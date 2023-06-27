. Президент Казахстана рассказал о выраженной по телефону полной поддержке действий главы российского государства

В субботу, когда ЧВК «Вагнер» предприняла свое выступление в России, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным. Сейчас Токаев рассказал некоторые подробности о данной беседе.По словам казахского лидера, в ходе телефонной беседы он выразил полную поддержку действиям Владимира Путина. Токаев назвал их направленными на «сохранение и укрепление конституционного порядка и законности». Президент Казахстана отметил, что у него не было сомнений в успехе действий российского президента, учитывая потенциал российского государства и личность его лидера.Кроме того, отметил Токаев, он обсудил предстоящий осенью 2023 года официальный визит Владимира Путина в Казахстан. Главы двух государств планируют встретиться и обсудить важные вопросы двусторонних отношений и мировой политической ситуации.Обращаясь к работникам национальных СМИ Казахстана, Токаев отметил, что страна занимает принципиальную позицию относительно «дальнейшего укрепления многостороннего сотрудничества с Россией в формате долгосрочного и устойчивого стратегического партнерства». Такая позиция, по мнению президента республики, в полной мере соответствует долгосрочным интересам казахского народа.Напомним, что во время выступления ЧВК «Вагнер» в субботу, 24 июня, Путин провел несколько телефонных переговоров, в том числе с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, президентом Белоруссии Александром Лукашенко, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и некоторыми другими лидерами.