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В Минобороны Великобритании прокомментировали ситуацию с перехватом самолётов российскими Су-27

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В Минобороны Великобритании прокомментировали ситуацию с перехватом самолётов российскими Су-27

В британском оборонном ведомстве дали некоторые разъяснения по поводу вчерашнего инцидента, произошедшего над Черным морем.

Как передает британский новостной телеканал Sky News, представитель Минобороны Великобритании охарактеризовал действия российских самолетов, которые приблизились к британским самолетам над Черным морем, как осуществленные в «безопасной и профессиональной манере».

Sky News напоминает, что 26 июня три самолета британских королевских ВВС – самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint и два истребителя Typhoon, находились в небе над Черным морем в международном воздушном пространстве и выполняли, как заявил Лондон, «обычные операции». На перехват этих самолетов были подняты российские Су-27. Как ранее сообщало Минобороны РФ эти три воздушные цели приближались к российским границам.

В итоге британские самолеты развернулись и отдалились от границ РФ.

Королевские ВВС, российские самолеты и их экипажи действовали в безопасной и профессиональной манере

— отметили в Минобороны Великобритании.

Интересно, что британцы считают «обычными операциями» действия под боком у России. Где Великобритания и где Черное море? Какова была бы реакция британцев на «обычные операции» российской авиации вблизи границ, например, Уэльса?..
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15 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 09:32
    +2
    Цымбала на них нет..... Разлетались, англосаксы чортовы.
    ___________________________________
    1. barclay
      barclay Сегодня, 09:41
      +1
      Такие обычные операции мы должны называть просто агрессивным и провокационными. И заявлять об этом погромче на международном уровне.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 09:47
      0
      А Су-57 будет ещё лучше Су-27.Новость по Изделию 30.Немалую роль в высоких эксплуатационных характеристиках нового двигателя будет играть плоское сопло.

      В Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) проинформировали об успешном испытании двигателя шестого поколения для многоцелевого истребителя Су-57.

      https://topcor.ru/36583-v-odk-pokazali-kadry-ispytanij-dvigatelja-shestogo-pokolenija-dlja-su-57.html
      1. DMFalke
        DMFalke Сегодня, 09:55
        +5
        Ключевое слово "будет". Я уже школу окончил, универ, работаю сколько лет, а каждый год слышу, что вот вот в следующем году будет у нас полк ПАК ФА, потом Су-57, про миг вообще забыли. Как будут, тогда и будем меряться ттх (которые всё равно не скажут laughing ) Меньше 200 штук это не партия даже. А учитывая размеры РФ 500-700 минимум.
      2. Neo-9947
        Neo-9947 Сегодня, 12:19
        0
        А в каких плоскостях плоское сопло будет обеспечивать управление вектором тяги?
        Только как на Pratt & Whitney F119 вверх-вниз,
        или всё же как АЛ-41Ф-1С всеракурсно?
        Если как на F-22, то это пол шага назад.
  2. aakvit
    aakvit Сегодня, 09:36
    0
    Как только пересекут границу - сбивать! А не предупреждать и рассусоливать...
  3. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 09:39
    +1
    "Три британских самолёта выполняли обычные операции в Черном море" stop
    Вообще не надо самолёты на перехват поднимать, ясно же что опасности они не представляют. Просто подождать пока границу осмелев пересекут и сразу завалить
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 10:27
      +1
      Цитата: igorbrsv
      Вообще не надо самолёты на перехват поднимать, ясно же что опасности они не представляют. Просто подождать пока границу осмелев пересекут и сразу завалить

      Я не ракетчик совсем, поэтому сразу предупреждаю, что к моим словам ниже можно относиться только как к безумной фантазии сухопутного старшего сержанта.

      А чего бы не сделать ракету, чтобы не на поражение, а разрывалась рядом с предупредительным безвредным конфетти? Не отреагировал чужой лётчик на предупредительную ракету - ну, извини-получи...
      По рассказам летунов, даже пролетевшая мимо цели, но замеченная чужим лётчиком ракета действует более, чем отрезвляюще. Так сделать какую-нибудь предупредительную. Свето-шумовую, что ли...
      1. faiver
        faiver Сегодня, 10:56
        0
        не свето-шумовую а с какой нить спецкраской чтоб не отмывалась и мгновенно застывала...
  4. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 09:40
    +3
    А вот это странно, словами о безопасности и профессионализме в этой банально-регулярной ситуации, они нарушили их привычную подачу информации. Может новенький кто в тамошней пресс-службе?
    1. DMFalke
      DMFalke Сегодня, 09:45
      +1
      Либо наши летчикам на фоне СВО не до выписывания кренделей высокого пилотажа. Все и так на нервах последние несколько дней.
  5. DMFalke
    DMFalke Сегодня, 09:43
    +1
    над Черным морем в международном воздушном пространстве

    Интересно, что британцы считают «обычными операциями»

    И чего тут необычного? В международном пространстве разве что нло по два раза в день не летает, а так каждой твари поди по паре, на то оно и международное. Скажите ещё, что мы там не летаем laughing
    1. igork735
      igork735 Сегодня, 10:30
      0
      14 апреля 2023 г., Британские разведывательные самолеты RC-135 Rivet Joint в 2023 году совершают полеты над Черным морем раз в 10 дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Times, которая проанализировала данные отслеживания полетов.☹️
  6. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 09:48
    +1
    Раньше по одному гости залетали, вчера 3 залетели, а завтра эскадрильей прилетят что ли ? sad
  7. Люмира
    Люмира Сегодня, 10:04
    +1
    Надо заставлять их искупаться - на чёрном море все купаются в море. А они такую даль летели. Нефига грязными около наших границ летать.