AUKUS - разговоры продолжаются, но оптимизма у участников поубавилось

Мы не недооцениваем трудности, которые могут ждать впереди

Это не то, что происходит в одночасье.

Слишком рано давать вам ответ. Мы надеемся на то, что ежегодно будут строиться две подводные лодки [класса Virginia]

Ключевым моментом будет вопрос "что вы предлагаете к столу", когда такие страны, как Франция и Новая Зеландия, укажут, что они хотят изучить технологический обмен с Соединенными Штатами, а также с Соединенным Королевством и Австралией