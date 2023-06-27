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Марочко: Российские войска прорвали оборону ВСУ под Купянском, вынудив противника отойти на вторую линию

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Марочко: Российские войска прорвали оборону ВСУ под Купянском, вынудив противника отойти на вторую линию

Пока ВСУ пытаются взломать российскую оборону на Запорожском и Южно-Донецком направлениях, российские войска нанесли поражение подразделениям украинской армии на Купянском. Об этом сообщает подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем ТГ-канале.


Согласно сообщению, российские войска прорвали оборону противника северо-восточнее Купянска, вынудив ВСУ оставить первую линию обороны и отвести войска на второстепенные позиции. Также этому способствовали большие потери украинской армии, понесенные к юго-востоку от города. Командование ВСУ пытается решить проблему вводом в бой резервов, на вторую линию перебрасываются батальоны территориальной обороны.

Ввиду успехов наших войск северо-восточнее населенного пункта Купянск, а также потерь ВСУ на юго-востоке от этого населенного пункта, противник оттягивает свои подразделения с передовых позиций на второстепенные

- говорится в сообщении.

Также имеется информация, что ВСУ попытаются усилить оборону на данном направлении установкой дополнительных минных полей, тем самым исключить прорыв российских войск к самому городу. В районе села Великий Бурлук рядом с Купянском отмечено появление большого количества инженерной техники.

Между тем, по данным пресс-службы группировки войск "Запад", ведущей боевые действия на данном направлении, артиллерия и авиация нанесли серию ударов по позициям 14 ОМБр и 103 бригады ТРО ВСУ. Сорваны попытки противника провести ротацию личного состава в районах Новомлынск и Красное Первое. В районе Кисловки уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ точным попаданием снаряда гаубицы Д-30.
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12 комментариев
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 10:21
    +3
    Ну, Марочко тот всегда бежит впереди паровоза. Лучше подождать подтверждающих новостей из других источников.
    1. grem
      grem Сегодня, 10:28
      +2
      Пока ВСУ пытаются взломать российскую оборону

      Бесполезно это все ,пока у России господство в авиации и артилерии с ракетами .
      Малейшее попытка продвижение и все гасится авиацией артой и ракетами .. soldier Ну и наши тоже активных действий не предпринимают ..Наращивают группировку !
      1. Sergey39
        Sergey39 Сегодня, 10:36
        +4
        Демилитаризацию проще проводить от обороны и врага уничтожается больше и потери несем меньше, а «территории украина», кровь износу нужен результат в июльскому саммиту НАТО. «Кровавый комедиант», гонит солдат на убой.
        1. Napayz
          Napayz Сегодня, 10:48
          -3
          ...кровь износу...

          Какой износ? - "из носу"
      2. Комментарий был удален.
      3. carpenter
        carpenter Сегодня, 10:41
        +2
        Цитата: grem
        Малейшее попытка продвижение и все гасится авиацией артой и ракетами ..

        Но кое чего они добились, хотя и мизерно, но кое что имеется.
        На севере Времьевского выступа украинские формирования смогли занять Ровнополь. После занятия населенного пункта противник несколько продвинулся по направлению к Приютному. Помимо этого, ВСУ продвинулись в посадках у Макаровки к Старомайорскому, но серьезного успеха достичь не смогли.
        На Херсонском направлении продолжаются бои в районе Антоновского моста на левом берегу Днепра, где противнику удалось занять позиции у сооружения. ВС РФ продолжает работу по выдавливанию ВСУ с участка.
        1. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 10:52
          +2
          По антоновскому мосту пишут что фейк о плацдарме всу на левом берегу. Пишут очередная неудачная попытка всу была
        2. nik-mazur
          nik-mazur Сегодня, 11:33
          +2
          Цитата: carpenter
          На Херсонском направлении продолжаются бои в районе Антоновского моста

          Не тормозите – судя по всему, уже нет никакого противника в районе Антоновского моста:
          ВС РФ с использованием ТОС «Солнцепёк» и РСЗО нанесли удары по пытавшейся создать плацдарм в районе Антоновского моста группе противника
  2. Romario_Argo
    Romario_Argo Сегодня, 10:36
    +5
    "Омск - всё для победы"
    "даёшь - 2 ТОСа на каждый километр фронта"
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 11:05
      +1
      Цитата: Romario_Argo
      "даёшь - 2 ТОСа на каждый километр фронта"

      Да! + по Ланцету на каждого пехотинца в сутки!
    2. fax66
      fax66 Сегодня, 11:21
      0
      Один такой удар ТОС по "плацдарму у Антоновского моста" и вся эта трёхдневная говорильня об "опасном накоплении сил ВСУ" затухла бы....
      1. nik-mazur
        nik-mazur Сегодня, 11:34
        +1
        Цитата: fax66
        Один такой удар ТОС по "плацдарму у Антоновского моста"

        Уже:
        ВС РФ с использованием ТОС «Солнцепёк» и РСЗО нанесли удары по пытавшейся создать плацдарм в районе Антоновского моста группе противника
      2. parabyd
        parabyd Сегодня, 11:34
        +1
        Так сегодня ночью и ударили, плюс термитными зарядами. Как раз затухает...
  3. Комментарий был удален.