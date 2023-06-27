Стало известно о MRAP Oshkosh, ставшей трофеем российских войск

Герой России Руслан Курбанов рассказал о потерях, которые ВСУ понесли на одном из этапов их контрнаступления .
Мы уничтожили более 50 единиц техники противника в течение трёх часов после получения задачи
– приводит слова Курбанова ТГ «Военная хроника».
Как отметил старший лейтенант, ещё с самых первых дней украинского наступления штурмовой отряд «Шторм» совместно с танковой ротой морской пехоты Тихоокеанского флота сумел отразить наступление украинских войск. Помимо этого, от противника досталась и военная техника в качестве трофея – бронемашина MRAP Oshkosh американского производства.
По словам командира танковой роты, украинские боевики пускали в ход против нашей бойцов в основном легкобронированные автомобили для подвоза и поддержки пехоты. Что же касается тактики ВСУ, заключавшейся в попытке продавливания наших позиций большим количеством техники, то она оказалась провальной. В итоге техника украинских военнослужащих была разгромлена ВС РФ, а всё благодаря профессионализму и боевому мастерству танкистов, поскольку военнослужащие ВСУ были вынуждены отступить, бросив её на поле боя, даже не заглушив двигатели.
Более того, MRAP Oshkosh оказалась в руках морских пехотинцев практически в безупречном состоянии, за исключением двух пробитых колёс.
Как подчеркнул российский офицер, современная западная военная техника, в том числе и Oshkosh, уступает даже советской ввиду того, что вся она напичкана сплошь и рядом электрооборудованием и компьютерами. Всё это только препятствует ведению боевых действий, заключает Курбанов.