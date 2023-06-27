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Глава испанского правительства: «О военном мятеже в России много запутанной информации»

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Глава испанского правительства: «О военном мятеже в России много запутанной информации»

Информация, поступающая в страны Европы из РФ и касающаяся ЧВК «Вагнер» и Евгения Пригожина, является крайне запутанной. А кризис в России, связанный с попыткой вооруженного мятежа, якобы еще не закончился.


Такое мнение высказал в интервью испанской радиостанции Cadena SER премьер-министр Испании Педро Санчес.

Он заявил, что из России поступает большое количество противоречивых и не совсем понятных сообщений, за которыми он следит с большим вниманием.

Я думаю, что есть много очень запутанной информации

- отмечает глава испанского правительства.

Он отметил ряд примечательных моментов, проявившихся во время попытки мятежа, на которые, по его мнению, стоит обратить пристальное внимание. Санчес считает, что в ближайшем окружении российского президента отсутствует единая позиция по стратегическим вопросам. Также он заметил, что в последних публичных заявлениях Пригожина появилась риторика, которая ранее звучала в высказываниях западных политиков и чиновников, поддерживающих киев в его конфликте с Россией. Помимо этого, Санчес обратил внимание, что во время своего движения на Москву подразделения ЧВК «Вагнер» не встретили сопротивления.

В пятницу вечером бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» обвинил ВС России в нанесении ракетного удара по лагерю, где располагались «вагнеровцы». Минобороны эти обвинения назвало информационной провокацией. После этого начались события, которые российское руководство охарактеризовало как вооруженный мятеж.
Использованы фотографии:
https://www.lamoncloa.gob.es/
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21 комментарий
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  1. DIM(a)
    DIM(a) Сегодня, 11:12
    +2
    Конечно же "Педро" осведомлён лучше всех ))!
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:14
      +2
      Цитата: DIM(a)
      Конечно же "Педро" осведомлён лучше всех ))!

      Просто болтовня ни о чём.
      1. Anarchist
        Anarchist Сегодня, 11:17
        +2
        Пусть лучше за своими басками и каталонцами следят. А то будто в их королевстве всё спокойно.
        1. Reptiloid
          Reptiloid Сегодня, 11:34
          0
          Теперь можно годами обдумывать recourse recourse что это было? И годами думать----" как-бы....", "если бы...."
  2. carpenter
    carpenter Сегодня, 11:14
    +4
    А кризис в России, связанный с попыткой вооруженного мятежа, якобы еще не закончился.

    А был ли это кризис и мятеж, это ещё вопрос.
  3. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 11:15
    +3
    А кризис в России, связанный с попыткой вооруженного мятежа, якобы еще не закончился.
     Не закончился,он ушел в "глыбь".
  4. Berkut752
    Berkut752 Сегодня, 11:15
    0
    Всё они видят , всё они знают , только на горшок не просятся, в штаны кладут.
  5. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:15
    -1
    "Минобороны заявило о подготовке передачи военной техники от ЧВК «Вагнер» бойцам ВС России" на этом всё.....
  6. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 11:19
    0
    Санчес считает, что в ближайшем окружении российского президента отсутствует единая позиция по стратегическим вопросам.

    Вполне возможно.

    последних публичных заявлениях Пригожина появилась риторика, которая ранее звучала в высказываниях западных политиков и чиновников

    К сож., факт. Понятно что произошедшее - не только эмоции и амбиции. Без толстой почвы не обошлось. Где скажем был тот же Мезенцев, что думал?
  7. Архивариус Вася
    Архивариус Вася Сегодня, 11:24
    0
    Он просто не знает поговорки "Бей своих, чтоб чужие боялись"
  8. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:24
    +2
    Мы тут на месте толком разобраться не можем ,а в Испании вообще вливают ,то что надо папе из США.Часть инфы просто разогнали
    1. 9PA
      9PA Сегодня, 11:57
      0
      Реально ничего не ясно из произошедшего
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:25
    0
    премьер-министр Испании Педро Санчес
    Может странам ЕС лучше обратить внимание на кризис в своих странах, который уж точно не завершился и продолжается чем рассуждать о кризисе в России. С российской экономикой Запад уже покончил "разорвав ее в клочья", на Украине "победил на поле боя", но все на словах. Кризис в головах тех кто мечтает, чтобы Россия исчезла, как государство. Предчувствуя несогласие замечу, что не надо участникам сайта из-за рубежа рассказывать, как там все прекрасно и стабильно в отличии от нашей страны. .
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 11:30
      +1
      как там все прекрасно и стабильно
      Стоит заметить, что последний раз бунт наемников там (то есть здесь smile ), в Европе, имел место во времена суровых ландскнехтов с двуручными мечами yes .
      1. 3x3zsave
        3x3zsave Сегодня, 11:46
        +1
        Правда, имело место "время паршютистов"...
        Привет, Алекс!
        1. Болторез
          Болторез Сегодня, 12:00
          +1
          Доброе утро! Когда открыл новости и узнал о марше Вагнера, сразу вспомнил про свирепых генуэзцев и гордых швейцарцев, чьи услуги были дороже всех. Ну и ландскнехты,куда же без них. Времена меняются,но не сильно belay .
          1. 3x3zsave
            3x3zsave Сегодня, 12:15
            0
            А я вспомнил про "Белый отряд" и Джона Хоквуда.
  10. Sith
    Sith Сегодня, 11:26
    +1
    Цитата: Mouse
    "Минобороны заявило о подготовке передачи военной техники от ЧВК «Вагнер» бойцам ВС России" на этом всё.....

    Так для них в РБ уже завезли ... даже ТЯО ... не то чтобы технику
  11. Mikelanjelo
    Mikelanjelo Сегодня, 11:41
    0
    Это разборки между Шойгу и Пригожиным, ничего более. Из-за двух д__в , которые власть делят, может все по одному месту пойти
  12. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 11:44
    +1
    С Запада тоже много запутанной информации, особенно из Германии. yes

    Bandera Baerbock (Министерство иностранных дел Германии) снова поворачивается на 360 градусов. Поджигатель войны Бербок хочет арестовать Путина в Южной Африке.
    У Бербекхена уже есть план.
    Как это будет работать с южноафриканской радиополицией и по крайней мере 200 телохранителями, все еще неясно. lol
    Неизвестно, делает ли Путин свои штаны из чистого страха или смеется до упаду над Baerbock.
  13. faiver
    faiver Сегодня, 11:47
    0
    ну вот какое твое испанское дело до наших разборок? сиди себе, корриды устраивай и нелезь куда не просят...