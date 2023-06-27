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В офис Зеленского поступила петиция с требованием разорвать отношения с Белоруссией, которая «сотрудничает с Россией»

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В офис Зеленского поступила петиция с требованием разорвать отношения с Белоруссией, которая «сотрудничает с Россией»

Украина может окончательно разорвать дипломатические отношения с Белоруссией из-за поддержки последней России, на сайте офиса Зеленского зарегистрирована соответствующая петиция. Об этом сообщает украинская пресса.


Петиция с требованием разрыва отношений с Белоруссией появилась на сайте президента Украины в понедельник, 26 июня. Автор документа уверен, что прекращение всяческих отношений Киева и Минска пойдет только на пользу Украине, а сам разрыв станет "важнейшим политическим шагом", а также "сигналом" для стран-партнеров Украины. Как утверждается, сотрудничество Белоруссии с Россией якобы создает угрозу национальной безопасности Украины.

Обращаемся к вам с просьбой разорвать дипломатические отношения с Республикой Беларусь (...) Одной из главных причин этого призыва является активная поддержка и сотрудничество властей Белоруссии с Российской Федерацией. Это сотрудничество не только усиливает политические и экономические связи между двумя странами, но и создает угрозу национальной безопасности Украины

- говорится в тексте петиции.

На данный момент за документ проголосовало 973 человека из 25 тысяч, необходимых для рассмотрения петиции властями Украины. Впереди имеется еще 92 дня.

Стоит отметить, что дипломатические отношения Киева и Минска находятся в самой низшей точке, в марте прошлого года стороны обменялись высылкой дипломатов из стран. На сегодняшний день в посольстве Украины в Минске числятся всего пять человек, включая посла, которого Зеленский отозвал "для консультаций" в Киев, но так и не вернул. Кстати, петиция с требованием разрыва отношений далеко не первая.
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18 комментариев
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  1. К-50
    К-50 Сегодня, 10:46
    +8
    В офис Зеленского поступила петиция с требованием разорвать отношения с Белоруссией, которая «сотрудничает с Россией»

    Вы будете в шоке, но даже пин до сия сотрудничает с Россией, пусть не по всем вопросам.
    Разорвите и с ними свои отношения! fellow lol
    1. Aken
      Aken Сегодня, 10:48
      +4
      Нельзя. Амеры бандерлогов кормят, а белорусы нет.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 11:18
        +1
        Цитата: Aken
        Амеры бандерлогов кормят, а белорусы нет.

        А кормящую руку даже зверь не кусает.
    2. Kojote21
      Kojote21 Сегодня, 11:10
      +1
      Цитата: К-50
      Разорвите и с ними свои отношения!

      Они не дураки, от американского оружия сейчас отказываться не будут. Наоборот, ещё просят. Например, бронетехника, истребители и пр. (то, что просят украинцы). Поэтому и не разрывают дипломатических отношений.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 11:22
        +1
        Цитата: Kojote21
        Они не дураки, от американского оружия сейчас отказываться не будут. Наоборот, ещё просят.

        Ну как же отказаться, если даже сухпайки и те американские, если своего сала уже нет, поляки поставляют.
        1. Reptiloid
          Reptiloid Сегодня, 11:30
          0
          Да белорусы уже и раньше могли бы отношения с украми разорвать, после 2020.. Интересно, с Польшей у Белоруссии разорваны отношения recourse или нет
  2. Azerbaijan2023
    Azerbaijan2023 Сегодня, 10:47
    +3
    Хм. приказ от пахана......Жесть блин. С одной стороны борятся за свободу и независимость а с другой стороны смотрите как кураторы Украины приказы дают. Блин. Жаль что Украина не поняла что ближе чем все страны бывшего союза им никто не будет. Для этих кураторов, славяне и провославные как 2 сорт людей. Жаль они этого не понимают. Я был в Европе и учился и жил, сам из Азербайджана но всё равно говорили AR DU FRON RUSSLAND. Для них все из бывшего союза РУССЛАНД. А Зеленский по ходу думает что для западных товарищей они станут кем то другим. Ну-ну
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:08
      +1
      Цитата: Azerbaijan2023
      А Зеленский по ходу думает что для западных товарищей они станут кем то другим.

      Зеленский это прекрасно понимает, но во первых он не украинец и не русский, а во вторых ему платят за это хорошие деньги. По последним данным из "за бугра", его состояние увеличилось до 5 лярдов "зеленью".
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 11:29
        0
        Тут главный вопрос не только в деньгах, а вопрос его жизни. Зе поставлено жесткое условие, шаг в сторону - смерть его и его близких. Поэтому он и сорвал "договорняк" в Стамбуле весной 22г.
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:52
    +2
    Почему нет петиции за разрыв отношений с Китаем?)))
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 11:36
      0
      Тем временем от англичан в британии поступила петиция с проведением референдума по вопросу поддержки украины в конфликте. Точнее с прекращением поддержки. Необходимое кол.-во голосов в 10 тысяч собрано и лежит на рассмотрении. Рассмотрят в течении полугода
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:52
    +1
    только рвать, ломать и рушить.... больше ни на что не годны.....
  5. grem
    grem Сегодня, 10:57
    +2
    Странная инфа ,осбенно после последних событий ..Неужели ЧВК наших испугались ? Там им серьезную базу уже давно строят и Батька прям рад таких дерзких бойцов получить под свое управление .
    Там ксате от базы ЧВК ,до Киева всего ничего ,один рывок и Киев блокирован с такими опытными бойцами !
    Интересно все это было и надеюсь ,лет через 20ть узнаем ,что на самом деле было мятежом "музыкантов" .
    Они себя еще проявят уверен на благо России !
  6. carpenter
    carpenter Сегодня, 10:57
    +2
    Как утверждается, сотрудничество Белоруссии с Россией якобы создает угрозу национальной безопасности Украины.

    Пора бы всей Европе понять, что Украина угрожает безопасности всей Европе и особенно стран с которыми граничит Украина. Пока это еще зреющий фурункул, который может лопнуть в любой момент.
    1. grem
      grem Сегодня, 11:30
      0
      Цитата: carpenter
      Пора бы всей Европе понять, что Украина угрожает безопасности всей Европе и особенно стран с которыми граничит Украина

      Европа находится под протекторатом англосакским и не просто так Англия вышла из ЕС !!! Им нужна Тертья мировая и именно опять на территории Европы ..На последней войне англосаксы сказочно обагатились ,но теперь хотят поражения России и чтобы рвануть туда на огромные просторы богатейшие ,свои корпорации и т.д.
      Россия заупрямилась и получила войнушку со своими ..Ну ничего и это переживем Фиг вам ,а не Россия !
  7. Донна_Роза_дАльвадорес
    Донна_Роза_дАльвадорес Сегодня, 11:08
    0
    Испугались, что АГ 24 июня отдал приказ привести армию в боевую готовность? Интересно, надолго?
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:16
    0
    На Украине продолжаются игры в "народную дипломатию" сочиняя петиции и ставя под ними подписи. От разрыва дипотношений Белоруссия уж точно рыдать не будет. После начала СВО Украина разорвала дипотношения с Россией и это ни как не сказалось да дальнейшую жизнь и самочувствие граждан России. Просто это было необходимо сделать нам опередив враждебное государство.
  9. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:25
    +1
    Это вам благодарность за МАЗы для ВСУ ,за запчасти для авиатехники.