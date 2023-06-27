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Сотрудники ФСБ задержали жителя Кабардино-Балкарии, пытавшегося вступить в ряды ВСУ

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Сотрудники ФСБ задержали жителя Кабардино-Балкарии, пытавшегося вступить в ряды ВСУ

Сотрудники ФСБ задержали очередного желающего воевать на стороне ВСУ против российской армии. На этот раз им оказался житель Кабардино-Балкарской республики. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.


По данным силовиков, 35-летний житель Кабардино-Балкарии намеревался перейти на сторону ВСУ и воевать против российской армии. Он вышел на представителя украинских вооруженных формирований и следовал его инструкциям, готовясь к переходу. В ходе подготовки он приобрел необходимые медицинские препараты, а также все необходимое, после чего намеревался выехать в Белоруссию, чтобы через ее территорию проникнуть на Украину.

Замысел "бойца ВСУ" не состоялся по независящим от него причинам в связи с задержанием сотрудниками ФСБ. Где происходило задержание и другие подробности силовики не сообщают.

На территории Нальчика Кабардино-Балкарской Республики пресечена противоправная деятельность 35-летнего гражданина России, подозреваемого в приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника. Установлено, что задержанный планировал вступить в ряды одного из вооруженных формирований, участвующих в боевых действиях на территории Украины против Вооруженных сил РФ

- говорится в сообщении ФСБ.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ст. 275 УК РФ "Приготовление к госизмене", он находится под стражей и дает признательные показания, призывая молодежь не повторять его ошибок.

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6 комментариев
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  1. Болторез
    Болторез Сегодня, 11:23
    +4
    приобрел необходимые медицинские препараты
    Галоперидол,что ли belay ?
    1. Комментарий был удален.
    2. Комментарий был удален.
  2. Донна_Роза_дАльвадорес
    Донна_Роза_дАльвадорес Сегодня, 11:30
    +1
    А ещё сегодня ФСБ вынесло постановление о прекращении уголовного дела по статье 279 (вооружённый мятеж) . О чем сообщили РИА новости. Как и о том, что тяжёлая техника будет сдана.
  3. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 11:31
    +2
    Замысел "бойца ВСУ" не состоялся по независящим от него причинам в связи с задержанием сотрудниками ФСБ.
    Хотел попасть в ВСУ, а попал в Чернокозово.
  4. Кроу
    Кроу Сегодня, 11:39
    0
    Предатель — это настолько своеобразное отвратительное создание природы классового государства, что сравнить предателя не с кем и не с чем. Я думаю, что даже тифозную вошь сравнение с предателем оскорбило бы.
    М.Горький.
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:45
    +2
    В самом центре Преисподней — ледяное озеро Коцит. Как в аду викингов, тут невероятно холодно. Здесь покоятся вмороженные в лед отступники и главный из них — Люцифер, падший ангел. Иуда Искариот (предавший Христа), Брут (обманувший доверие Юлия Цезаря) и Кассий (также участник заговора против Цезаря) терзаются в трех пастях Люцифера. Такая же участь ждёт предателей родных, предателей родины и единомышленников, предателей гостей, друзей и сотрапезников, предателей благодетелей, величества божеского и человеческого. Стражи: гиганты Бриарей, Эфиальт, Антей. Наказание: вечные терзания в ледяном озере.
  6. Сергей Казимир
    Сергей Казимир Сегодня, 12:03
    0
    Давали бы Сталину с подобными кадрами разбираться)