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В бундесвере: Для перевода 4-х тысяч военных из Германии в Литву нужно сначала решить вопрос с размещением членов их семей

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В бундесвере: Для перевода 4-х тысяч военных из Германии в Литву нужно сначала решить вопрос с размещением членов их семей

Германские вооружённые силы (бундесвер) реагируют на заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о скором размещении в Литве около 4-х тысяч немецких военнослужащих - бригаду. Напомним, что Писториус сделал такое заявление на днях, о чём уже сообщало «Военное обозрение».


Тем временем, руководитель союза военнослужащих Германии Андре Вюстнер в интервью немецким журналистам заявил, что заявление Писториуса вызвало недоумение в бундесвере. Вюстнер отметил, что для размещения бригады германских вооружённых сил в Литве необходимо решение целого ряда вопросов, в том числе вопросов материально-технического обеспечения и перевода в Прибалтику членов семей военнослужащих. А члены семей военнослужащих ФРГ не горят желанием менять, например, частный дом в Дюссельдорфе или Бремене на «двушку» в военном городке в литовском Шяуляе.

По большому счёту, ситуация является достаточно странной. Писториус о решении объявил, но становится понятно, что уже ни немецкий, ни литовский народ никто об их мнении спрашивать не собирается. Чиновники решают всё сами. Причём о решениях заявляют, а о том, как они будут реализованы, предлагают «подумать завтра».

Тем временем, сам факт перемещения в Литву 4 тысяч немецких военнослужащих с их размещением на постоянной основе – классический вариант оккупационных сил. Получается, пока власти Литвы постоянно заявляли об угрозе «оккупации со стороны России», оккупируют страну американские, немецкие и другие натовские военнослужащие, для которых на первом месте – совсем не защита литовского народа.
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8 комментариев
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  1. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 08:57
    +3
    В Литве найдут себе из местных- ППЖ. Да и х,ох,лушек там полно- они на этом специализируются.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:01
      +1
      Свидомитские специализируются на угоне мужей у коренных для получения ПМЖ.
      Они сейчас тоже хитрые. За это на них коренное женское население дико злится.
      Об этом писали в электронных изданиях.
    2. михаилл
      михаилл Сегодня, 09:16
      +1
      Цитата: Андрей Николаевич
      В Литве найдут себе из местных- ППЖ. Да и х,ох,лушек там полно- они на этом специализируются.

      Зачем искать? Их же просто выдавать будут. ППЖиное довольствие, так сказать.
  2. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 09:03
    0
    Дык...
    Они ж туда не жить "переводятся".
    А мёртвым один хрен (как в народе говорят) - Дюссельдорф или Шауляй.
    В чём проблема?
  3. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 09:04
    0
    Да уж, немцы это вам не бандерлоги, которых можно вывезти в посадку и сказать: "Живите, как хотите)))
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:05
    0
    Тем временем, руководитель союза военнослужащих Германии Андре Вюстнер в интервью немецким журналистам заявил, что заявление Писториуса вызвало недоумение в бундесвере.
    . Похоже не все, там, согласны с тем "чем бы дитя не тешилось, лишь бы...". Вопрос... просто ремня дадут или рога поодшибают вообще?
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:07
    0
    заявление Писториуса вызвало недоумение в бундесвере
    В Бундесвере недоумевают забыв, что сегодня в Германии правительство полностью неадекватное. Что ни министр, то человек явно не на своем месте с отсутствием даже начальных профессиональных навыков, но зато все говорливые не остановишь. Бессмысленные, крикливые заявления, угрозы в адрес России сыпятся, как из рога изобилия при этом ни каких практических действий по улучшению жизни рядовых немцев. А вот Киеву помогает от всей души.
    Ну, а власти Литвы конечно будут только рады размещению на своей территории немецкой бригады. Вместе будут пить пиво, вспоминать совместную историю периода 2 МВ, проклинать русских и евреев, строить планы на будущее.
  6. km-21
    km-21 Сегодня, 09:07
    0
    В бундесвере: Для перевода 4-х тысяч военных из Германии в Литву нужно сначала решить вопрос с размещением членов их семей

    Уверен, что эту проблему немцы как-нибудь решат. А вот как мы будем решать проблему совершенно очевидной подготовки Запада к широкомасштабному нападению на Россию?
    - Вопрос без ответа.