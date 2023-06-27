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ЧВК «Вагнер» передаст тяжелую военную технику в действующие части ВС РФ

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ЧВК «Вагнер» передаст тяжелую военную технику в действующие части ВС РФ

В настоящее время идет подготовка к передаче на баланс Минобороны тяжелой военной техники ЧВК "Вагнер". В сообщении МО РФ утверждается, что техника будет передана в действующие подразделения Вооруженных сил России.


В ночь на субботу, 24 июня, силами ЧВК "Вагнер" в Ростове-на-Дону было захвачено здание штаба Южного военного округа. Поводом для этого послужили заявления куратора ЧВК Евгения Пригожина о якобы нанесенных российской авиацией ракетно-бомбовых ударах по тыловым лагерям "Вагнера". Слова Пригожина впоследствии были опровергнуты в Минобороны.

Против Пригожина было заведено уголовное дело об организации военного мятежа. Глава государства Владимир Путин назвал действия мятежников изменой, ударом в спину России и преступной авантюрой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы Пригожина.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с российским лидером провел переговоры с Пригожиным, после чего куратор "Вагнера" согласился на предложение об остановке движения следовавших по направлению к Москве колонн техники мятежников, а также о дальнейших шагах, направленных на деэскалацию.

Согласно достигнутых с Пригожиным договоренностей, принимавшие в мятеже бойцы "Вагнера" перемещены на территорию Белоруссии, а уголовное дело против них прекращено.

Президент России Владимир Путин поблагодарил сотрудников ЧВК "Вагнер", которые не допустили кровопролития, остановившись у последней черты.
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35 комментариев
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  1. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 13:06
    0
    Забавно. Простите, а кому и на каком основании, на этот самый баланс, МО РФ, передавало технику? :))))))))))))))))))))))))))))))
    Ну, чтобы сейчас принять обратно.
    1. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 13:16
      +6
      Вагнер заходил в СВО как части, которые будут сопровождать колонны снабжения МО. Благо опыт у них в этом был большой.
      Ни о каких штурма вообще речи не было. Судя по всему армия рассчитывала управиться своими силами.
      Уже через месяц – полтора они штурмовали опорники хинзиров.
      Неожиданно, да? Не было ни своей брони, ни арты, ни авиации, ни БПЛА толком. Да, придавали и броню и арту, работала АА по заявкам. В итоге БОльшая часть старых спаянных, сработанных отрядов к середине лета прошлого года фактически потеряли боеспособность.
      Именно тогда в Вагнер хлынул поток новичков в том числе и спецконтингент.
      Такое впечатление, что Пригожин опирался на новый контингент из уголовников. В основном. А часть «старичков» видимо сознательно вырезали из движа.
      У Вагнеров кстати когда Пригожин видос снимал на фоне трупов своих же пацанов со снарядами напряга не было.
      1. freddyk
        freddyk Сегодня, 13:24
        +4
        Цитата: ЖЭК-Водогрей
        Судя по всему армия рассчитывала управиться своими силами.

        Судя по всему теперь придётся. Верховный сделал свой выбор.
      2. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 13:24
        +1
        Да, спасибо. В памяти что то такое есть о начале процесса.
        Но вопрос в силе, на каком основании МО РФ передавало кому то это самое тяжёлое вооружие. А уж если с людьми, то ещё забавнее будет.
      3. Курильщик
        Курильщик Сегодня, 13:29
        +2
        Мне так видится весь спектакль: В июле ядерные боеголовки Россия передислацирует в Белоруссию. Армия Белоруссии не большая и не имеет боевого опыта(но имеет приличное вооружение еще с советских времен) - граница что с Украиной, что с Польшей, что с Литвой не сулит ни чего хорошего.., Группа Вагнера сделала свое дело(с государственной точки зрения) и ее надо заводить под крыло МО, но народ может это воспринять в штыки. Раскручивают спектакль и 25 т. бойцов передислоцируються в Белоруссию(доехали до Воронежа и можно ехать в Белоруссию - похоже на планируемое) ., где уже готовили места базирования и вооружение(включая тяжелое). В этой связи решается сразу несколько задач - это ликвидация огромного частного военного формирования на территории России, есть кому охранять ядерное оружие на территории Белоруссии, в самой Белоруссии ни кто не возмущается размещению на постоянной основе российских войск, в России спокойно реагируют на расформирование Вагнера и запись этих бойцов в МО. Белоруссия с Вагнеровцеми получает по меньшей мере сто тысячную армию с проверенной в боях пехотой.. Побочка, то же в плюс - запад немного напрягся от того, что более радикальные люди могут захватить весь ядерный арсенал России и западу может прилететь, по крайней мере некоторым...
        1. Курильщик
          Курильщик Сегодня, 14:21
          +1
          В дополнение к своему комменту:
          Еще один аспект - за неделю до разыгранного спектакля Путин собирал военкоров/блогеров - была открытая часть и закрытая часть беседы....мог ли Путин попросить военкоров/блогеров в нужном ключе освещать предстоящие события? я не знаю, но характерно - Юрий Подоляк - всегда, впереди планеты всей, озвучивает маломальские события, а тут он просто отделался несколькими постами и умолк до развязки спектакля...Да и остальные военкоры/блогеры не отметились в бурном освещения событий и выкладывали достаточно спорные видео материалы.. Может мне одному это показалось?
          Про то, что шалупень всколыхнулась, засветилась, перевела деньги и уселась на суперджеты - это отдельный плюс и о нем не будем говорить..
    2. Маз
      Маз Сегодня, 13:19
      +6
      Мы об этом ещё пожалеем, американцы аж воют с просьбой к Путину - распустить ЧВК Вагнер, а мы их сами уничтожаем... ПРискорбно, печально и наводит н а мысли о гениальности нашего руководства. Пограничные войска так же уничтожили в свое время, превратив в пограничное ДПС, теперь локти кусаем.
      1. arthh
        arthh Сегодня, 13:23
        -2
        Ему не до этого он сейчас медальки раздает тем кто успешно остановил чвк в то время говоря что люди были не на стороне мятежников это было видно в Ростове)
        1. tralmaster
          tralmaster Сегодня, 13:34
          +2
          Тебе то хохлопитек слово только в суде дадут, сиди и слушай.
    3. businessv
      businessv Сегодня, 13:24
      -1
      Цитата: Копчёный
      Простите, а кому и на каком основании, на этот самый баланс, МО РФ, передавало технику?

      Не извиняйтесь, всё как обычно, на основании распоряжения командиров подразделений, на балансе которых стоит эта техника и актов приёма-передачи! А об обосновании тех командиров - вопрос к МО.
    4. Комментарий был удален.
  2. Вежливый Лось
    Вежливый Лось Сегодня, 13:08
    +5
    Согласно достигнутых с Пригожиным договоренностей, принимавшие в мятеже бойцы "Вагнера" перемещены на территорию Белоруссии, а уголовное дело против них прекращено.

    Ждем в ближайшем будущем переименования ЧВК "Вагнер" в "Песняры".
    P.S. Художественный руководитель тот же.
    1. kor1vet1974
      kor1vet1974 Сегодня, 13:22
      +1
      Ждем в ближайшем будущем переименования ЧВК "Вагнер" в "Песняры".
       Не,"Сябры", Друзья, а переводе laughing
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 13:13
    +4
    ЧВК «Вагнер» передаст тяжелую военную технику в действующие части ВС РФ

    мне за эту новость сегодня минус влепили.... wassat
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:17
    +2
    ЧВК «Вагнер» передаст тяжелую военную технику в действующие части ВС РФ
    С техникой понятно... с людьми, бойцами, тоже будет решено/исполнено в ближайшее время. Кто то с МО контракт подпишет, кто то на вольные хлеба уйдёт....
    Можно предположить/догадаться, что больше таких экспериментов устраивать не будут... хотя, могут найтись другие варианты, фиг её знает, как оно пойдёт дальше.
    1. businessv
      businessv Сегодня, 13:26
      +1
      Цитата: rocket757
      могут найтись другие варианты, фиг её знает, как оно пойдёт дальше.
      Лишь бы с командованием МО дальше судьбу страны не испытывали, остальное страна может пережить!
    2. Вежливый Лось
      Вежливый Лось Сегодня, 13:42
      +3
      Цитата: rocket757
      Кто то с МО контракт подпишет, кто то на вольные хлеба уйдёт....

      Мне еще интересно, что будет с теми, кого набирали в ЧВК из мест не столь отдаленных? Вроде бы было условие: полгода воюешь и домой белым лебедем. А кто месяц или менее провоевал. Обратно на зону, что ли?
      1. faiver
        faiver Сегодня, 14:06
        +1
        подписан закон о разрешении призыва из учреждений уфсин, соответственно на контракт в МО
  5. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 13:21
    +7
    А ранее,на чьем балансе,находилось это тяжелое вооружение?Его чё "Вагнер",на рынке купил?Или в магазинах "Военторга"?Если продается в Военторге,хотя бы БМП купить,на рынок ездить,за картошкой. laughing Наводишь ствол,спрашиваешь:Скока,скока? laughing
    1. Arisaka
      Arisaka Сегодня, 13:26
      +1
      У врага отбили, трофеи. Об этом многократно писали. Автомат можно и в бою добыть.
    2. Вежливый Лось
      Вежливый Лось Сегодня, 13:27
      0
      Цитата: kor1vet1974
      А ранее,на чьем балансе,находилось это тяжелое вооружение?

      Значительная часть на балансе ВСУ.
      1. kor1vet1974
        kor1vet1974 Сегодня, 13:49
        0
        Понятно, с дробовиками воевать начинали,все легкое и тяжелое вооружение захватили в бою. smile
  6. G.M.V
    G.M.V Сегодня, 13:24
    +7
    Позор начальникам когда в нелегкое время войны личные амбиции и гонор приводят к ликвидации самого боеспособного подразделения.
    1. freddyk
      freddyk Сегодня, 13:29
      0
      Цитата: G.M.V
      Позор начальникам когда в нелегкое время войны личные амбиции и гонор приводят к ликвидации самого боеспособного подразделения.

      Думаешь Шойгу празднует победу? Я бы не спешил с выводами.
      1. yanus
        yanus Сегодня, 14:16
        +1
        Цитата: freddyk
        Думаешь Шойгу празднует победу? Я бы не спешил с выводами.

        Я тебе по секрету скажу - Шойгу вообще пофиг
    2. Вежливый Лось
      Вежливый Лось Сегодня, 14:31
      0
      Цитата: G.M.V
      Позор начальникам когда в нелегкое время войны личные амбиции и гонор приводят к ликвидации самого боеспособного подразделения.

      Самым разумным вариантом было бы отстранение от управления "Вагнером" (хотя бы формальное) Пригожина, с временным его перемещением в Беларусь и назначение вместо него любого другого топ-менеджера из данной ЧВК, возврат всех подразделений "Вагнера" на места несения службы с сохранением их статуса и на прежних условиях, принятие кулуарных решений по управлению и командованию СВО без выноса сора из избы. А тут ХЗ, что дальше будет. Но "Вагнер", которым пугают детей в Хляндии и на Западе, уже не будет прежним. К сожалению.
    3. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 14:41
      0
      G.M.V, полностью согласен с Вами! " автобиография" Вагнера теперь, подмочена. К сожалению....
    4. Грица
      Грица Сегодня, 14:45
      0
      Цитата: G.M.V
      Позор начальникам когда в нелегкое время войны личные амбиции и гонор приводят к ликвидации самого боеспособного подразделения.

      Вот так закончилась слава Вагнера. Пригожин своими же руками уничтожил прославленное соединение - по сути лучшая штурмовая пехота в мире.
  7. flSergius
    flSergius Сегодня, 13:27
    +1
    Разоружают самое лучшее подразделение России, при этом кадровых результатов никаких. Вроде сейчас в Кремле будет какой-то смотр Росгвардейцев, наверное будут толкать бесполезные речи про единство и долг и раздавать награды непойми за что. Я теперь точно убедился, что в Кремле и сами не хотят победить, и ещё тем кто хочет изо всех сил мешают. negative
  8. Архивариус Вася
    Архивариус Вася Сегодня, 13:30
    0
    Если вагнер отправится в Беларусь, то это в общем нормально, там им технику опять дадут. А если останутся тут, то плохо. Без техники много не навоюешь.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 14:36
      0
      Цитата: Архивариус Вася
      Если вагнер отправится в Беларусь, то это в общем нормально, там им технику опять дадут.

      Батько способен им оплатить все их услуги? А "ценник" у них очень хороший
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:32
    0
    Цитата: Копчёный
    Забавно. Простите, а кому и на каком основании, на этот самый баланс, МО РФ, передавало технику? :))))))))))))))))))))))))))))))
    Ну, чтобы сейчас принять обратно.

    Кому: ЧВК Вагнер получили приказ Президента и передали.
  10. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 13:35
    0
    всё и всегда должно находитьсч в правовом поле, пока не принято законодательство о статусе ЧВК то это незаконные вооруженные формирования, поэтому Пригожин и назвал свою организацию в одном из интервью - ОПГ, а такой неопределенный статус был выгоден главному куратору ЧВК, думаю можно догадаться кто этот человек, но когда противоречия зашли в тупик то ОН как обычно пустил всё на самотёк, ОН так поступает всегда когда надо принимать решение, в результате имеем конфликт в масштабах страны.
  11. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 13:38
    +3
    Сейчас президент будет в Кремле производить награждения, особо отличившихся в "подавлении мятежа", " героическом сопротивлении ", остановившим и тд.
    Ещё бы узнать где были эти " героические" бои с мятежниками.
    Но награды и звезды сейчас посыпятся как из рога изобилия. И Шойгу тут как тут, за орденом заявился.
    Хотя вагнеровцы остановились и повернули САМИ.
    После переговоров Пригожина с Лукашенко.
    Лицемерие и ложь во всём.
    Не дождёмся мы позитивных изменений, власть и приближённых всё устраивает.
    По ТВ вакханалия кремлёвских агитаторов и выражение верноподданических чувств.
    И НИ СЛОВА о реальных причинах случившегося.
    А значит всё останется по прежнему и все на своих местах.
  12. svp67
    svp67 Сегодня, 13:55
    +1
    ЧВК «Вагнер» передаст тяжелую военную технику в действующие части ВС РФ
    Не передаст, а вернет назад. Во всяком случае самолеты и технический персонал уже возвращены в ВКС.
  13. Романенко
    Романенко Сегодня, 14:26
    -1
    Уголовные дела прекратить, далее по тексту Вагнер разоружить и расформировать.
    КУого благодарить не знаю, наверное фанерку