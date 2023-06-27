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В России разработана линейка турбокомпрессоров дизельных двигателей для замены западных аналогов

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В России разработана линейка турбокомпрессоров дизельных двигателей для замены западных аналогов

Российские дизельные двигатели больше не зависят от иностранных комплектующих, специальное конструкторское бюро "Турбина" разработало целую линейку турбокомпрессоров для дизелей мощностью до 4 тысяч л.с. Об этом заявил генеральный директор предприятия Эдуард Баженов.


Челябинское СКБ "Турбина" специализируется на разработке и производстве малогабаритных газотурбинных двигателей (ГТД) и многофункциональных газотурбинных энергоагрегатов (ГТА) мощностью до 45 кВт. На проходившем в Кронштадте международном военно-морском салоне МВМС-2023 предприятие предоставило целую линейку турбокомпрессоров для российских дизелей мощностью от 1 до 4 тысяч л.с.

Как пояснил гендиректор, челябинская разработка полностью заменит ранее использовавшиеся турбокомпрессоры шведско-швейцарской компании ABB. При этом разработчикуже имеет заказы на российский турбокомпрессор ТКР-201 на два года вперед. К концу года в серию пойдет более мощный турбокомпрессор, испытания которого уже ведутся. Со следующего года российские производители дизельных двигателей будут полностью обеспечены челябинскими изделями.

(...) мы представляем цельный модельный ряд турбокомпрессоров для дизельных российских двигателей мощностью от 1 000 до 4 000 л.с. (...) ТКР-201 уже прошел все испытания и готов к серийным поставкам. В августе мы проведем испытания турбокомпрессора следующей, более мощной модели, к концу года рассчитываем запустить серийное производство

- приводит ТАСС слова Баженова.

Российская продукция соответствует зарубежным аналогам, а в некоторых параметрах даже превосходит их. В зависимости от производительности, челябинские турбокомпрессоры обеспечат работу дизельных двигателей мощность до 4 тысяч л.с., которые применяются на наземной, водной и железнодорожной технике.
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11 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 09:43
    +8
    Ещё одна позитивная новость.
    Компания «Силовые машины» приступила к проведению комплекса испытаний камеры сгорания первой российской газовой турбины средней мощности ГТЭ-65.


    Первая коммерческая турбина ГТЭ-65 будет изготовлена в конце 2024 года с последующим тактом выпуска по 8 коммерческих турбин ГТЭ-65 и ГТЭ-170 в год, начиная с 2025 года.

    https://sdelanounas.ru/blogs/152279/
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 10:03
      -1
      начиная с 2025 года.
      Боюсь, что про обещанное в 2025 году ни кто и не вспомнит. радоваться надо по факту. Например, где "Checkmate"???тишина...
  2. grem
    grem Сегодня, 09:43
    0
    Наконец то понимать стали коварность запада ..Начали создавать свое ,пусть не так быстро ,как хотелось бы но все же ..
    А то как вспомню губашлепа Гайдара ,Чубайса и К ..Они прямо валили все в России! С воплями зачем самим создавать,когда можно на западе купить ..Вот и допокупались ,чуть страна не рухнула окончательно
  3. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 09:46
    -1
    Кто в теме, рассказали бы, чего это раньше использовали заморский турбокомпрессор, а сейчас вдруг оказалось есть свой, да ещё само собой лучше, в некоторых моментах? В чём нюанс?
  4. михаил3
    михаил3 Сегодня, 09:48
    -6
    Да что там разрабатывать? Тоже мне, задача, в этом то году. Лет семьдесят назад такая разработка была бы проблемой. А они разработали такие производственные линии, чтобы наши запчасти не уходили вразнос через полчаса после включения? Или, если начали уж работать, не оказывались бы изношены на 200% через полгода щадящей эксплуатации.
    Вот в чем проблема наших высокотехнологичных систем и устройств, а не в разработке)
    1. igork735
      igork735 Сегодня, 10:11
      +5
      Эх,мужики!Не в разработке счастье!Вот если он в серию пойдет и будет обладать заявленной мощностью,большим межремонтным ресурсом,надёжностью - "тады ой",плачьте буржуины!
  5. tarabar
    tarabar Сегодня, 10:00
    +3
    специальное конструкторское бюро "Турбина" разработало целую линейку турбокомпрессоров для дизелей мощностью до 4 тысяч л.с.

    На проходившем в Кронштадте международном военно-морском салоне МВМС-2023 предприятие предоставило целую линейку турбокомпрессоров для российских дизелей мощностью от 1 до 4 тысяч л.с.

    (...) мы представляем цельный модельный ряд турбокомпрессоров для дизельных российских двигателей мощностью от 1 000 до 4 000 л.с. (...)

    челябинские турбокомпрессоры обеспечат работу дизельных двигателей мощность до 4 тысяч л.с.

    Статью наверное искусственный интеллект писал, такой же тупой как и редактор пропустивший ее, четыре абзаца об одном и том же am

    ПС: За КБ "Турбина" очень рад.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:07
    +1
    В России разработана линейка турбокомпрессоров дизельных двигателей для замены западных аналогов
    . Разработали, это ладно, хорошо... делать надо, нужной номенклатуры, надлежащего качества и адекватной цены... все как всегда, в общем.
  7. Anchonsha
    Anchonsha Сегодня, 10:24
    +1
    Это же замечательно, это же сейчас нужно особенно для водного и наземного транспорта. Только нужно без проволочек запускать в серийное производство
  8. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 10:27
    +4
    Это хорошо, а что мешало разрабатывать компрессоры "превосходящие аналоги" раньше? Развитие по принципу - "приперло" не лучший из методов. Ровно то же происходит с авиацией.
  9. faiver
    faiver Сегодня, 10:51
    +2
    если мне не изменяет память у нас никогда не было особых проблем с разработкой, у нас всегда были и есть проблемы с производством и ресурсом...