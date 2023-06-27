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Представитель Белого дома США назвал «причины» медленного контрнаступления ВСУ

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Представитель Белого дома США назвал «причины» медленного контрнаступления ВСУ

Американская администрация ищет объяснения провалу украинского контрнаступления на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. С соответствующим заявлением выступил координатор Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби.


Представитель Белого дома США назвал «причины» медленного контрнаступления ВСУ. По словам Кирби, Россия в течение последних 6-8 месяцев «много инвестировала» в оборонительные возможности. Например, на ряде участков фронта были сооружены три линии обороны в глубину.

Американский чиновник отметил, что в Москве знали о планах Киева попытаться вернуть контроль над территориями весной и летом 2023 года, и поэтому заблаговременно осуществляли подготовку к отражению украинского контрнаступления. Хорошая оборона российской армии, по словам Кирби, «немного замедлила» продвижение украинских войск.

В то же время, представитель американской администрации сослался и на заявление самого президента Украины Владимира Зеленского. Глава киевского режима, напомним, ранее заявил, что контрнаступление ВСУ проходит «медленнее, чем хотелось бы».

В Вашингтоне явно недовольны результатами действий украинских формирований на Запорожском направлении. Но теперь Украина и Запад будут перекладывать ответственность друг на друга.

В Киеве винят во всем недостаточное количество техники и вооружений, поставленных Западом, а в США и Европе считают, вероятно, что украинские войска слабы и мало мотивированны для такого контрнаступления. Впрочем, на словах американские руководители пытаются объяснить происходящее слишком хорошей подготовкой России к отражению контрнаступления.
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10 комментариев
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  1. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 09:51
    +2
    "Представитель Белого дома США назвал «причины» медленного контрнаступления ВСУ"
    Да гранаты у него не той системы! (с)

    Ничего нового под Луной...
    1. grem
      grem Сегодня, 09:58
      -1
      В Киеве винят во всем недостаточное количество техники и вооружений, поставленных Западом, а в США и Европе считают, вероятно, что украинские войска слабы и мало мотивированны для такого контрнаступления

      Да тут все проще простого ..Укросаксы заканчиваются ,следующие поляки с прибалтосами .. Потери страшные у них !
      Инфа проскакивала недавно ..На Усраине начался набор 12-14 летних в военные лагеря бандеровские ..Диверсантов из них будут готовить и попробуй не согласится отдать своих детей ..
      1. Alister Kroulegg
        Alister Kroulegg Сегодня, 10:23
        -1
        Как в фильме "Сволочи" ? fellow
  2. carpenter
    carpenter Сегодня, 09:55
    +6
    Хорошая оборона российской армии, по словам Кирби, «немного замедлила» продвижение украинских войск.

    Интересно, а где эти "немного замедленные продвижения", по сводкам и картам, то выходит, что "много замедлила".
    1. grem
      grem Сегодня, 10:05
      -2
      Цитата: carpenter
      Интересно, а где эти "немного замедленные продвижения", по сводкам и картам, то выходит, что "много замедлила".

      Да просто прут тупо под таблетками натовскими и их косят из всех стволов и на минах подрывают ...Сколько уже мобилизаций было и все бестолку .
      Ну если ф-16 начнут летать ,то это уже война с нато ..Нет у них аэродромов и системы обслуживания этих птичек ..Да и сбивать их будут ,охота начнется .
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:59
    0
    В Киеве винят во всем недостаточное количество техники и вооружений, поставленных Западом, а в США и Европе считают, вероятно, что украинские войска слабы и мало мотивированны для такого контрнаступления.
    . Когда в "товарищах" согласия нет... хотя, какие они товарищи, это и так понятно.
  4. Tagan
    Tagan Сегодня, 10:07
    0
    Цитата: carpenter

    Интересно, а где эти "немного замедленные продвижения", по сводкам и картам, то выходит, что "много замедлила".

    «немного замедлила» у них равнозначно "полностью застопорила" в оптимистичной интерпретации.
  5. paul3390
    paul3390 Сегодня, 10:13
    +3
    Россия в течение последних 6-8 месяцев «много инвестировала» в оборонительные возможности.

    Надо вообще учиться красиво выражаться. Ты не банально копаешься в грядке - ты инвестируешь в будущий урожай.. Не чистишь от говна фановую трубу - а вкладываешься в инженерные коммуникации.. Не тащишь пыхтя домой мешок картошки - а обеспечиваешь свою продовольственную безопасность..

    Чувствуете - как жизнь совсем другими красками заиграла? wink laughing
    1. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 10:24
      +1
      Надо вообще учиться красиво выражаться. Ты не банально копаешься в грядке - ты инвестируешь в будущий урожай.. Не чистишь от говна фановую трубу - а вкладываешься в инженерные коммуникации.. Не тащишь пыхтя домой мешок картошки - а обеспечиваешь свою продовольственную безопасность..

      Чувствуете - как жизнь совсем другими красками заиграла? wink laughing

      Блестящий спич! smile
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 10:26
        0
        Да ладно - это ж просто плагиат с Кирби... laughing