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В Вашингтоне и Стокгольме решили взяться за сына Эрдогана из-за нежелания президента Турции пускать Швецию в НАТО

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В Вашингтоне и Стокгольме решили взяться за сына Эрдогана из-за нежелания президента Турции пускать Швецию в НАТО

Как известно, прикрываясь событиями вокруг Украины, Североатлантический альянс продолжил свое расширение в сторону России. В мае прошлого года Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в альянс. Финляндия уже стала новым членом НАТО, и на очереди стоит Швеция.


Однако на пути Стокгольма в НАТО встала несговорчивая Турция во главе с вновь избранным президентом Эрдоганом. Турецкие власти крайне недовольны тем, что Швеция допускает антитурецкие демонстрации и поддерживает курдов. Еще больше отношения между странами осложнились после сожжения в Стокгольме Корана – священной для всех мусульман книги. После этого Эрдоган заявил, что Швеции не стоит надеяться на поддержку Анкарой ее заявки в НАТО.

И вот теперь в Вашингтоне и Стокгольме, видимо, решили надавить на турецкого лидера через его сына. Стало известно, что американские и шведские антикоррупционные органы ведут расследование сомнительной схемы с откатами, в которой якобы замешен сын президента Турции Билал Эрдоган. Сообщается, что он обещал помощь в продвижении продукции американской компании Dignita через ее шведский филиал фирму Dignita Systems AB за откат в нескольких десятков миллионов долларов.

Шведская фирма якобы обязалась выплатить эти деньги за лоббирование своих интересов через подставную компанию двум организациям, членом правления которых является сын Эрдогана. При этом, как пишет агентство Reuters, никаких доказательств того, что эта схема была реализована, нет.
Использованы фотографии:
www.iyv.org.tr
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13 комментариев
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  1. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 11:37
    +2
    в которой якобы замешен сын президента Турции Билал Эрдоган
     Ну, почему якобы?Думается,что всё таки замешан.Долгое время,не обращали внимание, а тут предоставился случай.Решили воспользоваться.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 11:42
      +4
      Им бы внимание на сына Байдена обратить, там и наркоту, и проституцию с несовершеннолетними и взятки можно подтянуть к уголовному кодексу.
      1. kor1vet1974
        kor1vet1974 Сегодня, 12:06
        0
        Им бы внимание на сына Байдена обратить
         Вот турки,пускай и займутся,что бы козыри на руках иметь
    2. paul3390
      paul3390 Сегодня, 11:45
      +3
      Ой, а кто там не замешан? Это нам все эти годы втуляли про какую-то мифическую типа порядочность и законопослушность западников, а на деле - наше ворьё по сравнению с ними жалкие дилетанты.. Капитализм-с.. Лучший способ стяжать бабло - присосаться к бюджету..
    3. кредо
      кредо Сегодня, 11:46
      0
      Это так по американски, что даже нет смысла разбираться в том был замешан в чём-то сын Эрдогана или нет.
      Англосаксы спецы по теме притягивать любые действия к нужным результатам, даже если эти действия были продиктованы обычной предпринимательской деятельностью.
    4. ARIONkrsk
      ARIONkrsk Сегодня, 11:52
      +1
      Цитата: kor1vet1974
      в которой якобы замешен сын президента Турции Билал Эрдоган
       Ну, почему якобы?Думается,что всё таки замешан.Долгое время,не обращали внимание, а тут предоставился случай.Решили воспользоваться.

      Интересно как совпало, продукция США через фирму в Швеции, интересно вышло однако what
      1. kor1vet1974
        kor1vet1974 Сегодня, 12:07
        0
        Интересно как совпало
         "Совпадение? Не думаю!"(с) laughing
  2. Люмира
    Люмира Сегодня, 11:41
    +2
    При этом, как пишет агентство Reuters, никаких доказательств того, что эта схема была реализована, нет.

    В наше время в доказательствах совсем нет нужды. Интересно - сдастся или будет стоять?
  3. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:41
    +2
    Сейчас американцы начнут трясти грязным бельем семьи Эрдогана . При том сыну Эрдогана ничего делать не надо ,достаточно пройти по улице в Стокгольме ,что бы в СМИ появилась инфа ,об участии младшего Эрдогана в оргии в Стокгольме
    Старая английская школа
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 11:47
      -1
      А ведь почти у всей нашей типа элиты - семейки-то на Западе.. what
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:42
    0
    в Вашингтоне и Стокгольме, видимо, решили надавить на турецкого лидера через его сына
    Не получилось уговорить и даже попугать, то решили по старой, проверенной схеме путем сбора компромата на ближайших родственников (на самого Эрдогана очевидно ни чего путного нету). А если значимого компромата не имеется, то его всегда можно создать и при этом найдутся свидетели, прямые участники необходимого события. Но я думаю, что американцы зря так решили сыграть против Эрдогана, т.к. это им аукнется точно.
  5. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 11:53
    0
    В Вашингтоне и Стокгольме решили взяться за сына Эрдогана

    Это - только начало. Сейчас буржуи начнут шерстить и нашу золотую молодежь...
  6. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 12:02
    0
    Мне кажется зря они с султаном в эти игры начинают играть. Я думаю, что Эрдоган менее ограничен в возможностях для игры на этом поле.