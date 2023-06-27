Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах и Кременчуге после ударов ВКС РФ

Сегодня в районе полудня сильные взрывы прозвучали в Кременчуге и Сумах. Об этом сообщают украинские Telegram-каналы. Ранее на Украине объявлялась воздушная тревога.В украинских пабликах появилась информация о ракетах, которые летели в сторону Кременчуга. Затем стало известно, что в Сумской области, включая сами Сумы, и в Кременчуге, прогремели сильные взрывы.Telegram-канал «Украина.ру» сообщает, что ракетный удар по украинской территории был нанесен Воздушно-космическими силами России, вероятно – самолетом Ту-22М3 ВКС РФ.Поскольку любая информация о результатах прилетов российских ракет на Украине жестко цензурируется, пока не очень понятно, по каким именно объектам были нанесены ракетные удары. Но явно, что речь идет об объектах военного назначения ВСУ, которые теперь регулярно подвергаются атакам с воздуха с помощью как ракет, так и беспилотных летательных аппаратов.Позже стало известно, что в Кременчуге был поражен склад с боеприпасами ВСУ, находящийся на южной окраине города. ВКС РФ нанесли удар планирующими ФАБ. Взрыв был слышен в радиусе нескольких километров.Удары по объектам военного назначения являются одной из главных задач на текущий момент, поскольку они значительно ослабляют военный потенциал Украины. Во время каждого такого удара ВСУ лишаются определенного количества военной техники, вооружений, боеприпасов, личного состава, украинская военная промышленность – производственных мощностей, которые могли бы быть задействованы в производстве и ремонте вооружений.Не исключено, что именно такие удары поспособствовали значительному сокращению украинского военного потенциала накануне анонсированного контрнаступления ВСУ, что затем уже позволило затормозить продвижение украинских формирований на Запорожском и Южно-Донецком направлениях и нанести им существенный ущерб при попытке преодоления российской линии обороны.