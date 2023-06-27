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Глава Крыма: В Кировском районе республики подорваны железнодорожные пути

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Глава Крыма: В Кировском районе республики подорваны железнодорожные пути

На территории Кировского района Республики Крым были подорваны железнодорожные пути. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов, который рассказал некоторые подробности о последствиях вражеской диверсии в своем Telegram-канале.


По словам Аксенова, в результате происшествия никто не пострадал, а на месте подрыва путей работают профильные службы. Глава региона отметил, что ремонтно-восстановительные работы займут примерно от 4 до 8 часов. Он попросил жителей и гостей Крыма соблюдать спокойствие и верить лишь проверенной информации.

Тем временем, российские военкоры сообщают, что с рельс сошел первый вагон грузового поезда. Кроме того, Крым сегодня опять пытались атаковать с помощью беспилотной авиации. Недалеко от города Джанкой российские средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат самолетного типа, запущенный ВСУ. Вражеский дрон нес на себе взрывчатку, вероятно, для совершения очередной диверсии.

Отметим, что ВСУ регулярно пытаются устраивать диверсии и провокации в российских регионах. Одной из главных целей украинских диверсантов является Крымский полуостров. Территорию Крыма и Севастополя регулярно пытаются атаковать с помощью беспилотных летательных аппаратов, морских беспилотников.

Главные цели украинских нацистов – не только нанесение вреда военной и гражданской инфраструктуре полуострова, но и запугивание населения Крыма, к которому у киевского режима всегда было очень негативное отношение. Украинские нацисты обвиняют крымчан в тотально пророссийских настроениях.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Сергея Аксенова
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12 комментариев
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  1. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 10:14
    0
    То есть в Крыму спокойно действуют диверсанты, ведь это не первый подрыв ЖД путей за последнее время в республике, спецслужбы походу вообще работать не желают.
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 10:17
      +10
      Так некоторые личности в Крыму и не только сами предлагают свои услуги нацикам из бывшей Украины.
      Попыток диверсий ещё много будет. В том числе и от некоторых личностей из новых регионов РФ.
    2. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 10:18
      +1
      Цитата: Федор Соколов
      спецслужбы походу вообще работать не желают.

      А по моему они банально не могут работать. Как я уже говорил, ФСБ пролюбило всё, кроме оппозиции.
      Идет война, а в высоких кабинетах до сих пор о гешефте думают.
    3. bandabas
      bandabas Сегодня, 10:22
      +3
      Какой такой Крым? В Москве Собянин успешно завершил КТО "нерабочим выходным". Бюджетники были в восторге-лишний день на "фазендах".
    4. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 10:33
      +3
      То есть в Крыму спокойно действуют диверсанты, ведь это не первый подрыв ЖД
      ...да они ни куда и не девались, наоборот только прибывают, упрощённое гражданство надо убирать, с внау понаехало тьма тьмущая, в Симфе автономеров с обозначением внау пруд пруди
  2. fax66
    fax66 Сегодня, 10:18
    +3
    "Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире!"
    И самое гуманное законодательство, и самые гуманные спецслужбы!
    Главный лозунг страны - НЕЛЬЗЯ БЕСПОКОИТЬ НАРОД!
    В ТОМ ЧИСЛЕ И БРАТСКИЙ! ОСОБЕННО В КРЫМУ!
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 10:39
      0
      Цитата: fax66
      Главный лозунг страны - НЕЛЬЗЯ БЕСПОКОИТЬ НАРОД!
      В ТОМ ЧИСЛЕ И БРАТСКИЙ! ОСОБЕННО В КРЫМУ!

      Сейчас ещё вспомнят, что "преступность терроризм не имеет национальности" и изобретут хитрый термин "лицо западно-славянской национальности"...

      Как-то новостями из телевизора 90-х повеяло...
  3. Tagan
    Tagan Сегодня, 10:50
    0
    Цитата: Ингвар 72

    А по моему они банально не могут работать. Как я уже говорил, ФСБ пролюбило всё, кроме оппозиции.
    Идет война, а в высоких кабинетах до сих пор о гешефте думают.

    Да вы много чего наговорили. Только из этого не следует, что всё правда. Обычно враньё, как раз-таки.
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:11
    +2
    подорваны железнодорожные пути.

    Где ответки на оккупированной территории?
    Почему даже пассажирские поезда Чоп-Киев по расписанию?
    Почему даже в официальных СМИ РФ вой стоит - где СМЕРШ? А его нет и нет.
  5. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 11:17
    +1
    Совершенно напрасно не начали строительство железной дороги южнее, в обход Джанкоя. Была бы экономия во времени и расходах на топливо плюс повышенная надежность сообщения.
  6. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:18
    +1
    Стесняюсь спросить...
    А где можно посмотреть на тела этих диверсантов?
    Ну... они же где-то уже висят?..
  7. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 11:53
    +1
    Отметим, что ВСУ регулярно пытаются устраивать диверсии и провокации в российских регионах. Одной из главных целей украинских диверсантов является Крымский полуостров.

    Чтобы победить «регулярно устраивающих диверсии и провокации» необходимо организовать круглосуточное наблюдение (можно с собаками - по типу пограничных рейдов) и постоянно, и монотонно расстреливать на месте БЕЗ СУДА И СЛЕДСТВИЯ причастных к событиям.
    Трупы можно не убирать несколько дней и вычислять сочувствующих...