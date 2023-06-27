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Западный эксперт: Как можно обещать Украине членство в ЕС, если до сих пор нет интеграции с Балканскими странами

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Западный эксперт: Как можно обещать Украине членство в ЕС, если до сих пор нет интеграции с Балканскими странами

События последних недель, происходящие в Косово, явно демонстрируют попытки ЕС стать неким посредником между Приштиной и Белградом, рассчитывая на то, что последний наконец-то решится ввести санкции против России. Об этом в интервью немецкому общественному телеканалу Das Erste рассказал эксперт по Балканам Флориан Бибер. Таким образом, Брюссель намерен вырвать Сербию «из-под влияния Москвы» с тем, чтобы осуществить её разворот на Запад. Однако президент страны Александр Вучич по-прежнему проявляет стойкость и взвешенность в своей внешней политике, не собираясь разрывать связи с РФ.


Исходя из событий последних недель, складывается впечатление, что Европейский Союз действительно теряет свой авторитет. Это указывает и на его довольно снисходительное отношение к президенту Сербии Александру Вучичу

– считает Бибер.

Также, по словам директора Центра исследований Юго-Восточной Европы в Грацском университете, США ведут себя аналогично в этом плане. Основная цель западных стран – «снизить влияние Путина на Балканах, чтобы полностью склонить Вучича на свою сторону».

Более того, считает политолог, на протяжении многих лет руководство Евросоюза прилагало усилия, направленные на сближение Сербии с Косово дипломатическим путём, но все переговоры между обоими правительствами оказались провальными. То же касается и обещаний Брюсселя об их ускоренном вступлении в ЕС. Как уточнил эксперт, такая возможность у этих республик была упущена, поскольку на сегодняшний день членство в Союзе больше не является реалистичным для Белграда и Приштины, либо же недостаточно привлекательным.

Наконец, отмечает Флориан Бибер, никто кроме Европейского Союза так и не сумеет взять на себя роль посредника на Балканах, полагая, что в отношении Украины всё выглядит так же.

Как можно обещать Украине, что она станет членом ЕС, в то время как Брюссель до сих пор даже не в состоянии интегрировать страны Балкан. Вся проблема здесь в том, что руководство Евросоюза должно эффективнее выполнять свою работу, если оно действительно желает стать надёжным посредником в этом вопросе

– заключил он.
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2 комментария
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  1. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 12:04
    +1
    А почему бы и не пообещать? Как говорится, обещать - не значит жениться. Турция десятки лет стоит в очереди и ничего.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 12:15
      0
      Цитата: Pharmacist
      А почему бы и не пообещать? Как говорится, обещать - не значит жениться. Турция десятки лет стоит в очереди и ничего.

      Похоже что эксперт не столько переживает за балканские страны или Украину и их пристёгивание к ЕС, сколько недоволен тем, что ЕС не прилагает максимальных усилий для того чтобы затащить их в этот "союз" в кратчайшие сроки.
      России, как в прочем и ряду других стран мира, выгоднее чтобы различные конфликты, скандалы и недоверие среди членов ЕС и их соседей сохранялось как можно дольше и имело разрушительные последствия для них.