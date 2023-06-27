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Американский эксперт: Если за лето ВСУ не продвинутся, конфликт урегулируют путем переговоров

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Американский эксперт: Если за лето ВСУ не продвинутся, конфликт урегулируют путем переговоров

В настоящее время на фронте на Запорожском и других направлениях наблюдается «застой», поскольку украинские формирования оказались не в состоянии пробить российскую оборону. Данная ситуация заставляет западных аналитиков и экспертов анализировать дальнейшие пути развития событий в контексте украинского контрнаступления.


Американский эксперт, профессор Гарвардского университета Грэм Эллисон в публикации для The Washington Post, утверждает, что, если за лето ВСУ не продвинутся, конфликт урегулируют путем переговоров. Эллисон подсчитал, что нынешними темпами Украине потребуется 16 лет на освобождение утраченных территорий.

Эксперт делает вывод, что, если в течение лета украинские формирования так и не смогут добиться ощутимых успехов, неизбежно начнутся мирные переговоры. В итоге даже сторонники Киева в Европе и США присоединятся к странам «Глобального Юга», которые призывают к немедленному прекращению огня и началу переговоров.

В случае достижения соглашения обе стороны «объявят победу» и постараются «продать» эти тезисы своим избирателям. Но прекращение конфликта в настоящее время не будет точкой в противостоянии России и Украины, так как неизбежным станет начало новой фазы противостояния через какое-то время, считает американский профессор.

По мнению Эллисона, Киев никогда не откажется от претензий на утраченные территории, а Россия не будет отказываться от идеи установления контроля над Украиной. Поэтому конфликт, считает политолог, все равно будет присутствовать, пусть и не в открытой фазе вооруженного противостояния.

Американский профессор, впрочем, забывает о том, что этот конфликт носит искусственную природу и был целенаправленно инспирирован Западом. При изменении раскладов в мировой политике может исчезнуть и подпитка Украины со стороны Запада, что если не полностью исключит возможность дальнейшего конфликта, то сведет ее к минимуму.
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24 комментария
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  1. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 09:59
    +10
    Стесняюсь спросить...
    А кто с вами его будет урегулировать мирным путём?
    Ну... Если они "не продвинутся"...
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 10:10
      +3
      Да у нас на ВО люди пограмотнее будут.
      Можно каждый день перлы Михана в западной прессе публиковать. Куда авторитетней мнение будет.
    2. Федор Соколов
      Федор Соколов Сегодня, 10:10
      +7
      Как кто? Наше высшее военно-политическое руководство, которое судя по всему не перестаёт мечтать о переговорах и очередных подписанных туалетных бумажках.
    3. НИКНН
      НИКНН Сегодня, 10:33
      +1
      Прямо с языка сняли. hi
      Цитата: Смею_заметить_
      Стесняюсь спросить...
      А кто с вами его будет урегулировать мирным путём?
      Ну... Если они "не продвинутся"...
      1. НИКНН
        НИКНН Сегодня, 10:38
        +1
        Хотя..., думаю найдутся кандидаты на "миротворцев"
    4. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 10:42
      +1
      А кто с вами его будет урегулировать мирным путём?
      Ясно кто, что есть какие то варианты?) Война больше года назад перешла в войну экономик на истощение, фактически это был проигрыш, многим в верхах это понятно. Адекватного военного, политического руководства у нас нет, экономики тоже, зато каждый день есть большие потери, а каждые новые десятки тысяч убитых и покалеченных, это еще больше не родившихся и нагрузка на экономику. Тот ущерб который получила РФ грамотными действиями власть имущих это на многие, многие поколения, хотя эту проблему они решат заменив местных иммигрантами, ну а опору нашей народной власти мы видели в недавних событиях.
      1. Смею_заметить_
        Смею_заметить_ Сегодня, 11:14
        +1
        Я давно говорил, что нынешний президент уже исполнил свою роль.
        Спасибо ему за это!
        Но... дальше он бесполезен. Он - либерал. И всегда им был.
        Потому всё у нас как отмечал Ленин в 1904 году: "Шаг вперёд, два шага назад" (с)
        Кризис.
        После СмутыПригожина (тм) у России есть реальный шанс обновить элиту.
        Ближайшие дни покажут воспользуемся этим шансом или, как обычно...
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:00
    +1
    Американский эксперт: Если за лето ВСУ не продвинутся, конфликт урегулируют путем переговоров
    . Трезвый переход от одних хотелок к другим... как то это не комильфо.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:02
    0
    Амерканец ,как обычно видит только свою выгоду ,а что будет ,когда мы согласимся на переговоры на наших условиях.Статья для потребления внутри США.
  4. Комментарий был удален.
  5. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 10:07
    +1
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Американский эксперт: Если за лето ВСУ не продвинутся, конфликт урегулируют путем переговоров

    По этому поводу почему то молчат британские ученые, французкая пресса и МИ 5 laughing
  6. Kusja
    Kusja Сегодня, 10:07
    0
    Мирные переговоры, думаю, ничего не дадут, поскольку условия для них априори неприемлемы для обеих сторон. Поэтому вариант один: перемалывать англосаксонские поставки.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 10:24
      0
      Дадут. Будет пауза накопить ВСЕМ силы и всё продолжить дальше. У нас тем более такое любят, ну преодолевать трудности, делать вопреки и прочее превозмогать. ИМХО если у нас хотели бы окончания конфликта, его начали более продумано, а не "меня обманули, договорняка не получилось".
  7. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 10:10
    -1
    На мой взгляд с дивана, когда хозяева шаровар выйдут на переговоры требования нашей стороны должны быть нескромными. Чтобы там не говорили про денацификацию, демилитаризацию и прочую чепуху, но затеивалось это все чтобы 404 не вступила в нато и сохранила нейтральный статус. Вот главная задача СВО. Еще было бы неплохо закрепить вновь приобретенные территории и расширить :) Сухопутный корридор в Крым итд итп
    1. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 10:28
      0
      Извините за минус. Но ваше мнение и мнение Кремля кардинально противоположны. Путину сказали, что присоединять земли это дорого, вот аойска и стоят.
      1. убей фашиста
        убей фашиста Сегодня, 10:39
        0
        Клал я на минусы. Вы присутствовали когда Путину говорили про дорогое присоединение земель?
      2. Zaurbek
        Zaurbek Сегодня, 10:52
        0
        РФ поставлена " вилка конем" любой из конечных вариантов будет затратен и сложен. Но одном из вариантов РФ останется с территорией ...и нормальной логистикой потом..., а в другом с очагов и инкубатором антироссийских сил(, щедро снабжаемых Западом.
  8. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 10:13
    +2
    Самое главное, что бы не получилась следующая картина:

    Наступление провалилось, резервов нет - переговоры......силы восстановили- вперёд.

    Со стороны РФ единственно правильный путь - не прекращение боевых действий на время и во время переговоров и не оставление освобождённых территорий. Изначально понятно, что никакого мира и договорённостей 404е не будут придерживаться. И наши переговорщики должны общаться с всеми гражданами 404( лояльных и не лояльными) как с людьми, которые обманут в любой момент после любых договоров
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 10:23
      +3
      Мне кажется, единственно верный для РФ вариант в момент старта переговоров объявить о дополнительной мобилизации и кратном увеличении выпуска оружия. Потом можно месяца 3 продавливать свои условия
  9. sdivt
    sdivt Сегодня, 10:31
    +1
    Киев никогда не откажется от претензий на утраченные территории, а Россия не будет отказываться от идеи установления контроля над Украиной

    Вот два эти момента - ключевые в нашем противостоянии. Поэтому, любой договор - это просто пауза для каждой стороны.
    Но нам передышка, судя по всему, не особо нужна. Справляемся. А предоставлять её Киеву - плохая идея
    Поэтому любой договор сегодня - это просто отсрочка конфликта с форой для Киева.
    Нафих.
  10. Govorun
    Govorun Сегодня, 10:37
    +1
    Американский эксперт: Если за лето ВСУ не продвинутся, конфликт урегулируют путем переговоров

    Вот если наши сейчас примут условия переговоров и остановят конфликт, то это будет означать одно - ПРЕДАТЕЛЬСТВО... и никакие " жесты доброй воли " народ уже президенту не простит.
  11. km-21
    km-21 Сегодня, 10:47
    0
    Американский эксперт: Если за лето ВСУ не продвинутся, конфликт урегулируют путем переговоров

    Все это - брехня. Американцы если и предложат перемирие, то на условиях абсолютно для нас неприемлемых. Они решительно настроены нас уничтожить. Поэтому нам придется либо победить, либо умереть.
  12. sdivt
    sdivt Сегодня, 10:48
    0
    Цитата: Govorun
    и никакие " жесты доброй воли " народ уже президенту не простит

    Простит, не простит - это всего лишь слова
    Реальная сила на сегодня объявлена вне закона, погашена и изгнана
    Так что путь для всякого рода "договорняков" - свободен
    Грустно, но это так
  13. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:02
    0
    Но прекращение конфликта в настоящее время не будет точкой в противостоянии России и Украины, так как неизбежным станет начало новой фазы противостояния через какое-то время, считает американский профессор.

    В этом прав. Тем самым он сам исключает всякие переговоры.
  14. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:07
    +1
    если в течение лета украинские формирования так и не смогут добиться ощутимых успехов, неизбежно начнутся мирные переговоры
    Неизбежно по чьей инициативе? Россия не собирается вести переговоры с киевским режимом до выполнения поставленных целей СВО. Может Европа с Украиной при посредничестве Сша начнет переговоры о мире без участия нашей страны? Интересные будут переговоры, в которых не спросив одну из сторон конфликта начнут чертить разделительные линии и принимать какие-то условия. Если к концу лета ВСУ не продвинутся, используют свои резервы, то России тем более не резон с ними вести переговоры, а будет необходимо добивать и додавливать ВСУ освобождая территории. Поэтому большой привет профессуру и его семье.