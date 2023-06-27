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Военкоры: Российские и украинские войска концентрируются у линии соприкосновения в районе села Работино

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Военкоры: Российские и украинские войска концентрируются у линии соприкосновения в районе села Работино

В настоящее время и ВСУ, и ВС РФ осуществляют мероприятия по перегруппировке сил на Запорожском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Это следует из сообщений российских военных корреспондентов и западной прессы.


Сейчас российские и украинские войска концентрируются у линии соприкосновения в районе Жеребянок и Работина. Также они стягиваются к Каменскому и Нестерянке. Как пишет Telegram-канал WarGonzo, на данных участках в ближайшее время могут начаться ожесточенные бои.

Помимо перегруппировки сил, российская армия продолжает наносить артиллерийские и ракетные удары по позициям украинских формирований на территории Запорожской области. На Южно-Донецком направлении ВС РФ проводят контратакующие мероприятия на Угледарском участке фронта, в районе Новодаровки. Линия обороны ВС РФ сейчас проходит через Приютное-Старомайорское-Новодонецкое-Павловку. Позиции ВС РФ здесь подвергаются артиллерийским ударам украинской стороны.


Еще одно важное направление – Донецкое. Здесь ВС РФ продолжают атаковать позиции ВСУ в Марьинке и у Новомихайловки, но продвижений пока не фиксируется, сообщают российские военные корреспонденты.

На Артемовском направлении ВС РФ контратаковали украинские позиции со стороны Берховки и Дубово-Василевки, а также в районе Веселого. Позиции украинских формирований в Ивановском (Красном), Хромово (Артемовском), Часовом Яре, Степном и других населенных пунктах тоже регулярно подвергаются артиллерийским и ракетным обстрелам со стороны действующих на данном направлении российских войск.

Отдельно стоит отметить Красно-Лиманское и Купянское направления. Здесь инициатива, судя по всему, принадлежит российским войскам. По крайней мере, украинский генеральный штаб в традиционной утренней сводке сообщает о сдерживании ВСУ наступления российских войск на Красно-Лиманском направлении. На Купянском направлении, сообщает командование ВСУ, российская армия наступала в сторону Стельмаховки.
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9 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. zorglub bulgroz
    zorglub bulgroz Сегодня, 09:02
    -1
    Канал Telegram! Павел Дуров, глава Telegram, получил от короля французское гражданство.
    Теперь вы уверены в своих сообщениях в Telegram?
    Непредоставление этой информации для обеспечения безопасности ваших коммуникаций является преступлением против государства.

    https://www.lemonde.fr/pixels/article/2023/06/26/le-mysterieux-passeport-francais-de-pavel-durov-fondateur-de-telegram_6179287_4408996.html
  3. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 09:04
    +1
    Мужики, а что в итоге с Кременной. С утра писали и то что ее ВСУ заняли и то что идут уличные бои. Поделитесь информацией.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 09:15
      +1
      А кто писал? Нигде нет такой информации. Вчера были массовые вбросы об отставке Шойгу в то время, как он был в штабе под Донецком. "Новость" массово и организованно распространялась инагентами.
      1. grem
        grem Сегодня, 09:27
        0
        Цитата: igorbrsv
        А кто писал? Нигде нет такой информации. Вчера были массовые вбросы об отставке Шойгу в то время, как он был в штабе под Донецком. "Новость" массово и организованно распространялась инагентами.

        Да это Арон с Израиля ,любит тут потролить хе хе
    2. kaufman
      kaufman Сегодня, 09:24
      0
      Нигде ни какой информации. Тишина...
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 09:12
    +1
    Да на кой теперь всякие разведки и Штирлицы? Прошлый век! Воекоры, Телеграмм каналы и Ютубчик))) а то спутников не хватает, коптеров разведчиков не хватает, вон все сами все выкладывают и обо всем говорят, сарказм если что.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 09:22
      0
      Ну, вдруг здесь ситуация как в старом добром фильме фильме
  5. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 09:15
    +2
    Представляю, что бы было с "военкорами", если бы они проболтались о концентрации наших войск перед наступлением во время Великой Отечественной войны.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:27
    0
    "Военкоры" спешат сообщить в своих блогах на каком направлении концентрируются наши войска и стараются это сделать быстрее соседа, который тоже считается "военкором", но и конкурентом в интернете. И кому такая информация адресована в первую очередь? А ведь не раз предупреждали их, что ребятки вы в погоне за личным хайпом приносите вред ВС, будьте осмотрительны и немного сдержанными особенно при тиражировании не проверенной информации.