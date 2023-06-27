Глава испанского правительства: «О военном мятеже в России много запутанной информации»

Я думаю, что есть много очень запутанной информации

Информация, поступающая в страны Европы из РФ и касающаяся ЧВК «Вагнер» и Евгения Пригожина, является крайне запутанной. А кризис в России, связанный с попыткой вооруженного мятежа, якобы еще не закончился.Такое мнение высказал в интервью испанской радиостанции Cadena SER премьер-министр Испании Педро Санчес.Он заявил, что из России поступает большое количество противоречивых и не совсем понятных сообщений, за которыми он следит с большим вниманием.- отмечает глава испанского правительства.Он отметил ряд примечательных моментов, проявившихся во время попытки мятежа, на которые, по его мнению, стоит обратить пристальное внимание. Санчес считает, что в ближайшем окружении российского президента отсутствует единая позиция по стратегическим вопросам. Также он заметил, что в последних публичных заявлениях Пригожина появилась риторика, которая ранее звучала в высказываниях западных политиков и чиновников, поддерживающих киев в его конфликте с Россией. Помимо этого, Санчес обратил внимание, что во время своего движения на Москву подразделения ЧВК «Вагнер» не встретили сопротивления.В пятницу вечером бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» обвинил ВС России в нанесении ракетного удара по лагерю, где располагались «вагнеровцы». Минобороны эти обвинения назвало информационной провокацией. После этого начались события, которые российское руководство охарактеризовало как вооруженный мятеж.