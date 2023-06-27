Премьер-министр Армении: Избежать военного противостояния с Азербайджаном в 2020 году можно было, отказавшись от Нагорного Карабаха

Мы могли сказать, что отказываемся от идеи нахождения Нагорного Карабаха вне Азербайджана. Конечно, это не гарантировало бы, что нам удастся избежать войны, но давало теоретическую возможность этого

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отвечает на вопросы парламентской комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневного военного конфликта с Азербайджаном, произошедшего в Нагорном Карабахе (непризнанная республика Арцах) осенью 2020 года. Обсуждение данной темы транслируется в прямом эфире национальных телеканалов республики.Отвечая на вопрос депутата от правящей партии «Гражданский договор» Армена Хачатряна, возможно ли было избежать военного конфликта, глава правительства заявил, что теоретически это было возможно. Но для этого Ереван должен был отказаться от территориальных претензий и признать Нагорный Карабах частью Азербайджана.— сообщил Пашинян.Премьер-министр рассказал, что за год до военного противостояния пытался найти способ мирного решения территориальных претензий, но азербайджанская сторона отвергла любые компромиссы. По словам Пашиняна, еще осенью 2019 года уже был запущен «конвейер войны», который в то время остановить было невозможно.Военное противостояние на территории Нагорного Карабаха, которое в Армении называют Второй Карабахской войной, началось с полномасштабного вторжения вооруженных сил Азербайджана на севере и юге непризнанной республики. Азербайджанская армия в ходе конфликта задействовала авиацию и артиллерию, Баку поддержала Турция, в том числе предоставив беспилотники Bayraktar.В результате полуторамесячных сражений вооруженные силы Азербайджана одержали верх над противником. Конфликт удалось остановить после подключения к переговорному процессу России. По итогам трехсторонних переговоров 9 ноября 2020 года лидеры РФ, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении всех военных действий в Арцахе. В результате соглашения Азербайджану перешли город Шуши, Агдамский, Карвачарский и Лачинский районы за исключением 5-километрового коридора, соединяющего Карабах с Арменией.Вдоль условной линии соприкосновения в Карабахе и вдоль Лачинского коридора был развернут миротворческий контингент российских вооруженных сил. По данным Еревана, в ходе 44-дневной войны в Арцахе армянская сторона потеряла 3812 человек, 217 граждан считаются пропавшими без вести, из азербайджанского плена были возвращены 141 военнослужащий. С тех пор вооруженные столкновения между армянскими и азербайджанскими военными на границе в Нагорном Карабаха происходят регулярно.