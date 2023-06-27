Американская администрация ищет объяснения провалу украинского контрнаступления на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. С соответствующим заявлением выступил координатор Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби.Представитель Белого дома США назвал «причины» медленного контрнаступления ВСУ. По словам Кирби, Россия в течение последних 6-8 месяцев «много инвестировала» в оборонительные возможности. Например, на ряде участков фронта были сооружены три линии обороны в глубину.Американский чиновник отметил, что в Москве знали о планах Киева попытаться вернуть контроль над территориями весной и летом 2023 года, и поэтому заблаговременно осуществляли подготовку к отражению украинского контрнаступления. Хорошая оборона российской армии, по словам Кирби, «немного замедлила» продвижение украинских войск.В то же время, представитель американской администрации сослался и на заявление самого президента Украины Владимира Зеленского. Глава киевского режима, напомним, ранее заявил, что контрнаступление ВСУ проходит «медленнее, чем хотелось бы».В Вашингтоне явно недовольны результатами действий украинских формирований на Запорожском направлении. Но теперь Украина и Запад будут перекладывать ответственность друг на друга.В Киеве винят во всем недостаточное количество техники и вооружений, поставленных Западом, а в США и Европе считают, вероятно, что украинские войска слабы и мало мотивированны для такого контрнаступления. Впрочем, на словах американские руководители пытаются объяснить происходящее слишком хорошей подготовкой России к отражению контрнаступления.