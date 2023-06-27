Президент Белоруссии: Угроза нового глобального конфликта никогда не была так близка, как сегодня

Угроза нового глобального конфликта никогда не была так близка, как сегодня

Самое страшное, что если бы пошла смута, на Западе мгновенно этим бы воспользовались

В настоящее время коллективный Запад в очередной раз пытается дестабилизировать ситуацию в России и Белоруссии. Об этом заявил сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко, который выступил с рядом важных заявлений по текущей ситуации.Как отметил глава белорусского государства, Запад пытается любыми способами и средствами «раскачать ситуацию». Это необходимо ему для того, чтобы утвердить свой порядок, при котором уже не будет ни России с Белоруссией, ни их народов.- подчеркнул Александр Лукашенко.Как отметил глава белорусского государства, Запад пытается ввести в заблуждение о своих реальных планах и намерениях. Попытки урегулирования ситуации путем мирных переговоров на Западе не признают, определяя их как некую «дипломатическую имитацию». Но цена отказа от мирного урегулирования – сотни тысяч человеческих жизней, подчеркнул глава Белоруссии.Лукашенко отметил, что в настоящее время мы видим новую волную расширения НАТО. Североатлантический альянс беспрецедентным образом наращивает военный потенциал своих членов в Восточной Европе, в том числе в непосредственной близости от границ России и Белоруссии. Иначе, как демонстрацией силы, происходящее назвать нельзя.- подчеркнул Лукашенко, явно обращая внимание на субботние события вокруг ЧВК «Вагнер».Белорусский президент подчеркнул, что если Россия «рухнет», то катастрофические последствия коснутся всех, поскольку «всех накроет обломками».