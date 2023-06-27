В офис Зеленского поступила петиция с требованием разорвать отношения с Белоруссией, которая «сотрудничает с Россией»

Обращаемся к вам с просьбой разорвать дипломатические отношения с Республикой Беларусь (...) Одной из главных причин этого призыва является активная поддержка и сотрудничество властей Белоруссии с Российской Федерацией. Это сотрудничество не только усиливает политические и экономические связи между двумя странами, но и создает угрозу национальной безопасности Украины

Украина может окончательно разорвать дипломатические отношения с Белоруссией из-за поддержки последней России, на сайте офиса Зеленского зарегистрирована соответствующая петиция. Об этом сообщает украинская пресса.Петиция с требованием разрыва отношений с Белоруссией появилась на сайте президента Украины в понедельник, 26 июня. Автор документа уверен, что прекращение всяческих отношений Киева и Минска пойдет только на пользу Украине, а сам разрыв станет "важнейшим политическим шагом", а также "сигналом" для стран-партнеров Украины. Как утверждается, сотрудничество Белоруссии с Россией якобы создает угрозу национальной безопасности Украины.- говорится в тексте петиции.На данный момент за документ проголосовало 973 человека из 25 тысяч, необходимых для рассмотрения петиции властями Украины. Впереди имеется еще 92 дня.Стоит отметить, что дипломатические отношения Киева и Минска находятся в самой низшей точке, в марте прошлого года стороны обменялись высылкой дипломатов из стран. На сегодняшний день в посольстве Украины в Минске числятся всего пять человек, включая посла, которого Зеленский отозвал "для консультаций" в Киев, но так и не вернул. Кстати, петиция с требованием разрыва отношений далеко не первая.