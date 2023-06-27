В Минобороны Великобритании прокомментировали ситуацию с перехватом самолётов российскими Су-27

В британском оборонном ведомстве дали некоторые разъяснения по поводу вчерашнего инцидента, произошедшего над Черным морем.
Как передает британский новостной телеканал Sky News, представитель Минобороны Великобритании охарактеризовал действия российских самолетов, которые приблизились к британским самолетам над Черным морем, как осуществленные в «безопасной и профессиональной манере».
Sky News напоминает, что 26 июня три самолета британских королевских ВВС – самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint и два истребителя Typhoon, находились в небе над Черным морем в международном воздушном пространстве и выполняли, как заявил Лондон, «обычные операции». На перехват этих самолетов были подняты российские Су-27. Как ранее сообщало Минобороны РФ эти три воздушные цели приближались к российским границам.
В итоге британские самолеты развернулись и отдалились от границ РФ.
Королевские ВВС, российские самолеты и их экипажи действовали в безопасной и профессиональной манере
— отметили в Минобороны Великобритании.
Интересно, что британцы считают «обычными операциями» действия под боком у России. Где Великобритания и где Черное море? Какова была бы реакция британцев на «обычные операции» российской авиации вблизи границ, например, Уэльса?..