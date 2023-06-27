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Американская пресса: ВСУ не могут преодолеть преграждающие путь к российским позициям минные поля

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Американская пресса: ВСУ не могут преодолеть преграждающие путь к российским позициям минные поля

На Запорожском направлении ВСУ столкнулись со значительными проблемами в плане продвижения на начальном этапе контрнаступления. Об этом пишет американское издание The New York Times. По утверждению американской прессы, ВСУ не могут преодолеть преграждающие путь к российским позициям минные поля.


Как утверждает газета, украинские формирования вынуждены останавливаться перед большими минными полями. Кроме того, они подвергаются мощным артиллерийским обстрелам и ударам с воздуха с помощью вертолетов Ка-52. Поскольку российская армия оказывает серьезное сопротивление, у ВСУ – серьезные потери в личном составе и военной технике, в том числе и западного производства.

Местность на Запорожском направлении степная, там негде укрыться. При этом российские военные, пишет издание, смогли за месяцы подготовки оборудовать качественные линии обороны. Преодоление минных полей и других преград занимает у ВСУ слишком много времени.

По утверждению американской прессы, в марте 2023 года США передали Украине 113 БМП Bradley. 17 из них — то есть 15% — были подбиты или уничтожены. В итоге контрнаступление превратилось в затяжные бои, что был вынужден признать и сам президент Украины Владимир Зеленский. Американская администрация тоже признает, что контрнаступление идет куда медленнее, чем предполагалось. И Запад, и Украина явно переоценили американскую и европейскую военную технику, а также понадеялись, что российская армия не будет сильно держаться за рубежи обороны.

Но такие надежды оказались беспочвенными. Теперь украинским формированиям остается лишь рассчитывать на какие-то перегруппировки и введение в бой дополнительных резервов. Но и с этим Киев медлит, опасаясь, что все резервы будут потеряны во время боев на Запорожском направлении.
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20 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 08:33
    +1
    Интересно чего это западная пресса начала ТАКУЮ информацию выдавать???
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:35
      +3
      А сколько было грязи в адрес Суровикина am и Херсон он сдал и все пропало, так ведь это он поняв сложившуюся ситуацию отошел на более выгодную линию обороны и создал по всем правилам фортификации эшелонированную оборону. Это еще раз доказывает в армии нужны профессионалы и не уступчивые генералы способные говорить горькую правду и гнуть свою линию, а не вылизывать злопамятным горе-штабистам.
      1. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 08:46
        +2
        Я не припомню "грязи в адрес Суровикина" от адекватных людей. Вопрос был в другом, как так получилось, что не провели дополнительную мобилизацию на полгода раньше из-за чего фронт встал по всей линии, а затем покатился назад? А Суровикину пришлось отдать единственный плацдарм на правом берегу Днепра и забыть на время про Одессу и Николаев.
        Допускаю, что на тот период просто нечем было вооружить 300 тыс. человек, кроме автоматов с минометами. feel
    2. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 08:38
      0
      В смысле такую? Обычная информация для тамошней прессы, всё в их нарративе.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 08:56
        +2
        Копчёный hi, до недавнего времени пресса Запада по любому поводу пела диферамбы в адрес ВСУ и просто визжа от восторга описывала героизм их солдат и превосходство над нашими бойцами а тут совершенно другая "музыка" пошла.
  2. Фредэгар Пузикс мл.
    Фредэгар Пузикс мл. Сегодня, 08:37
    0
    Фейгин и Арестович, нервно курят в сторонке...
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:39
    +4
    ВСУ не могут преодолеть преграждающие путь к российским позициям минные поля.
    На пути ВСУ не только минные поля, а и главный козырь - российский солдат.
    1. LeutnantTom
      LeutnantTom Сегодня, 08:44
      0
      Сначала истребители, вертолеты, беспилотники, затем артиллерийское и бронетанковое соединение а если что и осталось то солдаты. человеческие потери должны быть низкими.
      1. rotmistr60
        rotmistr60 Сегодня, 08:56
        +1
        А истребители, вертолеты кто пилотирует, кто сидит в танках и ведет огонь из орудий и РСЗО? Разве не российский солдат?
        1. LeutnantTom
          LeutnantTom Сегодня, 09:17
          0
          Да, что имелось в виду это наземный персонал, пехота!
    2. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:46
      +2
      Именно так, мины сами не укладываются в виде заграждений, их специалисты устанавливают.
      Значит наши хорошо устанавливают, раз ВСУшники не можут их преодолеть.
      1. Gomunkul
        Gomunkul Сегодня, 09:22
        0
        Значит наши хорошо устанавливают,
        Не только хорошо устанавливают, но и хорошо эти поля прикрывают, и это приятно слышать.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:45
    +1
    Резервы, резервы... времена меняются, тактика/стратегия, тоже меняется, кое где, кое как, а проблема резервов, вернее вечная их нехватка, как были так и есть у всех и всегда.
  5. Mouse
    Mouse Сегодня, 08:51
    +2
    что был вынужден признать и сам президент Украины Владимир Зеленский.

    Временное просветление? belay
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:58
      +2
      Это перерывчик-протрезвление между "дорожками". winked
      Это не надолго. yes
    2. Русь
      Русь Сегодня, 09:19
      0
      Кратковременное... я бы сказала.... yes
  6. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 08:55
    +3
    ВСУ недооценили возможности российских инженерных сил. Времени на подготовку оборонительных рубежей оказалось предостаточно благодаря Вагнеру. А прорвать такую оборону не имея хотя бы паритет в воздухе и многократное превосходство в артиллерии на линии прорыва это просто безумие.
  7. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 08:57
    -1
    10% это не 90, можно сказать, что мы их только пощекотали, а с учётом наших потерь, пусть и значительно меньших, цифра ещё мене впечатляющая.
  8. Konnick
    Konnick Сегодня, 09:09
    0
    Такое впечатление, что всушные танкисты и не стремятся разминировать. Все лучше подорваться на мине, привести танк в небоеспособное состояние и остаться живым чем доехать до ЛБС и получить снаряд или ПТУР в башню .
  9. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 09:13
    0
    Осталось две недели, а результатов на сценарий №1 нет.
    Готовят сценарий №2, "шахматисты" хреновы ("Как в народе говорят..." (В.В. Путин)
    Не зря же слёт министров ин.дел созвали, на котором мозг выносят представителям БРИКС, добиваясь от них участия в продвижении "плана Зеленского".
    Россию опять пытаются "в шпагат" посадить, заставив выбирать: Империя или БРИКС?
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