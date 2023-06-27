Сотрудники ФСБ задержали жителя Кабардино-Балкарии, пытавшегося вступить в ряды ВСУ

На территории Нальчика Кабардино-Балкарской Республики пресечена противоправная деятельность 35-летнего гражданина России, подозреваемого в приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника. Установлено, что задержанный планировал вступить в ряды одного из вооруженных формирований, участвующих в боевых действиях на территории Украины против Вооруженных сил РФ

Сотрудники ФСБ задержали очередного желающего воевать на стороне ВСУ против российской армии. На этот раз им оказался житель Кабардино-Балкарской республики. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.По данным силовиков, 35-летний житель Кабардино-Балкарии намеревался перейти на сторону ВСУ и воевать против российской армии. Он вышел на представителя украинских вооруженных формирований и следовал его инструкциям, готовясь к переходу. В ходе подготовки он приобрел необходимые медицинские препараты, а также все необходимое, после чего намеревался выехать в Белоруссию, чтобы через ее территорию проникнуть на Украину.Замысел "бойца ВСУ" не состоялся по независящим от него причинам в связи с задержанием сотрудниками ФСБ. Где происходило задержание и другие подробности силовики не сообщают.- говорится в сообщении ФСБ.В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ст. 275 УК РФ "Приготовление к госизмене", он находится под стражей и дает признательные показания, призывая молодежь не повторять его ошибок.