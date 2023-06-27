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Разведслужба Швейцарии: «Страна превратилась в очаг российского и китайского шпионажа»

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Разведслужба Швейцарии: «Страна превратилась в очаг российского и китайского шпионажа»

Главное разведывательное управление Швейцарии, Федеральная разведывательная служба (FIS), заявляет, что с начала конфликта на Украине страна превратилась в очаг шпионажа.


FIS отмечает, что в то время, как российская шпионская деятельность в других странах Европы и Северной Америки была ослаблена высылками, российские агенты продолжали действовать в Берне, столице Швейцарии, и в представительстве Москвы при ООН в Женеве.

В Европе Швейцария является одним из государств с наибольшим числом офицеров российской разведки, действующих под дипломатическим прикрытием, отчасти из-за ее роли принимающей стороны международных организаций

- говорится в докладе FIS, опубликованном в понедельник.

Европейская штаб-квартира ООН находится в Женеве, и в городе также находятся несколько агентств ООН и международных организаций. Сотни дипломатов размещены в городе или регулярно собираются там на ключевые встречи.

Из примерно 220 человек, аккредитованных в качестве дипломатического или технико-административного персонала в российских представительствах в Женеве и Берне, вероятно, по меньшей мере треть работает на российские разведслужбы

- заявил на пресс-конференции глава FIS Кристиан Дусси.

Слово «вероятно» - ключевое?

Еще одной страной, наводнившей Швейцарию своими агентами, по данным FIS, является Китай. При этом отмечается, что число китайских шпионов, якобы значительно меньше, чем российских.

Китайские агенты больше полагаются на недипломатическое прикрытие, заявили в FIS, и официально их в основном называют учеными, журналистами или бизнесменами. Ожидается, что разведывательная деятельность Китая в Европе станет сильнее, подкрепляемая растущими ресурсами этой страны, считает глава FIS Дусси.

По его словам, шпионские операции оказали негативное влияние на международное значение Женевы и нанесли ущерб авторитету Швейцарии.

О том, какое количество в Швейцарии американских агентов и шпионов, служба разведки этой страны, почему-то не говорит...
Использованы фотографии:
www.istockphoto.com
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20 комментариев
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  1. grem
    grem Сегодня, 10:23
    +3
    Да и при Гитлере так было ..Сколько у вас там в банках всего сокрыто ? А вы теперь свой нейтралитет потеряли ..
    Так что ревизию нужно у вас проводить ,время такое ..Все может рухнуть в мире !
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 10:29
      +2
      какое количество в Швейцарии американских агентов и шпионов, служба разведки этой страны, почему-то не говорит
      Это ж "свойские" шпиёны, потому и не говорят.
      1. grem
        grem Сегодня, 10:39
        0
        Цитата: marchcat
        какое количество в Швейцарии американских агентов и шпионов, служба разведки этой страны, почему-то не говорит
        Это ж "свойские" шпиёны, потому и не говорят.

        Аха Там их немерено ,чтобы в случае чего ,все ценности переправить за океан и присвоить ..
  2. sdivt
    sdivt Сегодня, 10:24
    +2
    Из примерно 220 человек, аккредитованных в качестве дипломатического или технико-административного персонала в российских представительствах в Женеве и Берне, вероятно, по меньшей мере треть работает на российские разведслужбы

    Если всё так, как утверждается, могу только порадоваться за российскую разведку)
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 10:32
      0
      Цитата: sdivt
      Из примерно 220 человек, аккредитованных в качестве дипломатического или технико-административного персонала в российских представительствах в Женеве и Берне, вероятно, по меньшей мере треть работает на российские разведслужбы

      Если всё так, как утверждается, могу только порадоваться за российскую разведку)

      А то, что в американских посольствах чуть более чем 100% персонала штатные сотрудники ЦРУ - это, по мнению FIS, нормально.

      Уря суверенитету и нейтралитету, который выбирает, кому можно шпионить на его территории, а кому нет!
      1. grem
        grem Сегодня, 10:41
        0
        Цитата: Zoldat_A
        А то, что в американских посольствах чуть более чем 100% персонала штатные сотрудники ЦРУ - это, по мнению FIS, нормально.

        Уря суверенитету и нейтралитету, который выбирает, кому можно шпионить на его территории, а кому нет!

        Да всегда так было Солдат !!! Англосаксы чую поживу и вскроют все эти ячейки банковские и вывезут к себе за океан
  3. blackcat
    blackcat Сегодня, 10:33
    +1
    Секрет Полишинеля, в любом посольстве присутствуют профессиональные разведчики под дипломатическим прикрытием am
    1. Kotofeich
      Kotofeich Сегодня, 11:08
      0
      Цитата: blackcat
      присутствуют профессиональные разведчики

      Не только присутствуют, но и составляют большую часть посольства. Почти 90% работников любого посольства это и кадровые разведчики, и работающие на два, три ведомства одновременно.
      Работал в Женеве несколько лет - "Клубок змей",
  4. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 10:34
    +1
    Федеральная разведывательная служба (FIS), заявляет, что с начала конфликта на Украине страна превратилась в очаг шпионажа.
     Ой,да ладно,а когда Швейцария очагом шпионажа не была? laughing
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:37
    0
    Берн с давних времён был столицей шпионажа.
    1. grem
      grem Сегодня, 10:50
      0
      Цитата: Румaтa
      Берн с давних времён был столицей шпионажа.

      В точку !!!!!! Там те еще тихушники и знают кому лизать
  6. Stranger03
    Stranger03 Сегодня, 10:43
    0
    Так и хочется сказать: "вы не видите шпиона? а он есть" :)
  7. К-50
    К-50 Сегодня, 10:44
    0
    Разведслужба Швейцарии: «Страна превратилась в очаг российского и китайского шпионажа»

    Разведки остальных государств там видимо только денежки по швейцарским банкам ныкают для своих хозяев! fellow laughing
    шпионские операции оказали негативное влияние на международное значение Женевы и нанесли ущерб авторитету Швейцарии.

    Огласите весь список, пожалста. drinks
    С фактами, именами, фамилиями, явками и паролями.
    Ну и где деньги лежат wassat
  8. sdivt
    sdivt Сегодня, 10:44
    0
    Если учесть, что, к примеру, про тот же мятеж Вагнера американцы знали заранее, и про СВО предупреждали чуть ли не за пол-года (да и много других "совпадений"), то и у нас этих ребят предостаточно
    Бери любого представителя дип-миссии, объявляй шпионом - не ошибёшься)
  9. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:48
    0
    так понимаю... почву для высылки наших дипломатов готовят....
  10. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 10:57
    0
    НОВЫЙ! Приходит не от швейцарской секретной службы, а от немецкой секретной службы. laughing

    Немецкий Бандера Бербок (министр иностранных дел) снова вращается на 360 градусов. Поджигатель войны Бербок хочет арестовать Путина в Южной Африке. У Бербока уже есть план. До сих пор неясно, как это будет работать с южноафриканской радиополицией и не менее чем 200 телохранителями. lol Неизвестно, шьет ли Путин себе штаны от страха или издевается над Бэрбоком. hi
  11. new.a.d
    new.a.d Сегодня, 10:59
    0
    Цитата: grem
    Цитата: marchcat
    какое количество в Швейцарии американских агентов и шпионов, служба разведки этой страны, почему-то не говорит
    Это ж "свойские" шпиёны, потому и не говорят.

    Аха Там их немерено ,чтобы в случае чего ,все ценности переправить за океан и присвоить ..

    Так там пусто, Швейцария просто администрирует. Все деньги итак уже в США.
  12. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:59
    0
    страна превратилась в очаг шпионажа.
    Судьба "нейтральной" Швейцарии быть центром действия разведок различных стран. Но швейцарская сторона почему-то акцентирует внимание именно на российской разведке, не забыв и китайскую. А если хорошо присмотритесь, то увидите не очень скрывающихся американских и английских разведчиков, представителей разведслужб стран ЕС.
    шпионские операции оказали негативное влияние на международное значение Женевы и нанесли ущерб авторитету Швейцарии.
    В первую очередь Швейцария сама нанесла ущерб своему "авторитету" отказавшись от нейтралитета и начав активно поддерживать киевским режим. Поэтому стоит скромно помолчать в тряпочку по поводу авторитета и международного значения.
  13. svp67
    svp67 Сегодня, 11:01
    0
    Главное разведывательное управление Швейцарии, Федеральная разведывательная служба (FIS), заявляет, что с начала конфликта на Украине страна превратилась в очаг шпионажа.
    А до это этого не было... Ага, сказочники.
    вероятно, по меньшей мере треть работает на российские разведслужбы
    Это намек на то, что скорей всего начнут высылать. И что Швейцария уже ни как не нейтральная страна
  14. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 11:24
    0
    Тоже мне, Америку открыл))) Швейцария всегда шпионским кублом и во ВМВ и в Холодную войну. Все повторяется.