Военное обозрение
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В ФСБ сообщили о закрытии дела о военном мятеже

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В ФСБ сообщили о закрытии дела о военном мятеже

Согласно информации, распространенной ФСБ РФ, уголовное дело, возбуждённое в связи с недавним военным мятежом в России, прекращено.


В сообщении ведомства говорится, что дело было прекращено по причине того, что участники вооруженного мятежа «прекратили действия, непосредственно направленное на совершение преступления». Учитывая это и другие важные обстоятельства «27 июня вынесено постановление о прекращении уголовного дела», отмечается в заявлении ЦОС ФСБ.

Напомним, что в субботу, 24 июня, представители частной военной компании «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным организовали вооруженный мятеж, фактически заняв город Ростов-на-Дону и ряд других мест, а военная техника мятежников шла в направлении Москвы.

Российский президент в своём выступлении по этому поводу отметил, что это удар в спину России и измена и что будут приняты жёсткие меры. Однако позже, когда ситуацию удалось стабилизировать при посредничестве белорусского президента Лукашенко, в Кремле заявили, что Пригожин уедет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено.
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14 комментариев
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  1. Люмира
    Люмира Сегодня, 12:02
    +4
    Кто бы сомневался. Просто это событие слишком громко назвали, теперь выравниваем.
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 12:04
      +7
      А как же погибшие в этой сваре. неотвратимые потери? am
      1. lwxx
        lwxx Сегодня, 12:14
        +2
        Цитата: marchcat
        А как же погибшие в этой сваре.
        Вот именно поэтому и прекратили. При расследовании будут выявлены лица отдавшие приказы о нанесении ударов по вагнеру ,итд. Прикрывают не Пригожина, а тварей из МО и правительства.
      2. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 12:21
        0
        Цитата: marchcat
        А как же погибшие в этой сваре. неотвратимые потери? am

        А также как с Бучей, Купянском, Изюмом...пошумят да прикроют потихонько.
        В Кремле лихо обвиняют Пригожина в измене, забывая как сами вели сепаратные переговоры с укронацистами...коробит меня такая циничность и двуличие.
    2. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 12:12
      0
      Его "назвали" так, как того требует закон. А "прекращают" (без ДОСТАТОЧНЫХ законных оснований...), по "соображениям" некой "политической целесообразности"...

      Кстати, Военная прокуратура, СК России, да и та же Военная Полиция, тоже это дело "прекращают"?.. Ведь, с учетом "размаха" (в т.ч. и пространственного...) произошедшего "события", это и ИХ, ав не только ФСБ России ОБЯЗАННОСТЬ ...
  2. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 12:05
    +1
    Формулировку подобрали и озвучили.

    Коммент короткий
  3. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 12:05
    +4
    "Мятеж не может кончиться удачей - в противном случае его зовут иначе!"
  4. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 12:07
    +3
    А, по какому пункту дело прекращено, хотелось бы узнать? За отсутствием состава преступления ? Или за отсутствием события преступления? Или за смертью обвиняемого? А, может быть в следствие акта амнистии ? Или за деятельным раскаянием ? Может еще какие причины?А, то что "прекратили действия, непосредственно направленное на совершение преступления» не прокатывает- люди погибли. И, как же тогда " удар в спину", " предательство" бла, бла, бла.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 12:08
      0
      Или обвинение в мятеже будет позже предъявлено кому-то другому.
    2. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 12:19
      +1
      Амнистируют признавших вину. И даже "прекращение" преступных действий вины, вообще-то, никак не "отменяет". А только "смягчает"...

      За сим, на этапе следствия, им могли смягчить лишь "меру пресечения". Но никак не "закрыть дело". Что уже явный правовой беспредел "политической целесообразности". Только уже со стороны государственной структуры... Короче, - молодцы, ребята... "Соревнуйтесь" в таком же духе, друг с другом и дальше...
  5. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 12:10
    0
    Так кто же всё таки убил Налестро? (с)
    Ой, так кто же отдал приказ авиации фигачать по колоннам на М4 то? Вроде как перестрелок не было, ситуация не на столько критическая была. А то ФАБом по фурам среди которых двигались и гражданские, записи с видеорегистраторов, что стали потихоньку появляться в сети, это как то не по феншую.
  6. certero
    certero Сегодня, 12:18
    +1
    Оказывается вот как можно. Хочу начинаю хочу прекращаю А то что сбили несколько вертолётов самолётов ну и что? Бывает...
    На мой взгляд, сделан ещё гигантский шаг в сторону навог 17 года
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 12:22
      0
      У нас ЧВК действуют вне рамок закона с момента создания, все в курсе, все обсуждают периодически этот вопрос и по факту, они ничего такого, что делали раньше, не сделали.
      А вот кто и почему отдал приказ авиации работать по М4 Дон и не только с вертолётов управляемыми ракетами, но и ФАБами, это вопрос очень хороший.
  7. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 12:21
    0
    На основании чего прекращено уголовное преследование ? Какого пункта закона ? Гарант в своем выступлении ни слова об этом не сказал