Госдума рассмотрит законопроект об отмене НДФЛ при низком доходе

На рассмотрение Госдумы направлен законопроект, согласно которому предполагается отменить выплату подоходного налога для граждан, доход которых не превышает 30 тысяч рублей в месяц.Авторами законопроекта предлагается доработать действующий закон "О внесении изменений в ст. 217 Налогового кодекса Российской Федерации" и внести в него поправки, предполагающие нулевую ставку НДФЛ для лиц, ежемесячный доход которых меньше указанной суммы.По мнению депутатов от партии ЛДПР, ставших инициаторами рассмотрения изменений в законодательстве, сумма в 30 тысяч рублей является оптимальным порогом для отмены налога, потому что эта сумма почти в два раза превышает минимальный размер оплаты труда.Нулевая ставка налогообложения окажется действительно ощутимой для малообеспеченных граждан и позволит этой категории граждан увеличить свой бюджет. Если изменения в налоговое законодательство будут одобрены парламентариями, новая норма начнет действовать начиная с 1 января 2024 года.В Госдуме 20 июня текущего года был одобрен в первом чтении законопроект, согласно которому вводится единая ставка НДФЛ для сотрудников, которые удаленно работают на российские организации, находясь при этом как на территории страны, так и за ее пределами. Согласно новым правилам, с указанных категорий граждан подоходный налог будет взиматься по ставке 13 или 15% (последняя в случае, если доход превышает 5 миллионов рублей в год).