В России разработана линейка турбокомпрессоров дизельных двигателей для замены западных аналогов

Российские дизельные двигатели больше не зависят от иностранных комплектующих, специальное конструкторское бюро "Турбина" разработало целую линейку турбокомпрессоров для дизелей мощностью до 4 тысяч л.с. Об этом заявил генеральный директор предприятия Эдуард Баженов.
Челябинское СКБ "Турбина" специализируется на разработке и производстве малогабаритных газотурбинных двигателей (ГТД) и многофункциональных газотурбинных энергоагрегатов (ГТА) мощностью до 45 кВт. На проходившем в Кронштадте международном военно-морском салоне МВМС-2023 предприятие предоставило целую линейку турбокомпрессоров для российских дизелей мощностью от 1 до 4 тысяч л.с.
Как пояснил гендиректор, челябинская разработка полностью заменит ранее использовавшиеся турбокомпрессоры шведско-швейцарской компании ABB. При этом разработчикуже имеет заказы на российский турбокомпрессор ТКР-201 на два года вперед. К концу года в серию пойдет более мощный турбокомпрессор, испытания которого уже ведутся. Со следующего года российские производители дизельных двигателей будут полностью обеспечены челябинскими изделями.
(...) мы представляем цельный модельный ряд турбокомпрессоров для дизельных российских двигателей мощностью от 1 000 до 4 000 л.с. (...) ТКР-201 уже прошел все испытания и готов к серийным поставкам. В августе мы проведем испытания турбокомпрессора следующей, более мощной модели, к концу года рассчитываем запустить серийное производство
- приводит ТАСС слова Баженова.
Российская продукция соответствует зарубежным аналогам, а в некоторых параметрах даже превосходит их. В зависимости от производительности, челябинские турбокомпрессоры обеспечат работу дизельных двигателей мощность до 4 тысяч л.с., которые применяются на наземной, водной и железнодорожной технике.