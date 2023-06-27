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Стало известно о MRAP Oshkosh, ставшей трофеем российских войск

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Стало известно о MRAP Oshkosh, ставшей трофеем российских войск

Герой России Руслан Курбанов рассказал о потерях, которые ВСУ понесли на одном из этапов их контрнаступления .


Мы уничтожили более 50 единиц техники противника в течение трёх часов после получения задачи

– приводит слова Курбанова ТГ «Военная хроника».

Как отметил старший лейтенант, ещё с самых первых дней украинского наступления штурмовой отряд «Шторм» совместно с танковой ротой морской пехоты Тихоокеанского флота сумел отразить наступление украинских войск. Помимо этого, от противника досталась и военная техника в качестве трофея – бронемашина MRAP Oshkosh американского производства.

По словам командира танковой роты, украинские боевики пускали в ход против нашей бойцов в основном легкобронированные автомобили для подвоза и поддержки пехоты. Что же касается тактики ВСУ, заключавшейся в попытке продавливания наших позиций большим количеством техники, то она оказалась провальной. В итоге техника украинских военнослужащих была разгромлена ВС РФ, а всё благодаря профессионализму и боевому мастерству танкистов, поскольку военнослужащие ВСУ были вынуждены отступить, бросив её на поле боя, даже не заглушив двигатели.

Более того, MRAP Oshkosh оказалась в руках морских пехотинцев практически в безупречном состоянии, за исключением двух пробитых колёс.
Как подчеркнул российский офицер, современная западная военная техника, в том числе и Oshkosh, уступает даже советской ввиду того, что вся она напичкана сплошь и рядом электрооборудованием и компьютерами. Всё это только препятствует ведению боевых действий, заключает Курбанов.
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35 комментариев
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  1. Azerbaijan2023
    Azerbaijan2023 Сегодня, 10:40
    +10
    Теперь надо его разобрать до болтика и если действительно хорошая машина, почему бы и нет, на штамповку. Лично я не стыжусь учится у хорошего учителя. Во времена СССР, все и всё у друг друга копировали.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 10:55
      +5
      Цитата: Azerbaijan2023
      Теперь надо его разобрать до болтика

      Там скорее всего нет интересных болтиков. Интерес может представлять электроника, которой этот пепелац забит под завязку, что делает его крайне ненадёжным.
      1. Azerbaijan2023
        Azerbaijan2023 Сегодня, 11:09
        +2
        Цитата: Румaтa
        Там скорее всего нет интересных болтиков.

        7.2 литровый движок от Caterpillar, приблизительно 400 лошадок - очень даже интересный болт.
        Можно также и броню посмотреть и схему крыши, защита не плохая крыши.


        1. 75Сергей
          75Сергей Сегодня, 11:23
          0
          Вообще-то это Perkins, входит в подразделение САТ, но если капнуть глубже, то выходим на...... DongFeng - вот такая заковыка ¯\_(ツ)_/¯
          1. YanniKounnar
            YanniKounnar Сегодня, 11:34
            0
            Je ne connais pas de Perki s de 7,2 lt, il y avait le 6.354 de 6 lt et ensuite une évolution avec un peu plus de cylindrée (et d'électronique , comment rail ) les Cat C7 sont ,comme leur grand frères C9,C12 si vous me dites qu'il s'agit de DongFeng ...bonne nouvelles je pourrais avoir des pièces moins chères
        2. Южноукраинец
          Южноукраинец Сегодня, 11:23
          +1
          Цитата: Azerbaijan2023
          7.2 литровый движок от Caterpillar, приблизительно 400 лошадок - очень даже интересный болт.

          Все верно, почему бы просто не скопировать этот двигатель, один к одному?
          1. Azerbaijan2023
            Azerbaijan2023 Сегодня, 11:27
            +1
            Цитата: Южноукраинец
            Все верно, почему бы просто не скопировать этот двигатель, один к одному?

            Вот именно!!! Поддерживаю. Движки от КАТ бывают очень надежными и долговечные а они ещё и турбодизель.
      2. Azerbaijan2023
        Azerbaijan2023 Сегодня, 11:14
        +1
        Цитата: Румaтa
        Интерес может представлять электроника

        С право я вижу навигацию в середине связь. Оба очень интересные болты. Взломаешь , всё они слепы! Так что врага надо изучать тщательно!
      3. voyaka uh
        voyaka uh Сегодня, 11:38
        0
        Электроника вообще-то гораздо надежнее механики.
        99% поломок бронетехники - механические.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:55
      +4
      Да,напичкана она всем.А особенно связью,системой отображения ситуации на поле боя.Это очень нужные вещи в наше время.Так что машиненка весьма нужная.В кривых руках это все ,конечно-бесполезный хлам
    3. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 10:57
      -1
      я не стыжусь учится у хорошего учителя. Во времена СССР, все и всё у друг друга копировали.
      Пётр Великий учился у датчан и прочих шведов..так что твоя правда...но на кой он нужен если есть Тигр, Патриот и прочее...так ..сантиметры в дюймы поменять....негоже...разнобой в ремонте будет
      1. Qas
        Qas Сегодня, 11:26
        0
        мы до сих пор не умеем делать нормальную защищенную связь. Вот пусть разберут, мож схемотехнику возьмут, пожет еще в чем поможет. Хотя да, правильно ниже человек пишет, нужна поточная линия производства а не одна штука. одну штуку вон Шойгу пусть себе в кабинете поставит.
    4. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 11:04
      +4
      Цитата: Azerbaijan2023
      Теперь надо его разобрать до болтика и если действительно хорошая машина, почему бы и нет, на штамповку. Лично я не стыжусь учится у хорошего учителя. Во времена СССР, все и всё у друг друга копировали.

      Вы издеваетесь? Проблема то не в единичных изделиях. Их у вас полно. А в том что бы создать полноценную линию производства.
      1. Azerbaijan2023
        Azerbaijan2023 Сегодня, 11:23
        +1
        Цитата: Арон Заави
        Проблема то не в единичных изделиях. Их у вас полно

        У нас вообще-то мотадоры и мородеры (правда есть и другие, но в основном эти)


  2. km-21
    km-21 Сегодня, 10:41
    -19
    Сколько было разговоров про подбитые Леопарды, и сколько было ожиданий увидеть их на площади перед немецким посольством.
    А что в результате? Какой-то задрипанный Ошкош?
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:48
      +5
      Цитата: km-21
      Сколько было разговоров про подбитые Леопарды, и сколько было ожиданий увидеть их на площади перед немецким посольством.

      Ну а попробуйте эту махину вытащить с поле боя, под постоянным огнем вражеской арты, РСЗО и далее. Сколько может погибнуть ребят за такой трохвей.
      1. Azerbaijan2023
        Azerbaijan2023 Сегодня, 10:56
        +1
        Цитата: carpenter
        Ну а попробуйте эту махину вытащить с поле боя, под постоянным огнем вражеской арты

        и тем более танк. Пригнать надо тут другой танк, зацепить а может ещё и кран понадобится с прицепом в зависимости от состояния.
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 10:57
      +1
      Цитата: km-21
      сколько было ожиданий увидеть их на площади перед немецким посольством

      Что Леопёрде делать перед посольством - его место в лабораториях Уралвагонзавода.
      1. AUL
        AUL Сегодня, 11:30
        +1
        Цитата: Румaтa
        Что Леопёрде делать перед посольством - его место в лабораториях Уралвагонзавода.
        А после изучения в лабораториях от него мало что останется для выставления - броня изрезана, весь в пробоинах от обстрела всевозможными средствами, пушка, скорее всего, демонтирована для изучения... не тот эффект!
    3. Володин
      Володин Сегодня, 11:00
      +4
      Цитата: km-21
      Сколько было разговоров про подбитые Леопарды, и сколько было ожиданий увидеть их на площади перед немецким посольством.
      А что в результате? Какой-то задрипанный Ошкош?


      На фото справа - один из трофейных Леопардов

      И кто говорил о его размещении на площади перед посольством? Люди в курилках? Изучат, где надо, привезут на площадь или в музей.

      "Задрипанный Ошкош" - ну так вперёд на передовую. Там, может, и HIMARS за линией фронта затрофеете, будете возить по своему городу - показывать. Вообще нет же проблем...
    4. Andobor
      Andobor Сегодня, 11:04
      +1
      Леопарды даже не доехали до наших позиций, их попали в серой зоне, вытаскивать под обстрелами? у нас на фронте ни кто на пиар не работает, показали горы битой НАТОвской техники с коптера и достаточно, - Весьмир в шоке.
    5. YanniKounnar
      YanniKounnar Сегодня, 11:37
      0
      Les Léopards ont maintenant les pattes cassées, difficile pour de venir jusqu'à Moscou ...
  3. Govorun
    Govorun Сегодня, 10:41
    +3
    "Работайте братья"...и никаких больше с ними переговоров...
  4. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 10:48
    +1
    Более того, MRAP Oshkosh оказалась в руках морских пехотинцев практически в безупречном состоянии, за исключением двух пробитых колёс.
    Какие можно сделать из этого выводы? Военное командование киевского режима использовало указанную технику не по назначению, из-за этого она и стала трофеем наших морских пехотинцев.
  5. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 10:59
    -3
    Кстати, у вагнеров по-моему вся техника трофейная была. Я это к тому, что тяжёлой техникой чвк никто не вооружал. На многих танках кресты старые потертые, белой краской намалеванные
    1. Володин
      Володин Сегодня, 11:05
      +3
      Цитата: igorbrsv
      Кстати, у вагнеров по-моему вся техника трофейная была. Я это к тому, что тяжёлой техникой чвк никто не вооружал

      Ваапче никто)
      1. ГГВ
        ГГВ Сегодня, 11:48
        0
        Ага сбивали вертолеты и самолёт с панцирей,где они такой трофей отхватили
    2. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 11:16
      +2
      , у вагнеров по-моему вся техника трофейная была.
      ...ага...и авиация тоже ...всё предоставлялось им из МО...трофейной могла быть только авто
    3. grem
      grem Сегодня, 11:16
      +1
      Цитата: igorbrsv
      Кстати, у вагнеров по-моему вся техника трофейная была. Я это к тому, что тяжёлой техникой чвк никто не вооружал

      Да вооружали их и не плохо ,ну и трофеи были это однозначно .
      ЧВК" Вагнер" это проект наших спецслужб ,а Пригожин был куратором всего этого Он не спецназовец и тем более не сотрудник ГРУ Харизма организаторские способности на уровне ,но не политик и тем более глава Росси ..
      Лет через 20 -30 можт и узнаем всю подноготную этого события ..
      Считаю оно на пользу России и власти пошло ,пора менять что то ..Мы в состоянии войны !
    4. Тикси-3
      Тикси-3 Сегодня, 11:38
      +1
      Цитата: igorbrsv
      Кстати, у вагнеров по-моему вся техника трофейная была

      И АВИАЦИЯ, и арта?? и прям тигры отбили у украинцев??
  6. grem
    grem Сегодня, 11:11
    -1
    Мы уничтожили более 50 единиц техники противника в течение трёх часов после получения задачи

    Молодцы парни !!! Теперь бы их вывести ,для музеев России ..Перед посольствами натовских стран выставить сперва ..Ну а потом пусть мальчишки смотрят на этих монстров ,что это их папки и братья завалили ,как и их прапрпдеды "тигры " и прочий зверинец ! ВСЕ должны видеть ..
  7. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 11:20
    0
    Чей-то про машину мало написано..........
    1. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 11:33
      0
      Чей-то про машину мало написано.........
      А вы по интернету прошерстите и получите все ТТХ и даже больше.
  8. Radikal
    Radikal Сегодня, 11:21
    0
    Цитата: Арон Заави
    Цитата: Azerbaijan2023
    Теперь надо его разобрать до болтика и если действительно хорошая машина, почему бы и нет, на штамповку. Лично я не стыжусь учится у хорошего учителя. Во времена СССР, все и всё у друг друга копировали.

    Вы издеваетесь? Проблема то не в единичных изделиях. Их у вас полно. А в том что бы создать полноценную линию производства.

    Пришлось Вам плюс поставить, Арон - против правды не попрешь. bully
  9. saygon66
    saygon66 Сегодня, 11:37
    0
    Oshkosh M - ATV ... Старичок, в общем то! Начала двухтысячных разработка.