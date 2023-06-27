Военное обозрение
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Российский военкор рассказал о факте продажи поступившего для участников СВО военного обмундирования в частном магазине

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Российский военкор рассказал о факте продажи поступившего для участников СВО военного обмундирования в частном магазине

Мы смеемся над украинской армией, вынужденной закупать обмундирование с помощью волонтеров, так как большая часть его не доходит до боевых частей, расхищаясь околовоенными структурами. Однако такая же ситуация и в российской армии, находятся некоторые личности, для которых собственный кошелек становится важнее общего дела. Хищения армейского имущества, в том числе собранного российским волонтерами, происходит до сих пор.


Как пишет военкор Александр Сладков, один из таких случаев произошел в Новочеркасске, куда прибыла партия нового обмундирования ВКРО 3.0, заказанная на определенное количество военнослужащих российской армии в рамках перехода на новую форму. И каково было удивление представителя поставщика из "Группы 99", когда через два дня он увидел обмундирование из переданной партии в одном из частных магазинов. Все дело в том, что каждый производитель имеет свой собственный индекс продукции, под которым она и поставляется в войска, перепутать невозможно. Причем торговали формой прямо рядом со штабом объединения, которое эту форму получило.

Не хотел об этом писать, но надо, чтоб простые люди знали, какие у нас есть жадные и «бесстрашные» военные в тылу

- написал Сладков.

Получилось, что новую форму просто сразу же после разгрузки своровали и отправили в продажу. Данный факт не остался незамеченным, сейчас им занимается контрразведка и военная прокуратура, но думается, что он не единственный. Одни погибают в окопах, защищая Родину, а другие наживаются на этом.

Надеюсь, дойдет до суда. Если будут найдены виновные — пусть суд будет открытым. Пусть общество знает, кто ворует обмундирование, поступающее для наших парней в окопах. Хотелось, чтоб их посадили на кол, но закон есть закон

- добавил военкор.
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33 комментария
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 13:06
    +13
    Н-даа... шустро ворье-торгаши крутанулись. Только-только начали поставлять и уже продают... Ворье поганое.
    Ну неужели и в этот раз отмажутся??

    Тут походу не сажать а руку рубить пора за воровство, как в древней Персии....
    1. Оби Ван Кеноби
      Оби Ван Кеноби Сегодня, 13:10
      +5
      Конечно отмажутся.
      У нас теперь капитализьм. Главное это деньги.
      А спрашивать откуда эти деньги - моветон.
    2. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 13:26
      +3
      Цитата: Nexcom
      Тут походу не сажать а руку рубить пора за воровство

      Даже во время Великой Отечественной, когда и законы были строгие и НКВД не сидел на опе ровно, интенданты преодолевали страх перед ВМСЗ и запускали свои ручонки в гос. закрома. Еще Александр Васильевич Суворов говорил: «Всякого интенданта через три года исполнения должности можно вешать без суда. Всегда есть за что»
    3. Скифф
      Скифф Сегодня, 14:00
      0
      Сердюков со всем его бабьём же отмазался, почему бы и этим нет?
  2. Маз
    Маз Сегодня, 13:06
    +11
    Зато у нас есть Министр Обороны который блистательно руководит нашим министреством, контрразведкой, главным управлением ГШ, Начальником ГШ, Тылом Войск и канешна случившееся меркнет перед "попыткой мятежа" - а сколько у нас ещё таких управлений тыла разбросано по стране и в том числе на востоке и юге? Я уверен везде сидят честные и преданные люди, которые не спят ночами трудясь и мысля, чтобы СВО не продлилось ещё 489 дней и ночей( или наоборот мечтают о таком - это ж эльдорадо - можно всё списать под это дело). Вот бы их в окопы в штрафбат? НО не судьба. Потому шо такую хрень можно провернуть только за подписью местного начальника тыла, а хто ж его родимого за зад возьмет, если над ним ещё ктото сидит и крышует. Хай жывэ вечно Сергей Кожугетович и его система обороны страны! Шоб мы без них делали б? Наверно давно бы украинцев победили бы. ах да забыл , обычно видно только одну треть айсберга... смекаете за масштабы в тылу минобороны. Я Пришел служить летехой одновременно вместе с летехой тыловиком. пришли голые как соколы. Через два года летеха тыловик стал капитаном, заимел машину, квартиру с полной обстановкой, а я стралея коммуналку и солдатские кровати вместо мебели. Ничо не поменялось.
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 13:15
      +1
      есть Министр Обороны который блистательно руководит нашим министреством

      Над ним вообще-то тоже есть начальник.... what
    2. monetam
      monetam Сегодня, 13:17
      -2
      Хай жывэ вечно чому так мало і з такими помилками пишете державною мовою?
    3. KCA
      KCA Сегодня, 13:17
      +3
      Не много-ли вы Министру обороны подчинённых структур приписываете? Хоть узнайте что почём, Военная контрразведка была и остаётся структурой НКВД/МГБ/КГБ, потом какое-то время опять МГБ и в данный момент ФСБ
      1. 30 вис
        30 вис Сегодня, 14:57
        0
        Цитата: KCA
        Не много-ли вы Министру обороны подчинённых структур приписываете? Хоть узнайте что почём, Военная контрразведка была и остаётся структурой НКВД/МГБ/КГБ, потом какое-то время опять МГБ и в данный момент ФСБ

        Ёмкая русская пословица - поговорка ..." ... Сучка не всхочет , кобель не вскочет ." Нижние воры смотрят на тех кто ворует на верху ....И , как результат ... Расшифрую для тугодумов .. Если я начальник и не беру , не ворую , требую того же от подчинённых , вплоть до посадок , то всё нормально тогда в датском королевстве ... А если начальник сам дерьмо , то и всем можно ..
    4. Serg65
      Serg65 Сегодня, 14:26
      0
      Цитата: Маз
      Зато у нас есть Министр Обороны который блистательно руководит нашим министреством, контрразведкой, главным управлением ГШ, Начальником ГШ, Тылом Войск и канешна случившееся меркнет перед "попыткой мятежа"

      what Ой вэй, у вас в Израиле то же мятеж был??? belay Вэйзмир, Шойгу и до иудеев добрался?
  3. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 13:08
    +1
    Никогда такого не было и вот опять (с)
  4. frruc
    frruc Сегодня, 13:09
    +3
    ....торговали формой прямо рядом со штабом объединения, которое эту форму получило.

    Может кто-то и удивлен , но это следовало ожидать.
  5. никникник
    никникник Сегодня, 13:11
    0
    и это сплошь и рядом. вот оно руководство доблестного Шойгу и прикрытие главнокомандующего своего ставленника. верно все написано. верховный одобряет халатность руководства мо, нну а чего бы и подчиненным шойгу не пользовться мометом
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:15
      +3
      Паркетный был на совещании в цивильном костюмчике. Может и у него комплект новой формы увели и продали?? Потому и по цивильному пришел? what laughing
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 13:19
        +2
        В цивильному пришел потому, что третий день не могут его портки отстирать. А если серьезно - министр (силовик) на таком совещании в гражданском - нонсенс.
  6. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 13:14
    +5
    Любого интенданта после трёх лет службы можно смело вешать на оглоблях за воровство.
    (А.В.Суворов)
  7. михаилл
    михаилл Сегодня, 13:15
    +2
    Об этом явлении еще Суворов очень точно отзывался, предлагая вешать интендантов.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:21
    +2
    Российский военкор рассказал о факте продажи поступившего для участников СВО военного обмундирования в частном магазине
    . Жадность, как и другие пороки не искоренима... даже ограничить последствия оной не всегда удаётся эффективно, увы.
    1. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 13:31
      +5
      А вот и нет, воровать форму и прочее обмундирование это явный перебор, это должно рассматриваться как серьезное воинское преступление. Это совсем не тоже самое, что тащить списанные краску и смазку.
      Не было во время службы более мерзкой проблемы, чем нехватка обуви и обмундирования. Даже проблемы с едой и водой не так угнетали.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 14:32
        0
        Мы, разве, против... "всем сёстрам по серьгам" и именно тем, которые заслужили.
  9. Фредэгар Пузикс мл.
    Фредэгар Пузикс мл. Сегодня, 13:21
    +5
    Пригожина на них нет... Вот сволота..
    Только не надо умалчивать...
  10. monetam
    monetam Сегодня, 13:21
    -2
    Это все значит ( если Сладков не врет конечно, с ним иногда и такое случается), что был случай банального воровства, какого-то комплекта форм, не более того.
    Интересно, Сладков подал заявление в МВД или там в прокуратуру о хищении, или решил просто хайпануть на жереном факте?
    1. Shkodnik65
      Shkodnik65 Сегодня, 14:06
      +2
      Интересно, Сладков подал заявление в МВД или там в прокуратуру о хищении, или решил просто хайпануть на жереном факте?
      Вы внимательно перечитайте статью, там написано, что Данный факт не остался незамеченным, сейчас им занимается контрразведка и военная прокуратура, А вообще, чтобы в отношении военкора набрасывать г... на вентилятор, нужно бы и самому посидеть на передке столько, сколько они сидят.
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:24
    +2
    какие у нас есть жадные и «бесстрашные» военные в тылу
    Выжигать каленным железом иначе будет продолжаться и дальше. А уж какие "бесстрашные" военные в тылу показали еще "чеченские войны". Приписка себе боевых, недоплата денежного довольствия за боевые, продажа оружия...
  12. alystan
    alystan Сегодня, 13:24
    0
    Надо не забыть интендантов-воришек по всей строгости покарать.
    Комерсаны-бизнесмены и такие прощелыги что и кого хочешь продадут.
  13. Egorovich
    Egorovich Сегодня, 13:26
    +3
    Для такого конченого ворья нужен только СМЕРШ и другого тут ничего не предложишь.
  14. Tagan
    Tagan Сегодня, 13:27
    +1
    Цитата: Дилетант
    Любого интенданта после трёх лет службы можно смело вешать на оглоблях за воровство.
    (А.В.Суворов)

    Тем более, что существуют индивидуумы, которые будут воровать даже под страхом казни.
  15. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 13:27
    +2
    Надеюсь, дойдет до суда.
    Ага, конечно... Помнится в прошлом годе была аналогичная ситуация с формой, но только для мобилизованных, когда недосчитались 1,5 млн. комплектов формы. Кого то наказали?
  16. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 13:30
    +1
    Это не те ли люди которые зимой брониками торговали? Почему они ещё на своих местах? Чтож у нас так много неприкасаемых то???!
  17. A2AD
    A2AD Сегодня, 13:32
    +1
    Причем торговали формой прямо рядом со штабом объединения, которое эту форму получило.
    Ну так штабисты народ толстый и ленивый. Им далеко ходить тяжело. Вот и открыли магазин прямо при штабе, чего заморачиваться. Все равно им ни чего не будет. А кто будет возникать, тем резко припишут попытку мятежа. А Беллорусия не резиновая, да и не все лично знают батьку.
  18. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 13:32
    +1
    Не собираюсь защищать торгашей, но данная продукция не обязательно принадлежит той партии обмундирования которую отправили. Производитель часто допускает брак, иногда получает отказ от заказчика - эта продукция реализуется через розничные магазины экипирования. Бывает производитель специально производит данную модель, если она воспользовалась спросом, иногда за чёрный нал для покрытия своих потребностей (а таковые бывают даже у законопослушных фирм). В общем - украли или нет, то конечно следствие покажет
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 15:01
      0
      Цитата: igorbrsv
      Не собираюсь защищать торгашей, но данная продукция не обязательно принадлежит той партии обмундирования которую отправили.

      "партия нового обмундирования ВКРО 3.0, заказанная на определенное количество военнослужащих российской армии в рамках перехода на новую форму. производитель имеет свой собственный индекс продукции, под которым она и поставляется в войска, перепутать невозможно." цитата Сладкова .
  19. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 13:34
    +2
    пусть суд будет открытым.
    belay Открытый суд над военными... recourse Пусть будет трибунал. negative Хищение из воинских частей во время боевых действий. angry