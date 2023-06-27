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СМИ Британии: попытка мятежа в России повлияла на стоимость акций западных оборонных компаний

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СМИ Британии: попытка мятежа в России повлияла на стоимость акций западных оборонных компаний

Попытка вооруженного мятежа в России повлияла на стоимость акций ведущих западных оборонных компаний. После событий, связанных с ЧВК «Вагнер» и Евгением Пригожиным, она существенно снизилась.


Эту взаимосвязь отмечают журналисты британской газеты Financial Times.

К примеру, курс акций итальянской оружейной компании Leonardo упал на 4,6 процента. Более четырех процентов своей стоимости потеряли ценные бумаги и других крупных производителей вооружений Европы, среди которых Saab из Швеции и Rheinmetall из Германии. На пиковой отметке их падение составляло даже более пяти процентов, но затем цена немного приподнялась.

Акции французских фирм Dassault и Thales потеряли соответственно 2,3 и 1,6 процента. А потери крупнейшего производителя оружия Европы – компании BAE System из Великобритании – изначально достигали трех процентов, но затем вернулись к отметке 1,8 процента.

Как отмечает СМИ Британии, на последних торгах отмечено значительное падение стоимости ценных бумаг, принадлежащих представителям американского оборонно-промышленного комплекса. Акции Lockheed Martin, Northrop Grumman и других компаний, являющихся лидерами данной отрасли в США, подешевели на 1-2 процента.


Такой спад эксперты британского издания объясняют реакцией инвесторов на события в России. Они надеялись, что политическая «турбулентность» в России ослабит ее позиции на фронте, и в итоге конфликт на Украине завершится раньше, чем ожидалось.
Использованы фотографии:
Lockheed Martin
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7 комментариев
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  1. grem
    grem Сегодня, 09:50
    +1
    ЧВК "Вагнер" это еще не вся Армия РФ ..Распиарили ее до немогу . Усраину по любому раздолбаем !
    1. Маз
      Маз Сегодня, 11:23
      0
      Пригожина нет,чвк разоружают, а последствия отрицательные для наших врагов когда он у нас был идут кругами и доси. А чтобы было если пригожин остался? Акции бы рухнули. Но у нас гениальное правительство и глава Мо рф. Сплоченное у госкормушки
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:04
    0
    Попытка вооруженного мятежа в России повлияла на стоимость акций ведущих западных оборонных компаний. После событий, связанных с ЧВК «Вагнер» и Евгением Пригожиным, она существенно снизилась.
    . Вопрос... а что это было?
    Ладно, надеялись на одно, получилось другое... что это меняет, в принципе?
  3. parabyd
    parabyd Сегодня, 10:15
    +1
    Странные они... Если бы Пригожин пришёл к власти, оружия им бы понадобилось значительно больше
  4. fax66
    fax66 Сегодня, 10:30
    -1
    Вся вина за этот "путч" на Президенте. Но абсолютно все (и по ТВ, и хваленные "военные корреспонденты", и куча "экспертов") обходят этот вопрос молчанием.
    - Чей креатив изначально Пригожин?
    - С чьего благословления ЧВК "Вагнер" превратилось в одно из самых боеспособных, мощных и успешных военных подразделений?
    - Кто в течении нескольких месяцев "не замечал" всё более обостряющийся конфликт между Пригожиным и МО РФ?
    - Кто тот единственный, кто мог бы посадить "стороны" с собой за один стол, разобраться и погасить конфликт?
    Ни в коем случае не оправдываю безумство Пригожина, но в том, что Россия лишилась, по сути, мощного ударного подразделения, изначальная вина Президента.
    1. Irokez
      Irokez Сегодня, 10:45
      0
      Цитата: fax66
      вина Президента

      Ну да кто ж ещё, а Пригожин жертва без мозгов.
      Есть такое понятие "Крышу сносит" и это от вседозволенности. Вина президента только в том, что много воли дал и много прощал. Ничего - Батька перевоспитает.
      1. fax66
        fax66 Сегодня, 11:05
        0
        Т.е. Президент ко всему, что я перечислил не имеет никакого отношения? И не это стало причиной "сноса крыши от вседозволенности"?
    2. Комментарий был удален.