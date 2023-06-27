Российский военкор рассказал о факте продажи поступившего для участников СВО военного обмундирования в частном магазине

Не хотел об этом писать, но надо, чтоб простые люди знали, какие у нас есть жадные и «бесстрашные» военные в тылу

Надеюсь, дойдет до суда. Если будут найдены виновные — пусть суд будет открытым. Пусть общество знает, кто ворует обмундирование, поступающее для наших парней в окопах. Хотелось, чтоб их посадили на кол, но закон есть закон

Мы смеемся над украинской армией, вынужденной закупать обмундирование с помощью волонтеров, так как большая часть его не доходит до боевых частей, расхищаясь околовоенными структурами. Однако такая же ситуация и в российской армии, находятся некоторые личности, для которых собственный кошелек становится важнее общего дела. Хищения армейского имущества, в том числе собранного российским волонтерами, происходит до сих пор.Как пишет военкор Александр Сладков, один из таких случаев произошел в Новочеркасске, куда прибыла партия нового обмундирования ВКРО 3.0, заказанная на определенное количество военнослужащих российской армии в рамках перехода на новую форму. И каково было удивление представителя поставщика из "Группы 99", когда через два дня он увидел обмундирование из переданной партии в одном из частных магазинов. Все дело в том, что каждый производитель имеет свой собственный индекс продукции, под которым она и поставляется в войска, перепутать невозможно. Причем торговали формой прямо рядом со штабом объединения, которое эту форму получило.- написал Сладков.Получилось, что новую форму просто сразу же после разгрузки своровали и отправили в продажу. Данный факт не остался незамеченным, сейчас им занимается контрразведка и военная прокуратура, но думается, что он не единственный. Одни погибают в окопах, защищая Родину, а другие наживаются на этом.- добавил военкор.