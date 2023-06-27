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Российские пранкеры в очередной раз разыграли одного из западных политиков

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Российские пранкеры в очередной раз разыграли одного из западных политиков

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) в очередной раз разыграли одного из западных политиков. На этот раз они от имени экс-президента Украины Петра Порошенко решили позвонить лидеру британской оппозиционной Лейбористской партии Дэвиду Лэмми.


Во время их разговора с британским «теневым министром обороны» речь шла об украинском конфликте, в связи с чем последний подтвердил курс правительства своей страны, направленный на дальнейшее увеличение поставок вооружений Киеву.

В этом году нам действительно удалось проделать большую работу, ведь мы смогли обеспечить Украину большим количеством военной техники и оборудования. Так что 2023 год будет очень тяжёлым, поскольку боевые действия наверняка сильно затянутся

– отметил политик.

Также в ходе беседы с Лэмми Вован и Лексус заявили ему о том, что Великобритания не должна признавать Урал и Дагестан частью территории РФ, на что тот ответил, что Лондон не намерен идти ни на какие территориальные уступки России. Это говорит о том, что британский политик даже не понял троллинга в адрес Запада, да и с географией у Лэмми, судя по всему, не всё в порядке, как у стандартного западного политического деятеля.

Вместе с тем, добавил лидер вышеупомянутого политформирования, лейбористы рассчитывают сформировать новый состав кабмина.

Напомним, что в этом месяце российские пранкеры также разыграли от лица Порошенко международного афериста Уильяма Браудера. В разговоре с ними Браудер прокомментировал роль Великобритании в украинском кризисе, полагая, что британский кабмин действует в этом отношении довольно последовательно и эффективно.

В феврале текущего года они подшутили и над экс-советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, занимавшим эту должность при администрации Трампа. Также думая, что он беседует с бывшим украинским лидером, Болтон признался в том, что США прилагают усилия с тем, чтобы сдерживать всех тех, кто сопротивляется их вмешательству во внутренние дела других стран. Более того, бывший американский советник по нацбезопасности выразил сожаление ввиду того, что западные страны предоставляли Украине недостаточное количество оружия в период президентства Петра Порошенко, равно как и оказывали меньше поддержки киевскому режиму, чем следовало.
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14 комментариев
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  1. Kojote21
    Kojote21 Сегодня, 14:05
    +2
    Так они (Вован и Лексус) разыграли в том числе и Франсуа Олланда (тоже от имени Порошенко), а он им сказал среди прочего, что Минские соглашения были подписаны не для мира, но для того, чтобы накачать Украину оружием.
    Хорошую работу проделали Вован и Лексус! good
  2. marchcat
    marchcat Сегодня, 14:06
    +4
    Куда делись комментарии на статьи про выступление президента, тоже пранкеры???
    1. Комментарий был удален.
    2. Комментарий был удален.
    3. kor1vet1974
      kor1vet1974 Сегодня, 14:27
      0
      Куда делись комментарии на статьи про выступление президента, тоже пранкеры???
      Видимо,да. Вован и Лексус разыграли.
    4. nepunamemuk
      nepunamemuk Сегодня, 14:35
      -1
      пригожина не посадили а вас комментаторов придётся через одного в казематы тащить am
  3. al3x
    al3x Сегодня, 14:12
    0
    Уверен, что часть их пранков это фейк, ими же созданный. Если пранк с видео, то видео всегда в наихудшем качестве. Любую аудио/видео запись сейчас слепить дело нескольких часов. Так что не стоит верить всему подряд.
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 14:51
      0
      Обычно это не фейк, так как следом за такими пранками следуют заявления разыгранных лиц, что их обманули и куда смотрят спецслужбы
  4. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 14:12
    0
    Сколько полезной инфы парни опубличили, вопрос - как ею здесь пользуются, иногда кажется, что она уходит, как в песок.
  5. Shkodnik65
    Shkodnik65 Сегодня, 14:14
    +1
    Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) в очередной раз разыграли одного из западных политиков.
    По моему скромному разумению, уж кто-кто, а Кузнецов и Столяров точно достойны награждения орденом "За заслуги перед Отечеством"!Больше чем они, мало кто смог показать истинное мур.. (лицо) наших "партнёров", их намерения в отношении России.
    1. Kojote21
      Kojote21 Сегодня, 14:30
      0
      Цитата: Shkodnik65
      Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) в очередной раз разыграли одного из западных политиков.
      По моему скромному разумению, уж кто-кто, а Кузнецов и Столяров точно достойны награждения орденом "За заслуги перед Отечеством"!Больше чем они, мало кто смог показать истинное мур.. (лицо) наших "партнёров", их намерения в отношении России.

      Согласен! И премию ежегодную!
  6. nepunamemuk
    nepunamemuk Сегодня, 14:33
    0
    случайно пригожин в пранкеры не записался am
  7. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 14:42
    +1
    Российские пранкеры в очередной раз разыграли одного из западных политиков.
    А в чём собственно был розыгрыш? Из статьи не очень понятно. Если исходить из определения, что такое "пранк", то в переводе на русский:
    Телефонное хулиганство или разновидность розыгрыша, представляющая собой звонок какому-либо человеку с последующим диалогом, ставящим собеседника в состояние замешательства: в основе розыгрыша часто лежит «логика абсурда».

    Вот если бы Вован и Лексус позвонили бы лидеру британской оппозиционной Лейбористской партии Дэвиду Лэмми в три часа ночи по Лондонскому времени и предложили вставить штепсель в ухо...
    РАННЕЕ УТРО:
    АЛЛО!
    - Здравствуйте!
    - Здравствуйте..
    - С вами говорит телефонная станция, немедленно выньте штепсель телефона из розетки и вставьте себе в ухо!
    Короткие гудки, реакция поднявшего трубку понятна.
    ...через 15 минут
    - Здравствуйте!
    - Здравствуйте.. (да что ж это такое, никакого покоя)
    - С вами говорит телефонная станция, немедленно выньте штепсель телефона иэ розетки и вставьте себе в ухо!
    короткие гудки, эхо мата..
    ...через 10 минут, желательно дать трубку какой-нить даме с милым голосом:
    - Здравствуйте!
    - Здравствуйте!!!!
    - Вам хулиганы из телефонной станции звонили?
    - Звонили!!!!
    - Штепсель в ухо велели вставить?
    - Велели!!!!
    - МОЖНО ВЫНИМАТЬ!!!!
    laughing
  8. APASUS
    APASUS Сегодня, 14:42
    0
    решили позвонить лидеру британской оппозиционной Лейбористской партии Дэвиду Лэмми.

    Я ничего не перепутал . Именно этот чел ,истинный британец ?
    Это как комедия с Санной Марин,оказывается эта 30 летняя финская девица , лидер целой страны ......................
  9. sdivt
    sdivt Сегодня, 14:43
    0
    Что-то вот слабо верится в такое, хоть убей
    Как происходит такого рода общение? Вначале в офис этого лица поступает заявка на звонок, далее идут согласование даты, времени, обеими сторонами утверждается список обсуждаемых вопросов, продолжительность беседы, ещё целая куча регламента... а регламент это включает и обратную связь, с подтверждением, со всякими протокольными штучками и прочим. Причем обратная связь наверняка будет не на тот номер, с которого кто-то решил по-прикалываться, а на официальный, который есть в списках для связи...
    В общем, всё это не так просто, как кажется
    А то народу представляется, что это так легко и непринужденно, идёт этот Лэмми на вечеринку или в театр, тут - бац! звонок. Ты кто? О, Петья, Порошенкин? летс го, поговорьим!
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:52
    0
    позвонить лидеру британской оппозиционной Лейбористской партии Дэвиду Лэмми... с географией у Лэмми, судя по всему, не всё в порядке
    Если бы только с одной географией у них было не все в порядке. У них практически у всех трудности с восприятием реальности дальше Лондона, но при наличии непомерных амбиций. Он не намерен идти ни на какие территориальные уступки по Уралу и Дагестану - обидно понимаешь, целый лидер и такой туповатый. Зато Англия какая "демократическая" - лидер партии и черненький. Так и хочется спросить тебе и твоим предкам, что Россия плохого сделала?
    А Вован и Лексус как всегда на высоте - все западное нутро в лице отдельных политиков вывернули на изнанку и выставили на посмешище.