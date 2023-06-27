Американская пресса: ВСУ не могут преодолеть преграждающие путь к российским позициям минные поля

На Запорожском направлении ВСУ столкнулись со значительными проблемами в плане продвижения на начальном этапе контрнаступления. Об этом пишет американское издание The New York Times. По утверждению американской прессы, ВСУ не могут преодолеть преграждающие путь к российским позициям минные поля.Как утверждает газета, украинские формирования вынуждены останавливаться перед большими минными полями. Кроме того, они подвергаются мощным артиллерийским обстрелам и ударам с воздуха с помощью вертолетов Ка-52. Поскольку российская армия оказывает серьезное сопротивление, у ВСУ – серьезные потери в личном составе и военной технике, в том числе и западного производства.Местность на Запорожском направлении степная, там негде укрыться. При этом российские военные, пишет издание, смогли за месяцы подготовки оборудовать качественные линии обороны. Преодоление минных полей и других преград занимает у ВСУ слишком много времени.По утверждению американской прессы, в марте 2023 года США передали Украине 113 БМП Bradley. 17 из них — то есть 15% — были подбиты или уничтожены. В итоге контрнаступление превратилось в затяжные бои, что был вынужден признать и сам президент Украины Владимир Зеленский. Американская администрация тоже признает, что контрнаступление идет куда медленнее, чем предполагалось. И Запад, и Украина явно переоценили американскую и европейскую военную технику, а также понадеялись, что российская армия не будет сильно держаться за рубежи обороны.Но такие надежды оказались беспочвенными. Теперь украинским формированиям остается лишь рассчитывать на какие-то перегруппировки и введение в бой дополнительных резервов. Но и с этим Киев медлит, опасаясь, что все резервы будут потеряны во время боев на Запорожском направлении.