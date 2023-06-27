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Госдума рассмотрит законопроект об отмене НДФЛ при низком доходе

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Госдума рассмотрит законопроект об отмене НДФЛ при низком доходе

На рассмотрение Госдумы направлен законопроект, согласно которому предполагается отменить выплату подоходного налога для граждан, доход которых не превышает 30 тысяч рублей в месяц.


Авторами законопроекта предлагается доработать действующий закон "О внесении изменений в ст. 217 Налогового кодекса Российской Федерации" и внести в него поправки, предполагающие нулевую ставку НДФЛ для лиц, ежемесячный доход которых меньше указанной суммы.

По мнению депутатов от партии ЛДПР, ставших инициаторами рассмотрения изменений в законодательстве, сумма в 30 тысяч рублей является оптимальным порогом для отмены налога, потому что эта сумма почти в два раза превышает минимальный размер оплаты труда.

Нулевая ставка налогообложения окажется действительно ощутимой для малообеспеченных граждан и позволит этой категории граждан увеличить свой бюджет. Если изменения в налоговое законодательство будут одобрены парламентариями, новая норма начнет действовать начиная с 1 января 2024 года.

В Госдуме 20 июня текущего года был одобрен в первом чтении законопроект, согласно которому вводится единая ставка НДФЛ для сотрудников, которые удаленно работают на российские организации, находясь при этом как на территории страны, так и за ее пределами. Согласно новым правилам, с указанных категорий граждан подоходный налог будет взиматься по ставке 13 или 15% (последняя в случае, если доход превышает 5 миллионов рублей в год).
Использованы фотографии:
Pixabay
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7 комментариев
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  1. Бесконечность
    Бесконечность Сегодня, 12:11
    +7
    Что-то мне подсказывает, что данный законопроект завернут. И завернёт его та же партия, что в 2018 практически единогласно проголосовала за Пенсионную реформу, продавив её лишь за счёт своего большинства.
    А вообще, полноценный прогрессивный налог давно напрашивается, слишком уж большим стало неравенство в доходах. Пока одни с жиру бесятся, другие боятся не дожить до зарплаты.
  2. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 12:12
    +2
    Если изменения в налоговое законодательство будут одобрены парламентариями

    Вот он, главный вопрос в статье!
    Если...
    Мне вот не верится, что наши депутаты пойдут на такое! lol
    1. Mazunga
      Mazunga Сегодня, 12:16
      +1
      да это Слуцкий пробует пиаром рейтинг ЛДПР поднять там не светит абсолютно
  3. Андрей из Челябинска
    Андрей из Челябинска Сегодня, 12:13
    +1
    Дело благое, но выиграют от нового закона не работники, а предприятия - они просто снизят з/п чтобы платить на руки столько же, сколько платили ранее. Не все, конечно, но многие и как бы не подавляющее большинство
  4. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 12:13
    +2
    Согласно новым правилам, с указанных категорий граждан подоходный налог будет взиматься по ставке 13 или 15% (последняя в случае, если доход превышает 5 миллионов рублей в год).

    Ну, не поднимается рука против самих себя...
    Да вы берите пример с Китая, где ставка налога на богатых - 45%.
    Доходы от зарплаты, в сумме превышающей нижеуказанные налоговые вычеты, облагаются налогом по прогрессивной ставке от 3 до 45%.

    https://chinaorientir.com/ndfl-v-kitae.html
  5. Ярославский
    Ярославский Сегодня, 12:17
    -1
    необходимо повысить МРОТ до 50 тыс. рублей в месяц, при получении такой суммы освободить от уплаты налогов...вот действенная мера...чтобы заведомо не было нищих...работающих нищих....а пока эти меры ради пиара, и не будут иметь особого эффекта...да и не пройдет и такое...дума антинародна
  6. Вадим Топал-Паша
    Вадим Топал-Паша Сегодня, 12:20
    0
    Без смены строя такой закон никогда не примут.