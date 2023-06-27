В этом году нам действительно удалось проделать большую работу, ведь мы смогли обеспечить Украину большим количеством военной техники и оборудования. Так что 2023 год будет очень тяжёлым, поскольку боевые действия наверняка сильно затянутся

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) в очередной раз разыграли одного из западных политиков. На этот раз они от имени экс-президента Украины Петра Порошенко решили позвонить лидеру британской оппозиционной Лейбористской партии Дэвиду Лэмми.Во время их разговора с британским «теневым министром обороны» речь шла об украинском конфликте, в связи с чем последний подтвердил курс правительства своей страны, направленный на дальнейшее увеличение поставок вооружений Киеву.– отметил политик.Также в ходе беседы с Лэмми Вован и Лексус заявили ему о том, что Великобритания не должна признавать Урал и Дагестан частью территории РФ, на что тот ответил, что Лондон не намерен идти ни на какие территориальные уступки России. Это говорит о том, что британский политик даже не понял троллинга в адрес Запада, да и с географией у Лэмми, судя по всему, не всё в порядке, как у стандартного западного политического деятеля.Вместе с тем, добавил лидер вышеупомянутого политформирования, лейбористы рассчитывают сформировать новый состав кабмина.Напомним, что в этом месяце российские пранкеры также разыграли от лица Порошенко международного афериста Уильяма Браудера. В разговоре с ними Браудер прокомментировал роль Великобритании в украинском кризисе, полагая, что британский кабмин действует в этом отношении довольно последовательно и эффективно.В феврале текущего года они подшутили и над экс-советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, занимавшим эту должность при администрации Трампа. Также думая, что он беседует с бывшим украинским лидером, Болтон признался в том, что США прилагают усилия с тем, чтобы сдерживать всех тех, кто сопротивляется их вмешательству во внутренние дела других стран. Более того, бывший американский советник по нацбезопасности выразил сожаление ввиду того, что западные страны предоставляли Украине недостаточное количество оружия в период президентства Петра Порошенко, равно как и оказывали меньше поддержки киевскому режиму, чем следовало.