В бундесвере: Для перевода 4-х тысяч военных из Германии в Литву нужно сначала решить вопрос с размещением членов их семей

Германские вооружённые силы (бундесвер) реагируют на заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о скором размещении в Литве около 4-х тысяч немецких военнослужащих - бригаду. Напомним, что Писториус сделал такое заявление на днях, о чём уже сообщало «Военное обозрение».Тем временем, руководитель союза военнослужащих Германии Андре Вюстнер в интервью немецким журналистам заявил, что заявление Писториуса вызвало недоумение в бундесвере. Вюстнер отметил, что для размещения бригады германских вооружённых сил в Литве необходимо решение целого ряда вопросов, в том числе вопросов материально-технического обеспечения и перевода в Прибалтику членов семей военнослужащих. А члены семей военнослужащих ФРГ не горят желанием менять, например, частный дом в Дюссельдорфе или Бремене на «двушку» в военном городке в литовском Шяуляе.По большому счёту, ситуация является достаточно странной. Писториус о решении объявил, но становится понятно, что уже ни немецкий, ни литовский народ никто об их мнении спрашивать не собирается. Чиновники решают всё сами. Причём о решениях заявляют, а о том, как они будут реализованы, предлагают «подумать завтра».Тем временем, сам факт перемещения в Литву 4 тысяч немецких военнослужащих с их размещением на постоянной основе – классический вариант оккупационных сил. Получается, пока власти Литвы постоянно заявляли об угрозе «оккупации со стороны России», оккупируют страну американские, немецкие и другие натовские военнослужащие, для которых на первом месте – совсем не защита литовского народа.