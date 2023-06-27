ЧВК «Вагнер» передаст тяжелую военную технику в действующие части ВС РФ

В настоящее время идет подготовка к передаче на баланс Минобороны тяжелой военной техники ЧВК "Вагнер". В сообщении МО РФ утверждается, что техника будет передана в действующие подразделения Вооруженных сил России.
В ночь на субботу, 24 июня, силами ЧВК "Вагнер" в Ростове-на-Дону было захвачено здание штаба Южного военного округа. Поводом для этого послужили заявления куратора ЧВК Евгения Пригожина о якобы нанесенных российской авиацией ракетно-бомбовых ударах по тыловым лагерям "Вагнера". Слова Пригожина впоследствии были опровергнуты в Минобороны.
Против Пригожина было заведено уголовное дело об организации военного мятежа. Глава государства Владимир Путин назвал действия мятежников изменой, ударом в спину России и преступной авантюрой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы Пригожина.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с российским лидером провел переговоры с Пригожиным, после чего куратор "Вагнера" согласился на предложение об остановке движения следовавших по направлению к Москве колонн техники мятежников, а также о дальнейших шагах, направленных на деэскалацию.
Согласно достигнутых с Пригожиным договоренностей, принимавшие в мятеже бойцы "Вагнера" перемещены на территорию Белоруссии, а уголовное дело против них прекращено.
Президент России Владимир Путин поблагодарил сотрудников ЧВК "Вагнер", которые не допустили кровопролития, остановившись у последней черты.