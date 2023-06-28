Военное обозрение
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AUKUS - разговоры продолжаются, но оптимизма у участников поубавилось

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AUKUS - разговоры продолжаются, но оптимизма у участников поубавилось

Старший координатор Белого дома по Индо-Тихоокеанскому региону Курт Кэмпбелл уверен в том, что Австралия, Британия и Соединенные Штаты смогут справиться с проблемой создания атомных подводных сил для Австралии. Выступая в понедельник, в Центре стратегических и международных исследований, он сказал, что после 18 месяцев интенсивного изучения и обсуждений “у нас есть необходимое понимание” того, что должно быть сделано для строительства и обслуживания подводных лодок, а также для изучения передачи технологий между тремя союзниками. То есть, полтора года и миллионы долларов потрачено на то, чтобы что-то понять, что именно, пока не понятно.


Начальник военно-морских операций адмирал Майкл Гилдей сказал, что разговоры между руководством военно-морских сил трёх стран за последние 18 месяцев были откровенными в оценке риска, видя, как продвигается соглашение и где оно продвигается не так быстро, как ожидалось.

Мы не недооцениваем трудности, которые могут ждать впереди

- сказал Гилдей.

Это не то, что происходит в одночасье.

На вопрос, откуда возьмутся две подводные лодки, которые, по словам Соединенных Штатов, они предоставят Австралии на промежуточный период, Гилдей сказал:

Слишком рано давать вам ответ. Мы надеемся на то, что ежегодно будут строиться две подводные лодки [класса Virginia]

Кэмпбелл счел тревожным количество подводных лодок в сухом доке, ожидающих длительного ремонта, имея в виду подводные лодки класса "Лос-Анджелес", такие как USS "Бойсе" (SSN-764), которые годами ждали ремонта из-за задержек на государственных и частных верфях.

То есть, ни командующий флотом, ни политический куратор данного направления не знают, когда и откуда возьмутся МАПЛ для выполнения данной программы. Теоретически, возможна передача Австралии, парочки "не до конца ушатанных" "лосей", но учитывая ситуацию с судоремонтом в США, это мало является вероятным. Да и согласят ли австралийцы на очень сильно б/ушные лодки, ведь изначально, речь шла о новых "Вирджиниях".

Что касается второй стороны соглашения AUKUS, передачи технологий, Гилдей и Кэмпбелл увидели большой потенциал для сотрудничества с другими близкими союзниками в области искусственного интеллекта, противолодочной обороны и беспилотных систем.

Ключевым моментом будет вопрос "что вы предлагаете к столу", когда такие страны, как Франция и Новая Зеландия, укажут, что они хотят изучить технологический обмен с Соединенными Штатами, а также с Соединенным Королевством и Австралией

- сказал Кэмпбелл.

То есть, пока что, что кроме набора благих намерений, больше ничего нет. И это при учёте того, что в Австралии разгорается скандал ещё и с фрегатами типа "Хантер".

Разговоры по теме AUKUS продолжаются, но оптимизма у участников поубавилось.
Автор:
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4 комментария
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  1. Сулла__Славный
    Сулла__Славный Сегодня, 15:04
    +1
    Старая политика Г. Киссинджера продолжается: вывести РФ из союза с КНР, а заодно - и ослабить РФ по максимуму, продолжая противостояние Украина-РФ уже в НАТОвской раскладке, что защитит Украину от разгрома.

    Вся политика Г. Киссинджера построена на продолжении главенства "Pax Americana" в мире(как главного инструмента, управляемого мировыми сионистскими клановыми силами) и стравливания всех противников с третьими странами(тому и развивал КНР, как противника СССР). Постоянный нажим и высказывания в этом ключе. Да вот только - времена меняются, и "Pax Americana" рушится на глазах, дождётся такого Г. Киссинджер, вряд ли, но дети - определённо, да...what
  2. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 15:06
    0
    Les Australiens peuvent toujours acheter des sous marins ...Français :-)))
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 15:07
    0
    Разговоры по теме AUKUS продолжаются, но оптимизма у участников поубавилось.
    recourse США даст волшебный пендель и от куда что возьмется...
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:15
    0
    Если перевести на русский ,есть апл требующие ремонта,есть доки где ремонт проводить,но маловато рабочих которые хотят крутить гайки в нынешних экономических условиях в США .Как то так наверно.