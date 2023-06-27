Глава Крыма: В Кировском районе республики подорваны железнодорожные пути

На территории Кировского района Республики Крым были подорваны железнодорожные пути. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов, который рассказал некоторые подробности о последствиях вражеской диверсии в своем Telegram-канале.
По словам Аксенова, в результате происшествия никто не пострадал, а на месте подрыва путей работают профильные службы. Глава региона отметил, что ремонтно-восстановительные работы займут примерно от 4 до 8 часов. Он попросил жителей и гостей Крыма соблюдать спокойствие и верить лишь проверенной информации.
Тем временем, российские военкоры сообщают, что с рельс сошел первый вагон грузового поезда. Кроме того, Крым сегодня опять пытались атаковать с помощью беспилотной авиации. Недалеко от города Джанкой российские средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат самолетного типа, запущенный ВСУ. Вражеский дрон нес на себе взрывчатку, вероятно, для совершения очередной диверсии.
Отметим, что ВСУ регулярно пытаются устраивать диверсии и провокации в российских регионах. Одной из главных целей украинских диверсантов является Крымский полуостров. Территорию Крыма и Севастополя регулярно пытаются атаковать с помощью беспилотных летательных аппаратов, морских беспилотников.
Главные цели украинских нацистов – не только нанесение вреда военной и гражданской инфраструктуре полуострова, но и запугивание населения Крыма, к которому у киевского режима всегда было очень негативное отношение. Украинские нацисты обвиняют крымчан в тотально пророссийских настроениях.