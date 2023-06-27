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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах и Кременчуге после ударов ВКС РФ

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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах и Кременчуге после ударов ВКС РФ

Сегодня в районе полудня сильные взрывы прозвучали в Кременчуге и Сумах. Об этом сообщают украинские Telegram-каналы. Ранее на Украине объявлялась воздушная тревога.


В украинских пабликах появилась информация о ракетах, которые летели в сторону Кременчуга. Затем стало известно, что в Сумской области, включая сами Сумы, и в Кременчуге, прогремели сильные взрывы.

Telegram-канал «Украина.ру» сообщает, что ракетный удар по украинской территории был нанесен Воздушно-космическими силами России, вероятно – самолетом Ту-22М3 ВКС РФ.

Поскольку любая информация о результатах прилетов российских ракет на Украине жестко цензурируется, пока не очень понятно, по каким именно объектам были нанесены ракетные удары. Но явно, что речь идет об объектах военного назначения ВСУ, которые теперь регулярно подвергаются атакам с воздуха с помощью как ракет, так и беспилотных летательных аппаратов.

Позже стало известно, что в Кременчуге был поражен склад с боеприпасами ВСУ, находящийся на южной окраине города. ВКС РФ нанесли удар планирующими ФАБ. Взрыв был слышен в радиусе нескольких километров.

Удары по объектам военного назначения являются одной из главных задач на текущий момент, поскольку они значительно ослабляют военный потенциал Украины. Во время каждого такого удара ВСУ лишаются определенного количества военной техники, вооружений, боеприпасов, личного состава, украинская военная промышленность – производственных мощностей, которые могли бы быть задействованы в производстве и ремонте вооружений.

Не исключено, что именно такие удары поспособствовали значительному сокращению украинского военного потенциала накануне анонсированного контрнаступления ВСУ, что затем уже позволило затормозить продвижение украинских формирований на Запорожском и Южно-Донецком направлениях и нанести им существенный ущерб при попытке преодоления российской линии обороны.
Использованы фотографии:
https://www.tupolev.ru/
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10 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:41
    +8
    Можно было и короче, мы ухнули, а там чего-то бахнуло. Смысл заметки и комментария идентичны, конкретики ни какой. Краткость сестра таланта.
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 13:12
      -2
      Вчера бомбили зацепившихся за наш берег Днепра укров с промахом в 4 км. Даже на "Русской весне" возмущались.
      1. СергейАлександрович
        СергейАлександрович Сегодня, 13:48
        +2
        Вдоль берега промах или в глубину? Если в глубину, то это позиции вражеских минометных батарей обрабатывали. laughing
        1. invisible_man
          invisible_man Сегодня, 14:05
          0
          ХЗ, там ссылались на информацию от наших десантников, но без уточнений.
          Бомбить пытались останки Антоновского моста, под которым засели укры.
    2. Хорон
      Хорон Сегодня, 13:30
      0
      Цитата: Uprun
      Можно было и короче, мы ухнули, а там чего-то бахнуло. Смысл заметки и комментария идентичны, конкретики ни какой. Краткость сестра таланта.

      Немного не так, а возможно вот так:
      Telegram-канал «Украина.ру» сообщает, что ракетный удар по украинской территории был нанесен Воздушно-космическими силами России, вероятно – самолетом Ту-22М3 ВКС РФ.
      Затем стало известно, что в Сумской области, включая сами Сумы, и в Кременчуге, прогремели сильные взрывы.
      На данный момент известно, что в Кременчуге был поражен склад с боеприпасами ВСУ, находящийся на южной окраине города

      Вот и вся информация. hi
  2. кредо
    кредо Сегодня, 12:42
    +1
    Почаще бы и покучнее и про Киев не стоит забывать. yes
  3. Turbuta Dave
    Turbuta Dave Сегодня, 12:46
    -2
    Не пойму, какие Суммы? Какой Харьков? Этого не должно существовать
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:19
    +1
    Цитата: Uprun
    мы ухнули, а там чего-то бахнуло
    Как правило только на следующий день МО РФ дает какие-то разъяснения и то обычно дежурное - "нанесен удар по назначенным целям, все цели уничтожены"
  5. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 13:36
    0
    сильные взрывы прозвучали в Кременчуге и Сумах.
    recourse Извините, так получилось. request
  6. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 14:01
    0
    "Поскольку любая информация о результатах прилетов российских ракет на Украине жестко цензурируется, пока не очень понятно, по каким именно объектам были нанесены ракетные удары."
    Походу, такая же проблема и в МО РФ.
    Они тоже не знают, по каким объектам наносят?