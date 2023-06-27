Разведслужба Швейцарии: «Страна превратилась в очаг российского и китайского шпионажа»

В Европе Швейцария является одним из государств с наибольшим числом офицеров российской разведки, действующих под дипломатическим прикрытием, отчасти из-за ее роли принимающей стороны международных организаций

Из примерно 220 человек, аккредитованных в качестве дипломатического или технико-административного персонала в российских представительствах в Женеве и Берне, вероятно, по меньшей мере треть работает на российские разведслужбы

Главное разведывательное управление Швейцарии, Федеральная разведывательная служба (FIS), заявляет, что с начала конфликта на Украине страна превратилась в очаг шпионажа.FIS отмечает, что в то время, как российская шпионская деятельность в других странах Европы и Северной Америки была ослаблена высылками, российские агенты продолжали действовать в Берне, столице Швейцарии, и в представительстве Москвы при ООН в Женеве.- говорится в докладе FIS, опубликованном в понедельник.Европейская штаб-квартира ООН находится в Женеве, и в городе также находятся несколько агентств ООН и международных организаций. Сотни дипломатов размещены в городе или регулярно собираются там на ключевые встречи.- заявил на пресс-конференции глава FIS Кристиан Дусси.Слово «вероятно» - ключевое?Еще одной страной, наводнившей Швейцарию своими агентами, по данным FIS, является Китай. При этом отмечается, что число китайских шпионов, якобы значительно меньше, чем российских.Китайские агенты больше полагаются на недипломатическое прикрытие, заявили в FIS, и официально их в основном называют учеными, журналистами или бизнесменами. Ожидается, что разведывательная деятельность Китая в Европе станет сильнее, подкрепляемая растущими ресурсами этой страны, считает глава FIS Дусси.По его словам, шпионские операции оказали негативное влияние на международное значение Женевы и нанесли ущерб авторитету Швейцарии.О том, какое количество в Швейцарии американских агентов и шпионов, служба разведки этой страны, почему-то не говорит...