Исходя из событий последних недель, складывается впечатление, что Европейский Союз действительно теряет свой авторитет. Это указывает и на его довольно снисходительное отношение к президенту Сербии Александру Вучичу

Как можно обещать Украине, что она станет членом ЕС, в то время как Брюссель до сих пор даже не в состоянии интегрировать страны Балкан. Вся проблема здесь в том, что руководство Евросоюза должно эффективнее выполнять свою работу, если оно действительно желает стать надёжным посредником в этом вопросе

События последних недель, происходящие в Косово, явно демонстрируют попытки ЕС стать неким посредником между Приштиной и Белградом, рассчитывая на то, что последний наконец-то решится ввести санкции против России. Об этом в интервью немецкому общественному телеканалу Das Erste рассказал эксперт по Балканам Флориан Бибер. Таким образом, Брюссель намерен вырвать Сербию «из-под влияния Москвы» с тем, чтобы осуществить её разворот на Запад. Однако президент страны Александр Вучич по-прежнему проявляет стойкость и взвешенность в своей внешней политике, не собираясь разрывать связи с РФ.– считает Бибер.Также, по словам директора Центра исследований Юго-Восточной Европы в Грацском университете, США ведут себя аналогично в этом плане. Основная цель западных стран – «снизить влияние Путина на Балканах, чтобы полностью склонить Вучича на свою сторону».Более того, считает политолог, на протяжении многих лет руководство Евросоюза прилагало усилия, направленные на сближение Сербии с Косово дипломатическим путём, но все переговоры между обоими правительствами оказались провальными. То же касается и обещаний Брюсселя об их ускоренном вступлении в ЕС. Как уточнил эксперт, такая возможность у этих республик была упущена, поскольку на сегодняшний день членство в Союзе больше не является реалистичным для Белграда и Приштины, либо же недостаточно привлекательным.Наконец, отмечает Флориан Бибер, никто кроме Европейского Союза так и не сумеет взять на себя роль посредника на Балканах, полагая, что в отношении Украины всё выглядит так же.– заключил он.