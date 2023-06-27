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Президент Белоруссии о субботних событиях вокруг ЧВК «Вагнер»: «Армия в течение полудня была приведена в полную боеготовность»

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Президент Белоруссии о субботних событиях вокруг ЧВК «Вагнер»: «Армия в течение полудня была приведена в полную боеготовность»

Сегодня президент Белоруссии дал несколько важных ответов на вопросы о событиях субботы, 24 июня, когда ЧВК «Вагнер» заняла Ростов-на-Дону и двигалась в сторону Москвы. По утверждению Александра Лукашенко, он с болью наблюдал за происходящим.


Как отметил глава белорусского государства, многие граждане Белоруссии переживали по поводу происходящего. Такая реакция связана с тем, что, как подчеркнул Лукашенко, «отечество одно».

А наше Отечество от Бреста до Владивостока - это земля, свобода и наши народы, которые здесь живут. История помнит: белорусы умеют защищать свою землю. Мы были и будем сильнее любых вызовов

- заявил глава белорусского государства.

По утверждению Лукашенко, сегодня белорусский народ проходит испытание на прочность. Он отметил, что угроза опять нависает над Белоруссией, и опять со стороны Запада. В субботу, 24 июня, когда в России выступили силы ЧВК «Вагнер», как признался Лукашенко, он отдал приказ привести белорусскую армию в состояние полной боевой готовности.

Армия в течение полудня, все Вооруженные Силы, в том числе и милиция, спецподразделения, были приведены в полную боевую готовность

- заявил Александр Лукашенко.

Относительно самой возможности мятежей и «революций» Лукашенко высказался, что без наличия соответствующих причин в стране, «цветные революции» невозможны. Приоритетной задачей силовых структур в самой Белоруссии Лукашенко считает недопущение эскалации в стране. Когда в России выступила ЧВК «Вагнер», белорусская оппозиция, по словам Лукашенко, тоже попыталась начать подготовку к мятежу, но эти поползновения были вовремя пресечены.

Кроме того, Лукашенко пообещал обнародовать подробности переговоров в субботу, 24 июня, по итогам которых выступление сторонников Евгения Пригожина было прекращено, а сам Пригожин отбыл в Белоруссию. По словам самого Лукашенко, не стоит слишком преувеличивать его заслуги в урегулировании конфликтной ситуации в России.

Если рухнет Россия, мы все останемся под обломками. Все погибнем

- резюмировал президент Белоруссии.
Использованы фотографии:
сайт президента Белоруссии
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17 комментариев
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  1. carpenter
    carpenter Сегодня, 11:39
    +1
    Когда в России выступила ЧВК «Вагнер», белорусская оппозиция, по словам Лукашенко, тоже попыталась начать подготовку к мятежу

    Ну вот "музыканты" и подавят эту оппозицию в Белоруссии.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 11:44
      +10
      Лебединого озера не было в программе ТВ, значит и мятежа не было, так учения.
      1. BecmepH
        BecmepH Сегодня, 11:49
        +6
        Цитата: Silver99
        Лебединого озера не было в программе ТВ, значит и мятежа не было, так учения.

        Прекрасное чувство юмора и шутка в "яблочко". Плюсую.
    2. 76СССР
      76СССР Сегодня, 11:44
      +4
      Цитата: carpenter
      Ну вот "музыканты" и подавят эту оппозицию в Белоруссии.

      В этом Батька, думаю, самодостаточен. "Вагнера" понадобятся для иных миссий.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 11:50
        +2
        Цитата: 76СССР
        "Вагнера" понадобятся для иных миссий.

        Литовцы поляки рты уже прикрыли, да и наши турмалаи, уже не вякают.
  2. Кроу
    Кроу Сегодня, 11:41
    +4
    без наличия соответствующих причин в стране, «цветные революции» невозможны.
    Золотые слова...
    1. Донна_Роза_дАльвадорес
      Донна_Роза_дАльвадорес Сегодня, 11:58
      +2
      Получается, когда в 2020 году в Белоруссии была попытка "цветной революции", там тоже были соответствующие причины. Сам Лукашенко сказал.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 12:04
      -1
      Цитата: Кроу
      без наличия соответствующих причин в стране, «цветные революции» невозможны.
      Золотые слова...

      У специалистов по госпереворотам существует ряд способов их осуществления и один из них гласит так - " Если в той или иной стране нет причин для госпереворотов значит из нужно создать, а там где такие причины есть - их нужно усугубить".

      Так что Александру Григорьевичу, как в прочем и Владимиру Владимировичу нужно усвоить то, что пока Белоруссия и Россия проводят самостоятельную и независимую от англосаксонского мира политику они всегда будут находится под пристальным вниманием англосаксов и их желанием подчинить себе наши страны.

      Экономическое благополучие и благосостояние население наших стран не изменит желание англосаксов создавать в наших странах пятые колонны, чтобы на их плечах взять власть в свои руки.
  3. grem
    grem Сегодня, 11:43
    +6
    Спасибо Батька ! Жалко было бы парней ,если бы их накрыли реально (паркетные полковники)..
    Они за Россию ! И еще себя покажут ,как истинные патриоты ..Трудно всем нам сейчас и англосаксы пытаются нас стравить внутри стран ...Пусть все успокоится и сделаются выводы . hi
    P.S. теперь белокрасным и прочим полякам стало неуютно .! ЧВК а Белоруссии и эти либерничать не будут ..Парни жесткой закалки !
    Работайте мужики в России вас уважают ,но будьте осторожней
  4. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 11:43
    +2
    Единственный наш надёжный союзник!
    1. BecmepH
      BecmepH Сегодня, 11:51
      +5
      Цитата: Вадим С
      Единственный наш надёжный союзник!
      ... с натяжкой..
  5. Люмира
    Люмира Сегодня, 11:48
    0
    Ну, так, весь этот «бунт» для переезда и был создан? Все вокруг рты пооткрывали, порадовались и не поняли - Беларусь же обещала не влезать в СВО - вот так и незаметно, и может вступить в СВО.
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 12:07
      0
      Цитата: Люмира
      Ну, так, весь этот «бунт» для переезда и был создан?

      Сбитые 7 бортов- это чисто для прикрытия - по Вашей логике???
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:53
    0
    Как бы в Белоруссии смертная казнь не отменена за терроризм.Тогда зачем туда поехал Пригожин.Какое Лукашенко сделал предложение, от которого Пригожин не смог отказаться.Вообщето Евгению Викторвичу не мешало бы рассказать всё об своём плане.Тем более вылезают подробности в СВО роли Вагнера.
  7. Оби Ван Кеноби
    Оби Ван Кеноби Сегодня, 11:53
    +1
    Молодец батька!
    Единственный приличный президент во всем СНГ.
    Никакой приватизации в Белоруссии нет. Да у него и в принципе не забалуешь.
  8. Aken
    Aken Сегодня, 12:00
    0
    Я бы сказал, что армия Белоруссии усилилась кардинально.
  9. tun5t
    tun5t Сегодня, 12:05
    +1
    Теперь понятно, почему столько лет Батька у власти в Белорусии - его даже и терпеть людям не нужно, Лукашенко и есть Батька, каков есть , с Божией помощью.
    И в Кремле Александра Григорьевича побаиваются, как верного претендента на власть.