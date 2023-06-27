Американская администрация ищет объяснения провалу украинского контрнаступления на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. С соответствующим заявлением выступил координатор Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби.
Представитель Белого дома США назвал «причины» медленного контрнаступления ВСУ. По словам Кирби, Россия в течение последних 6-8 месяцев «много инвестировала» в оборонительные возможности. Например, на ряде участков фронта были сооружены три линии обороны в глубину.
Американский чиновник отметил, что в Москве знали о планах Киева попытаться вернуть контроль над территориями весной и летом 2023 года, и поэтому заблаговременно осуществляли подготовку к отражению украинского контрнаступления. Хорошая оборона российской армии, по словам Кирби, «немного замедлила» продвижение украинских войск.
В то же время, представитель американской администрации сослался и на заявление самого президента Украины Владимира Зеленского. Глава киевского режима, напомним, ранее заявил, что контрнаступление ВСУ проходит «медленнее, чем хотелось бы».
В Вашингтоне явно недовольны результатами действий украинских формирований на Запорожском направлении. Но теперь Украина и Запад будут перекладывать ответственность друг на друга.
В Киеве винят во всем недостаточное количество техники и вооружений, поставленных Западом, а в США и Европе считают, вероятно, что украинские войска слабы и мало мотивированны для такого контрнаступления. Впрочем, на словах американские руководители пытаются объяснить происходящее слишком хорошей подготовкой России к отражению контрнаступления.