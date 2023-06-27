Пентагон заключил контракты на создание прототипов новой БМП на замену M2 Bradley с двумя компаниями

В финал программы по созданию перспективной боевой машины пехоты на замену БМП M2 Bradley вышли две компании из пяти. Победитель тендера получит контракт стоимостью более 45 млрд. долларов.Итак, программа Optionally Manned Fighting Vehicle (OMFV) по созданию новой бронемашины, способной в армии США заменить M2 Bradley, вышла на этап создания прототипов, фиксированные контракты от Пентагона получили General Dynamics и American Rheinmetall Vehicles. Каждая из компаний должна будет предоставить до одиннадцати прототипов своих разработок.Поступление бронетехники планируется к концу 2027 финансового года, после чего будут проведены всесторонние испытания, по итогам которых и будет выбран победитель. По имеющимся на данный момент сведениям, выигравшая тендер компания получит контракт на сумму свыше 45 млрд. долларов, первые серийные машины должны будут поступить на вооружение Сухопутных войск США уже в конце 2029 финансового года.Изначально в программе OMFV участвовало пять компаний, выбранных Минобороны США: General Dynamics Land Systems с платформой Griffin III с двухместной башней с 50-мм автоматической пушкой; BAE Systems вместе с израильской Elbit Systems, представляющая платформу Bradley Next Generation с боевым модулем Elbit Systems UT30 Mk 2 с 30-мм пушкой; Rheinmetall North America с платформой на основе БМП Rheinmetall KF41 Lynx; Oshkosh Defense в партнерстве с южнокорейской группой Hanwha, c платформой на основе БМП AS21 Redback и Point Blank Enterprises из Майами (Флорида) в партнерстве с Keshik Mobile Power Systems с "инновационным проектом с модульным и технологически независимым подходом к открытым системам для энергетических, информационных и физических архитектур".Как следует из последних заявлений Пентагона, новая бронемашина должна иметь открытую архитектуру с возможностью интеграции различных систем. Что из этого выйдет, увидим уже в ближайшие годы.