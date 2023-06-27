В ФСБ сообщили о закрытии дела о военном мятеже

Согласно информации, распространенной ФСБ РФ, уголовное дело, возбуждённое в связи с недавним военным мятежом в России, прекращено.В сообщении ведомства говорится, что дело было прекращено по причине того, что участники вооруженного мятежа «прекратили действия, непосредственно направленное на совершение преступления». Учитывая это и другие важные обстоятельства «27 июня вынесено постановление о прекращении уголовного дела», отмечается в заявлении ЦОС ФСБ.Напомним, что в субботу, 24 июня, представители частной военной компании «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным организовали вооруженный мятеж, фактически заняв город Ростов-на-Дону и ряд других мест, а военная техника мятежников шла в направлении Москвы.Российский президент в своём выступлении по этому поводу отметил, что это удар в спину России и измена и что будут приняты жёсткие меры. Однако позже, когда ситуацию удалось стабилизировать при посредничестве белорусского президента Лукашенко, в Кремле заявили, что Пригожин уедет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено.