Военкоры: Российские и украинские войска концентрируются у линии соприкосновения в районе села Работино

В настоящее время и ВСУ, и ВС РФ осуществляют мероприятия по перегруппировке сил на Запорожском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Это следует из сообщений российских военных корреспондентов и западной прессы.Сейчас российские и украинские войска концентрируются у линии соприкосновения в районе Жеребянок и Работина. Также они стягиваются к Каменскому и Нестерянке. Как пишет Telegram-канал WarGonzo, на данных участках в ближайшее время могут начаться ожесточенные бои.Помимо перегруппировки сил, российская армия продолжает наносить артиллерийские и ракетные удары по позициям украинских формирований на территории Запорожской области. На Южно-Донецком направлении ВС РФ проводят контратакующие мероприятия на Угледарском участке фронта, в районе Новодаровки. Линия обороны ВС РФ сейчас проходит через Приютное-Старомайорское-Новодонецкое-Павловку. Позиции ВС РФ здесь подвергаются артиллерийским ударам украинской стороны.Еще одно важное направление – Донецкое. Здесь ВС РФ продолжают атаковать позиции ВСУ в Марьинке и у Новомихайловки, но продвижений пока не фиксируется, сообщают российские военные корреспонденты.На Артемовском направлении ВС РФ контратаковали украинские позиции со стороны Берховки и Дубово-Василевки, а также в районе Веселого. Позиции украинских формирований в Ивановском (Красном), Хромово (Артемовском), Часовом Яре, Степном и других населенных пунктах тоже регулярно подвергаются артиллерийским и ракетным обстрелам со стороны действующих на данном направлении российских войск.Отдельно стоит отметить Красно-Лиманское и Купянское направления. Здесь инициатива, судя по всему, принадлежит российским войскам. По крайней мере, украинский генеральный штаб в традиционной утренней сводке сообщает о сдерживании ВСУ наступления российских войск на Красно-Лиманском направлении. На Купянском направлении, сообщает командование ВСУ, российская армия наступала в сторону Стельмаховки.