В настоящее время на фронте на Запорожском и других направлениях наблюдается «застой», поскольку украинские формирования оказались не в состоянии пробить российскую оборону. Данная ситуация заставляет западных аналитиков и экспертов анализировать дальнейшие пути развития событий в контексте украинского контрнаступления.Американский эксперт, профессор Гарвардского университета Грэм Эллисон в публикации для The Washington Post, утверждает, что, если за лето ВСУ не продвинутся, конфликт урегулируют путем переговоров. Эллисон подсчитал, что нынешними темпами Украине потребуется 16 лет на освобождение утраченных территорий.Эксперт делает вывод, что, если в течение лета украинские формирования так и не смогут добиться ощутимых успехов, неизбежно начнутся мирные переговоры. В итоге даже сторонники Киева в Европе и США присоединятся к странам «Глобального Юга», которые призывают к немедленному прекращению огня и началу переговоров.В случае достижения соглашения обе стороны «объявят победу» и постараются «продать» эти тезисы своим избирателям. Но прекращение конфликта в настоящее время не будет точкой в противостоянии России и Украины, так как неизбежным станет начало новой фазы противостояния через какое-то время, считает американский профессор.По мнению Эллисона, Киев никогда не откажется от претензий на утраченные территории, а Россия не будет отказываться от идеи установления контроля над Украиной. Поэтому конфликт, считает политолог, все равно будет присутствовать, пусть и не в открытой фазе вооруженного противостояния.Американский профессор, впрочем, забывает о том, что этот конфликт носит искусственную природу и был целенаправленно инспирирован Западом. При изменении раскладов в мировой политике может исчезнуть и подпитка Украины со стороны Запада, что если не полностью исключит возможность дальнейшего конфликта, то сведет ее к минимуму.