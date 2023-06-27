. Депутат Госдумы предложил опубликовать списки «героев», покинувших страну во время попытки мятежа

Страна должна знать своих «героев» в лицо!

Считаю это необходимо, чтобы не допустить раскола общества и избежать распространения фейков со стороны западных и украинских спецслужб

В центре внимания всех жителей нашей страны оказались недавние события, связанные с вооруженным мятежом вагнеровцев. Не секрет, что было немало и тех, кто в трудную минуту решил покинуть страну, особенно когда пошли разговоры о направлении мятежников в сторону Москвы.По словам депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия» Дмитрия Гусева, такое поведение некоторых россиян не должно остаться незаметным.- написал депутат у себя в телеграм-канале.Гусев отметил, что необходимо перестать распространять фейковые материалы о «разбежавшихся во время мятежа чиновниках» и назвать конкретные имена. По его словам, он вышел с предложением к Росавиации, чтобы там опубликовали список российских высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов, покинувших страну 24 июня из-за попытки вооруженного мятежа в стране.- подчеркнул Гусев.Депутат напомнил, что во время мятежа интернет был переполнен сообщениями о бегущих и страны чиновниках и бизнесменах. Опубликование же списка «героев», покинувших страну, позволит людям узнать, кто реально покинул страну в тяжелой ситуации, а не верить чьим-то домыслам, считает Гусев.