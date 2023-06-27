В Вашингтоне и Стокгольме решили взяться за сына Эрдогана из-за нежелания президента Турции пускать Швецию в НАТО

Как известно, прикрываясь событиями вокруг Украины, Североатлантический альянс продолжил свое расширение в сторону России. В мае прошлого года Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в альянс. Финляндия уже стала новым членом НАТО, и на очереди стоит Швеция.Однако на пути Стокгольма в НАТО встала несговорчивая Турция во главе с вновь избранным президентом Эрдоганом. Турецкие власти крайне недовольны тем, что Швеция допускает антитурецкие демонстрации и поддерживает курдов. Еще больше отношения между странами осложнились после сожжения в Стокгольме Корана – священной для всех мусульман книги. После этого Эрдоган заявил, что Швеции не стоит надеяться на поддержку Анкарой ее заявки в НАТО.И вот теперь в Вашингтоне и Стокгольме, видимо, решили надавить на турецкого лидера через его сына. Стало известно, что американские и шведские антикоррупционные органы ведут расследование сомнительной схемы с откатами, в которой якобы замешен сын президента Турции Билал Эрдоган. Сообщается, что он обещал помощь в продвижении продукции американской компании Dignita через ее шведский филиал фирму Dignita Systems AB за откат в нескольких десятков миллионов долларов.Шведская фирма якобы обязалась выплатить эти деньги за лоббирование своих интересов через подставную компанию двум организациям, членом правления которых является сын Эрдогана. При этом, как пишет агентство Reuters, никаких доказательств того, что эта схема была реализована, нет.