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Президент Казахстана рассказал о выраженной по телефону полной поддержке действий главы российского государства

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Президент Казахстана рассказал о выраженной по телефону полной поддержке действий главы российского государства

В субботу, когда ЧВК «Вагнер» предприняла свое выступление в России, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным. Сейчас Токаев рассказал некоторые подробности о данной беседе.


По словам казахского лидера, в ходе телефонной беседы он выразил полную поддержку действиям Владимира Путина. Токаев назвал их направленными на «сохранение и укрепление конституционного порядка и законности». Президент Казахстана отметил, что у него не было сомнений в успехе действий российского президента, учитывая потенциал российского государства и личность его лидера.

Кроме того, отметил Токаев, он обсудил предстоящий осенью 2023 года официальный визит Владимира Путина в Казахстан. Главы двух государств планируют встретиться и обсудить важные вопросы двусторонних отношений и мировой политической ситуации.

Обращаясь к работникам национальных СМИ Казахстана, Токаев отметил, что страна занимает принципиальную позицию относительно «дальнейшего укрепления многостороннего сотрудничества с Россией в формате долгосрочного и устойчивого стратегического партнерства». Такая позиция, по мнению президента республики, в полной мере соответствует долгосрочным интересам казахского народа.

Напомним, что во время выступления ЧВК «Вагнер» в субботу, 24 июня, Путин провел несколько телефонных переговоров, в том числе с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, президентом Белоруссии Александром Лукашенко, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и некоторыми другими лидерами.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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11 комментариев
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  1. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:21
    0
    Если спокойствие в России пошатнется ,Казахстан вообще опустится во тьму . Последняя попытка переворота в Казахстане показала ,как опасно сидеть на двух стульях
  2. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:21
    +2
    "Президент Казахстана рассказал о выраженной по телефону полной поддержке действий главы российского государства"
    Красиво...
    Мне тоже когда-то коллеги на день рождения подарок сделали:
    прислали аж сто долларов... по факсу.
    1. Mazunga
      Mazunga Сегодня, 12:00
      0
      слова поддержки были приблизительно такие это ваши внутренние терки мы в них лезть не собираемся
  3. tun5t
    tun5t Сегодня, 11:25
    -1
    Ну да, мы конечно поверили "большому другу америки", как прикалывались ЦРУшники, после событий начала 2022го года, когда наши военные балбесы убрали наследие Назарбаева и воздвигнули чудо Токаева.
    Верим прям как Пашиняну, "хорошему другу америки"
  4. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 11:30
    0
    Президент Казахстана рассказал о выраженной по телефону полной поддержке действий главы российского государства
     А разве он что-то иное мог сказать?
  5. Люмира
    Люмира Сегодня, 11:31
    0
    Какой-то он скользкий . . . Без России не может, а пытается стоять особняком. Значимость ему нужна.
  6. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 11:33
    0
    По словам казахского лидера, в ходе телефонной беседы он выразил полную поддержку действиям Владимира Путина

    А почему не рассказал СМИ о том, что во время телефонного разговора с В. В. Путиным, сказал ему о том, что это ваше внутреннее дело! Про поход Пригожина.
  7. Cetarb Kilork
    Cetarb Kilork Сегодня, 11:37
    0
    Какой отличный союзник! Надежный! Дождался видимой развязки и выразил поддержку "победителю". Умеет наш президент выбирать союзников. Отлично.
    1. tun5t
      tun5t Сегодня, 11:43
      -1
      Сарказм ваш к месту, хочется напомнить про маловеров в молельных стенах кремля уже 105 лет
      Одно понятно, все заигрались властью - Путин уже 23 года без вылазно в Кремле, дружбаны заждались своей очереди, уже на танках в Кремль прут, а людям понятно, пора менять это шоу, отправить куда подальше артистов, как Пугачёву с Галкиным.
  8. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 11:43
    0
    . Президент Казахстана рассказал о выраженной по телефону полной поддержке действий главы российского государства

    Заголовок - огонь good Приходится рассказывать о телефонном звонке, а то ведь никто так и не узнает
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:50
    0
    в ходе телефонной беседы он выразил полную поддержку действиям Владимира Путина.
    Оно и понятно, т.к. если бы не хотел выразить поддержку, то и звонить не стал. Теперь с поддержкой лидера Казахстана и жить наверное станет проще, а главное безопаснее (ирония). Но спасибо и за соблюдение дипломатического протокола.