередной раз, бессилие и растерянность, неразбериху и хаос. Где и кого?
  3. beybender
    beybender Сегодня, 08:28
    0
    А какие должны быть признаки ?!? Объявление в Огоньке какое - нибудь ?!?
  4. Романенко
    Романенко Сегодня, 08:32
    +1
    «Мы не увидели никаких признаков»: В Белом доме не подтвердили заявление Зеленского о якобы подготовке Россией применения ядерного оружия

    Плохой признак, судя заявлениям, клоун бомбу собрал только ждет команды из центра принятия решения фашистской столицы. Пока что команду оттуда не дали, но низкий старт уже, судя по всему готов. Саммит НАТО не за горами, результатов по контрнаступу нет, значит надо что-то сделать.
    Задумались твари....
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:32
    +1
    США не увидели признаков подготовки Россией применения тактического ядерного оружия на Украине, да и угрозы подрыва Запорожской АЭС тоже не наблюдается
    Ну хоть в этом американцы пока исходят из реалий. Однако в западной прессе и от полностью потерявших чувство меры и разума генералов звучат категорические утверждения, что Россия обязательно применет тактическое ЯО. Ну, а Зеленский продолжает гнуть свою линию и цинично врать. У него "работа" такая, т.к. на большее просто не способен.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:33
    0
    Этот " пылесос " (Кирби)постоянно не в себя сосёт,наверно бракованный! lol
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:41
    0
    «Мы не увидели никаких признаков»: В Белом доме не подтвердили заявление Зеленского о якобы подготовке Россией применения ядерного оружия
    . О каких признаках может вообще идти речь???
  8. km-21
    km-21 Сегодня, 08:42
    +1
    Мы не увидели суслика.
    А он - есть.
    Само наличие ядерного оружия является достаточным признаком готовности его применения.
  9. Илья22558
    Илья22558 Сегодня, 08:43
    0
    А что, Буданов таки оклемался? Пичалька....
  10. Mouse
    Mouse Сегодня, 08:54
    0
    За исключением бурной риторики, мы не увидели никаких признаков

    Таки... не риторика, а полный бред наркомана... winked
  11. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 08:55
    0
    Тут никто не любит "договорняки", а вот это и есть результат одного из таких договорняков. А точнее это результат работы нашего МИДа или же Милли с Герасимовым созвонились.
  12. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:04
    0
    А вот грязную бомбу Зелёный клоун явно готовит.