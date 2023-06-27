Марочко: Российские войска прорвали оборону ВСУ под Купянском, вынудив противника отойти на вторую линию

Ввиду успехов наших войск северо-восточнее населенного пункта Купянск, а также потерь ВСУ на юго-востоке от этого населенного пункта, противник оттягивает свои подразделения с передовых позиций на второстепенные

Пока ВСУ пытаются взломать российскую оборону на Запорожском и Южно-Донецком направлениях, российские войска нанесли поражение подразделениям украинской армии на Купянском. Об этом сообщает подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем ТГ-канале.Согласно сообщению, российские войска прорвали оборону противника северо-восточнее Купянска, вынудив ВСУ оставить первую линию обороны и отвести войска на второстепенные позиции. Также этому способствовали большие потери украинской армии, понесенные к юго-востоку от города. Командование ВСУ пытается решить проблему вводом в бой резервов, на вторую линию перебрасываются батальоны территориальной обороны.- говорится в сообщении.Также имеется информация, что ВСУ попытаются усилить оборону на данном направлении установкой дополнительных минных полей, тем самым исключить прорыв российских войск к самому городу. В районе села Великий Бурлук рядом с Купянском отмечено появление большого количества инженерной техники.Между тем, по данным пресс-службы группировки войск "Запад", ведущей боевые действия на данном направлении, артиллерия и авиация нанесли серию ударов по позициям 14 ОМБр и 103 бригады ТРО ВСУ. Сорваны попытки противника провести ротацию личного состава в районах Новомлынск и Красное Первое. В районе Кисловки уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ точным попаданием снаряда гаубицы Д-30.