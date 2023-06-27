В России разработана линейка турбокомпрессоров дизельных двигателей для замены западных аналогов

(...) мы представляем цельный модельный ряд турбокомпрессоров для дизельных российских двигателей мощностью от 1 000 до 4 000 л.с. (...) ТКР-201 уже прошел все испытания и готов к серийным поставкам. В августе мы проведем испытания турбокомпрессора следующей, более мощной модели, к концу года рассчитываем запустить серийное производство

Российские дизельные двигатели больше не зависят от иностранных комплектующих, специальное конструкторское бюро "Турбина" разработало целую линейку турбокомпрессоров для дизелей мощностью до 4 тысяч л.с. Об этом заявил генеральный директор предприятия Эдуард Баженов.Челябинское СКБ "Турбина" специализируется на разработке и производстве малогабаритных газотурбинных двигателей (ГТД) и многофункциональных газотурбинных энергоагрегатов (ГТА) мощностью до 45 кВт. На проходившем в Кронштадте международном военно-морском салоне МВМС-2023 предприятие предоставило целую линейку турбокомпрессоров для российских дизелей мощностью от 1 до 4 тысяч л.с.Как пояснил гендиректор, челябинская разработка полностью заменит ранее использовавшиеся турбокомпрессоры шведско-швейцарской компании ABB. При этом разработчикуже имеет заказы на российский турбокомпрессор ТКР-201 на два года вперед. К концу года в серию пойдет более мощный турбокомпрессор, испытания которого уже ведутся. Со следующего года российские производители дизельных двигателей будут полностью обеспечены челябинскими изделями.- приводит ТАСС слова Баженова.Российская продукция соответствует зарубежным аналогам, а в некоторых параметрах даже превосходит их. В зависимости от производительности, челябинские турбокомпрессоры обеспечат работу дизельных двигателей мощность до 4 тысяч л.с., которые применяются на наземной, водной и железнодорожной технике.