Президент Белоруссии о субботних событиях вокруг ЧВК «Вагнер»: «Армия в течение полудня была приведена в полную боеготовность»

А наше Отечество от Бреста до Владивостока - это земля, свобода и наши народы, которые здесь живут. История помнит: белорусы умеют защищать свою землю. Мы были и будем сильнее любых вызовов

Армия в течение полудня, все Вооруженные Силы, в том числе и милиция, спецподразделения, были приведены в полную боевую готовность

Если рухнет Россия, мы все останемся под обломками. Все погибнем

Сегодня президент Белоруссии дал несколько важных ответов на вопросы о событиях субботы, 24 июня, когда ЧВК «Вагнер» заняла Ростов-на-Дону и двигалась в сторону Москвы. По утверждению Александра Лукашенко, он с болью наблюдал за происходящим.Как отметил глава белорусского государства, многие граждане Белоруссии переживали по поводу происходящего. Такая реакция связана с тем, что, как подчеркнул Лукашенко, «отечество одно».- заявил глава белорусского государства.По утверждению Лукашенко, сегодня белорусский народ проходит испытание на прочность. Он отметил, что угроза опять нависает над Белоруссией, и опять со стороны Запада. В субботу, 24 июня, когда в России выступили силы ЧВК «Вагнер», как признался Лукашенко, он отдал приказ привести белорусскую армию в состояние полной боевой готовности.- заявил Александр Лукашенко.Относительно самой возможности мятежей и «революций» Лукашенко высказался, что без наличия соответствующих причин в стране, «цветные революции» невозможны. Приоритетной задачей силовых структур в самой Белоруссии Лукашенко считает недопущение эскалации в стране. Когда в России выступила ЧВК «Вагнер», белорусская оппозиция, по словам Лукашенко, тоже попыталась начать подготовку к мятежу, но эти поползновения были вовремя пресечены.Кроме того, Лукашенко пообещал обнародовать подробности переговоров в субботу, 24 июня, по итогам которых выступление сторонников Евгения Пригожина было прекращено, а сам Пригожин отбыл в Белоруссию. По словам самого Лукашенко, не стоит слишком преувеличивать его заслуги в урегулировании конфликтной ситуации в России.- резюмировал президент Белоруссии.