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Пентагон заключил контракты на создание прототипов новой БМП на замену M2 Bradley с двумя компаниями

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Пентагон заключил контракты на создание прототипов новой БМП на замену M2 Bradley с двумя компаниями

В финал программы по созданию перспективной боевой машины пехоты на замену БМП M2 Bradley вышли две компании из пяти. Победитель тендера получит контракт стоимостью более 45 млрд. долларов.


Итак, программа Optionally Manned Fighting Vehicle (OMFV) по созданию новой бронемашины, способной в армии США заменить M2 Bradley, вышла на этап создания прототипов, фиксированные контракты от Пентагона получили General Dynamics и American Rheinmetall Vehicles. Каждая из компаний должна будет предоставить до одиннадцати прототипов своих разработок.

Поступление бронетехники планируется к концу 2027 финансового года, после чего будут проведены всесторонние испытания, по итогам которых и будет выбран победитель. По имеющимся на данный момент сведениям, выигравшая тендер компания получит контракт на сумму свыше 45 млрд. долларов, первые серийные машины должны будут поступить на вооружение Сухопутных войск США уже в конце 2029 финансового года.

Изначально в программе OMFV участвовало пять компаний, выбранных Минобороны США: General Dynamics Land Systems с платформой Griffin III с двухместной башней с 50-мм автоматической пушкой; BAE Systems вместе с израильской Elbit Systems, представляющая платформу Bradley Next Generation с боевым модулем Elbit Systems UT30 Mk 2 с 30-мм пушкой; Rheinmetall North America с платформой на основе БМП Rheinmetall KF41 Lynx; Oshkosh Defense в партнерстве с южнокорейской группой Hanwha, c платформой на основе БМП AS21 Redback и Point Blank Enterprises из Майами (Флорида) в партнерстве с Keshik Mobile Power Systems с "инновационным проектом с модульным и технологически независимым подходом к открытым системам для энергетических, информационных и физических архитектур".

Как следует из последних заявлений Пентагона, новая бронемашина должна иметь открытую архитектуру с возможностью интеграции различных систем. Что из этого выйдет, увидим уже в ближайшие годы.
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15 комментариев
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  1. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:31
    +3
    А у Пентагона будут ли эти 45 миллиардов $,в ближайшие 10 лет ? Ведь тут до кризиса совсем не далеко
    1. кредо
      кредо Сегодня, 12:40
      +3
      Цитата: APASUS
      А у Пентагона будут ли эти 45 миллиардов $,в ближайшие 10 лет ? Ведь тут до кризиса совсем не далеко

      Не важно будут или нет эти миллиарды, важно то, что на прототип БМП выделяется такая огромная сумма.
      Вот бы нашему ВПК в области связи выделили такую сумму на создание современных и защищённых средств связи.
      1. Трус
        Трус Сегодня, 12:51
        +1
        В статье сказано, что не на прототипы, а на серию такая сумма выделяется.
      2. Пуз Большой
        Пуз Большой Сегодня, 12:56
        0
        Современные защищённые средства связи не из денег делаются, нужны соответствующие технические и технологические базы. Можно выделить сколько угодно денег на создание самой верхней части пирамиды, но фундамент этой пирамиды от всех этих телодвижений не самообразуется. У нас даже современных переключателей для пультов управления нет, а требования пишут такие, как будто они есть. И никого эти нижние проблемы не интересуют, приходится лепить на коленке франкенштейнов из гомна и палок, тратя на это ресурсы и время.
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:38
    +1
    Бумага всё стерпит: напечатают. Другой вопрос: успеют ли.
  3. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 12:50
    +3
    После попадания на реальную войну, Брэдли показали, чего стоят.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 12:53
      0
      Цитата: Андрей Москвин
      После попадания на реальную войну, Брэдли показали, чего стоят.

      И что именно? Нормальный БТР.
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 12:51
    0
    кто-то ещё будет что-то говорить? какие-то перемирия придумывать.... там драка за военконтракты идет.... им война равно обогащение....
  5. Oleg Fedechkin
    Oleg Fedechkin Сегодня, 12:55
    0
    Они Бредли первый разрабатывали 17 лет!!!!! И кучу миллиардов списали по этой теме!!!! :-)
  6. air wolf
    air wolf Сегодня, 13:19
    +1
    Что то у нас тема с БМПТ потухла, мое мнение, должно быть развитие с 57 мм авт пушкой и 12.7 пулемет и ПТУР и на базе корпусов Т-72, надеюсь мы не потеряем время.
    1. Borik
      Borik Сегодня, 14:37
      0
      Что то у нас тема с БМПТ потухла, мое мнение, должно быть развитие с 57 мм авт пушкой и 12.7 пулемет и ПТУР и на базе корпусов Т-72, надеюсь мы не потеряем время.

      Делать так на базе Т-90
  7. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 13:54
    +1
    Пентагон заключил контракты на создание прототипов новой БМП на замену M2 Bradley с двумя компаниями
    "Примите от этих граждан брак, и выдайте им другой!" (Волга-Волга) feel
  8. Slon_on
    Slon_on Сегодня, 14:39
    0
    ОК, янки. Желаю чтобы ваш этот OMFV также "успешно" реализовали как и программу по гиперзвуку. А Бред-ли скоро кончатся при таких темпах их экстриминации русской армией.
  9. Bingo
    Bingo Сегодня, 14:42
    0
    laughing Это который раз? Попытка примерно 10-я за 40 лет? Из 9 предыдущих нихрена не вышло, потому что выигрывала конкурс не производящая БМП Рейтеон, а по итогам расследования официально заявляли о провале замены БМП "из-за коррупции среди высших офиекров Пентагона, лоббировавших интересы ОДНОЙ ИЗ компаний"? wassat
    Да уже надоел этот цирк, придумайте новый!"
  10. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 14:45
    -1
    Будет что то типа Израильского Намера.