Военное обозрение
Войти Регистрация

Депутат Госдумы предложил опубликовать списки «героев», покинувших страну во время попытки мятежа

43
Депутат Госдумы предложил опубликовать списки «героев», покинувших страну во время попытки мятежа

В центре внимания всех жителей нашей страны оказались недавние события, связанные с вооруженным мятежом вагнеровцев. Не секрет, что было немало и тех, кто в трудную минуту решил покинуть страну, особенно когда пошли разговоры о направлении мятежников в сторону Москвы.


По словам депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия» Дмитрия Гусева, такое поведение некоторых россиян не должно остаться незаметным.

Страна должна знать своих «героев» в лицо!

- написал депутат у себя в телеграм-канале.

Гусев отметил, что необходимо перестать распространять фейковые материалы о «разбежавшихся во время мятежа чиновниках» и назвать конкретные имена. По его словам, он вышел с предложением к Росавиации, чтобы там опубликовали список российских высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов, покинувших страну 24 июня из-за попытки вооруженного мятежа в стране.

Считаю это необходимо, чтобы не допустить раскола общества и избежать распространения фейков со стороны западных и украинских спецслужб

- подчеркнул Гусев.

Депутат напомнил, что во время мятежа интернет был переполнен сообщениями о бегущих и страны чиновниках и бизнесменах. Опубликование же списка «героев», покинувших страну, позволит людям узнать, кто реально покинул страну в тяжелой ситуации, а не верить чьим-то домыслам, считает Гусев.
Использованы фотографии:
spravedlivo.ru
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
43 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 13:24
    +24
    Ниии, не опубликуют. Потому что своих попалят. yes
    1. Оби Ван Кеноби
      Оби Ван Кеноби Сегодня, 13:33
      +9
      Даже если и опубликуют. И что?
      Что им будет? Ничего не будет. А вот они и дальше будут воровать и грабить наш народ.
      Половина из них друзья и соратники нашего гаранта и чукчи, упс тувинца.
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 13:40
        +3
        Цитата: Оби Ван Кеноби
        Даже если и опубликуют. И что?
        Что им будет? Ничего не будет. А вот они и дальше будут воровать и грабить наш народ.
        Половина из них друзья и соратники нашего гаранта и чукчи, упс тувинца.

        Абрамович - чукча.
        1. Капитан Пушкин
          Капитан Пушкин Сегодня, 14:09
          +1
          Цитата: Бородач

          Абрамович - чукча.

          А он никуда не уезжал.
          Как был в Израиле, так и оставался.
      2. frruc
        frruc Сегодня, 14:10
        +4
        Политолог Дугин обвинил российские элиты в подлости в ходе мятежа «Вагнера»
        Он все правильно сказал, полностью с ним согласен. Это национальное ? позорище.
    2. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 13:44
      +6
      Не секрет, что было немало и тех, кто в трудную минуту решил покинуть страну, особенно когда пошли разговоры о направлении мятежников в сторону Москвы.
      необходимо, чтобы ...опубликовали список российских высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов, покинувших страну 24 июня из-за попытки вооруженного мятежа в стране.]

      Причём они покинули Рссию вдруг все разом одновременно , наверняка, с огромными сумками, набитыми доверху финансовыми заначками коррупционно нажытых денег в России!

      Причём Запад их только с распростёртыми объятиями приветствовал - вернее не их самих, а вывозимые ими из России на Запад лихие финансы и наличные ДЕНЬГИ!

      Потом всех этих российских выездных "полезных для США идиотов" Запад уже на своей территории так или иначе с лихвою в очередной раз по-пиратски для собственной антироссийской нажывы обязательно обворует и все их карманы выпотрошит!
  2. Маз
    Маз Сегодня, 13:26
    +3
    Цитата: Nexcom
    Ниии, не опубликуют. Потому что своих попалят. yes

    стопудово, к гадалке не ходить, век воли не видать
    1. frruc
      frruc Сегодня, 13:33
      +6
      Nexcom ....Потому что своих попалят.

      Это же "эффективные менеджеры", их семьи , примкнувшие к ним либеральные "деятели" и "пассажиры" на горбу страны.
  3. alexoff
    alexoff Сегодня, 13:27
    0
    Главное чтоб туда всякие столяровы не попали
  4. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 13:27
    +6
    А списки тех кто покинул страну с началом операции??? Почему забыли про те десятки тысяч? Их страна не забудет? Там далеко не бедные и не самые глупые, бежали как раз те кому было что терять!
  5. alystan
    alystan Сегодня, 13:27
    +6
    Можно и неофициальные сведения выкладывать.
    Особенно про тех, кто вдруг срочно улетел на курорты и лечение за бугор.
    В первую очередь на частных Джетах.
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:30
    +2
    Можно и на ВО: вместе со списками агентов из ЦИПСО.
  7. Bulrumeb
    Bulrumeb Сегодня, 13:30
    +6
    Считаю это необходимо, чтобы не допустить раскола общества

    Именно поэтому и не обнародуют, а то ведь люди лишний раз убедятся, что народ на одной стороне оказался, а богачи и многие власть предержащие на другой.
  8. Кетцалькоатль
    Кетцалькоатль Сегодня, 13:34
    +3
    Популизм. Ничего они не опубликуют, там свои.
    Да, ему может не видно, но общество давно расколото. Обнаглевшая, ожиревшая и насквозь коррумпированная власть с одной стороны, а с другой плебс, пытающийся выжить буквально во всем этом дер..е.
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:35
    +6
    Страна должна знать своих «героев» в лицо!
    Предложение хорошее и его просто необходимо добиться. А если среди этих "героев" имеются чиновники различного ранга, то без всяких нравоучений снять с должности с запретом работы на руководящих постах. Слишком уж лояльны в вопросах, которые требуют жесткого решения, а тем более в нынешней ситуации.
  10. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 13:36
    -4
    Очевидно, что покинули страну путинские патриоты, боясь неприятностей от Вагнера. А остались как раз те, кто надеялся на перемены. Так что проверять нужно оставшихся yes
  11. Radikal
    Radikal Сегодня, 13:37
    +2

    Страна должна знать своих «героев» в лицо - написал депутат у себя в телеграм-канале.
    Сколько же умельцев говорить правильные слова, зная что за них ничего не будет sad
  12. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 13:39
    +8
    На кого же ВВП будет опираться в случае серьезного замеса, если элитка при любом громе вздрагивая летит в Стамбул вместе со своими капиталами.
    Хороше же Пригожин встряхнул это болото.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 13:49
      +1
      Цитата: Леха с Андроида.
      Хороше же Пригожин встряхнул это болото.

      Вот именно ! Жаль, что никто не узнает имена "героев" !
  13. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 13:39
    -5
    . Депутат Госдумы предложил опубликовать списки «героев», покинувших страну во время попытки мятежа

    Даже если они преступили закон - это не повод раскрывать их имена и подставлять под удар неприятеля. Они всё же сражались. А личность депутата надо проверить ФСБ на предмет вербовки иностранной разведкой и в любом случае изгнать за недальновидность. Как таких ишаков наша Родина носит. Бывает ляпнут, потом думают, а эти не думают вообще
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 14:02
      +3
      wassat етишкин кот. Я статью невнимательно прочитал. Я думал имена вагнеров раскрыть требует, что в Белоруссию ушли laughing
      Пардон feel
      А сие действие, с раскрытием беглых чиновников, дело богоугодное
  14. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 13:43
    +4
    По его словам, он вышел с предложением к Росавиации, чтобы там опубликовали список российских высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов, покинувших страну 24 июня из-за попытки вооруженного мятежа в стране.


    А зачем с предложением? Как депутат Госдумы, отравил запрос в Росавиацию, и сам опубликовал списки! Или самому слабО?
    1. Слон
      Слон Сегодня, 14:44
      0
      Думаю Росавиация отморозиться или пришлет депутату отписку ссылаясь на закон о персональных данных
  15. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 13:43
    +4
    Ну опубликуют. И что. Вон чубайс сбежал, но все помалкивают. А ведь он носитель гос.таины 1 категории. Ксюша Собчак ездит по свему миру, поливает всех грязью и наверное уже сама не помнит, гражданкой какой страны является. А то, что она не только много знает, но и имеет то, что иногда называют "улики", никаких сомнений не вызывает.
    Так что
    Публикуй-не публикуй
    Все равно получишь ... шиш
    (Народная мудрость)
  16. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 13:48
    +3
    Зять шойгу, выражает ярый протест из арабских эмиратов , на подобные заявления со стороны депутата госдумы, раскачивает лодку этот депутат
  17. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 13:53
    +1
    О! Тайна великая сия есть! Своих не сдаем? Вот и не сдадут трусов и предателей. Ибо имя им - легион.
  18. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 13:54
    0
    Страна должна знать своих "героев". Списки этих "героев", которые есть у Росавиации - в студию !
  19. Вовик
    Вовик Сегодня, 13:56
    +6
    Было бы хорошо опубликовать списки чиновников и офицеров высшего командного звена у кого близкие родственники проживают сейчас в странах ес и нато. Они тратят на проживаане там деньги, за них враги России изготавливают снаряды которыми убивают российских героев на фронте. Как сказал гарант, запад и нато ополчились против России, поэтому проживание там это прямое спонсирование врага. Вот нужно бы выявлять всех к этому причасных и отстранять от должностей. Во время когда обьединенный запад ведет войну против России любое сотрудничество с западом это предательство против страны.
  20. kaufman
    kaufman Сегодня, 13:59
    0
    Так себе идейка . Отвлечь людей , сместить фокус
  21. yuri bakster
    yuri bakster Сегодня, 14:01
    +3
    для меня "герой" №1 ,это ростовский губернатор,вот где выддержка,так никто его и не увидел,как и полицию)))
    1. JcVai
      JcVai Сегодня, 14:29
      +1
      Если уж всерьез брать поведение губернаторов во время этих событий, то я бы рекомендовал обратить внимание на двоих:
      1. Главу Крыма - первым выступил по ситуации, не дожидаясь развязки или пинков от вышестоящих.
      2. Губернатора Курской области - отказался зачищать упоминания о героизме вагнеровцев в то время как некоторые резко принялись срывать плакаты и резать историю.

      Что же касается Ростова, то, насколько мне известно, полиция получила приказ находиться в отделениях и не конфликтовать с ЧВК, во избежание.
  22. VladMirU
    VladMirU Сегодня, 14:03
    0
    Дельная мысль.... Я б почитал. Да и ФСБ надо бы заняться этим списком. Выяснить истинную причину "бегства"....Дело явно "не чисто".
  23. grem
    grem Сегодня, 14:08
    -1
    Депутат напомнил, что во время мятежа интернет был переполнен сообщениями о бегущих и страны чиновниках и бизнесменах.

    Вот для этого и был разработан весь этот спектакль ..!!! А еще ждем изменения кадровые в МО и Генштабе ..
    ВВП уже начал переигрывать конкретно ...А у самого искорки в глазах и улыбка проскальзывает ..Ну ну
    1. al3x
      al3x Сегодня, 15:04
      0
      Перестаньте уже везде видеть ХПП, не было никакого спектакля. Для всех это был нежданчик.
  24. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 14:09
    0
    Было бы очень правильным список господ раскрыть, сейчас о них говорят только обезличенно, загадочно подкатывая глаза.
  25. APASUS
    APASUS Сегодня, 14:13
    0
    Не опубликуют ! Придется сильно краснеть объясняя ,а вдруг там окажутся часть наших руководителей ,те что постоянно за народ
  26. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 14:16
    -1
    Посыл хороший, да только найдутся тысячи причин эти списки не публиковать. Деньги любят в тишине пилится, а если узнают кто рванул то этож осложнения с распиловкой могут быть.
  27. al3x
    al3x Сегодня, 14:27
    -1
    Было бы не плохо их лишить высоких должностей государственных. Зачем они нужны вообще, если бегут, как только жареным запахнет?
    1. Alister Kroulegg
      Alister Kroulegg Сегодня, 14:41
      -1
      А закон им запрещал выезд ? Если нет, то какие претензии ? Защищали собственную жизнь и жизнь семей от мятежников
      1. al3x
        al3x Сегодня, 14:49
        -1
        У них отсутствует понятие Родина, хотя бы поэтому нафиг они нужны. Сбежавших "звёзд" они хают, а сами чем лучше? Они на много опаснее, чем эти "звезды", тк занимают высокие государственные должности, а кто-то из них ещё и к гостайне имеет отношение. Пусть летят, куда хотят, но перед этим сложат с себя все свои полномочия и навсегда забудут о госслужбе.
  28. Konnick
    Konnick Сегодня, 14:30
    +1
    Сейчас в Кремле парад защитников Москвы от ЧВК
    Картина "Заседание Государственной Думы 24 июня 2023 года"
    1. al3x
      al3x Сегодня, 14:36
      0
      Героя всем сбежавшим госслужащим! Незамедлительно! А Шойгу дважды героя! wassat
  29. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 14:58
    0
    А почему бы и не да? По крайней мере будем знать кто