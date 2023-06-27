Илон Маск выразил тревогу по поводу «американизации» украинского конфликта в случае аварии на ЗАЭС

С подачи киевского режима на Западе не утихают разговоры о том, что Россия при определенных обстоятельствах может применить тактическое ядерное оружие (ТЯО) в ходе украинского конфликта, либо, как заявил Зеленский, устроить провокацию на Запорожской АЭС. В частности, особо ретивые сенаторы Конгресса США, Линдси Грэм и Ричард Блюменталь, недавно внесли в верхнюю палату по этому поводу резолюцию, в которой призвали приравнять использование российскими, белорусскими или иными вооруженными силами ТЯО на Украине, равно как любой эксцесс на ЗАЭС, к нападению на НАТО.
Ситуацию с нагнетанием ядерной истерии в США прокомментировал известный американский предприниматель Дэвид Сакс. По его мнению, подобные заявления политиков могут привести к «американизации» украинского конфликта. Ведь в случае аварии на Запорожской атомной станции, даже без выяснения точных виновных в ее совершении, западные СМИ по привычке обвинят в этом Россию. Именно так, в частности, произошло с подрывом дамбы Каховской ГЭС.
По мнению предпринимателя, все это создает предпосылки для совершения провокации на ЗАЭС, что с учетом резолюции сенаторов может послужить поводом для прямого вовлечения США в украинский конфликт. Сакс напомнил, что в 1965 году Соединенные Штаты начали войну во Вьетнаме, хотя до этого отрицали необходимость введения войск в эту страну. Авария на атомной электростанции добавит аргументов тем американским политикам, которые ратуют за вступление США и НАТО в военный конфликт с Россией на стороне Украины.
Предупреждения Сакса кратко прокомментировал другой известный американский предприниматель Илон Маск, написавший в комментарии к его публикации:
Тревожно.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя резолюцию сенаторов Конгресса США, обратила внимания, что она была внесена в сенат практически одномоментно с громким заявлением президента Украины Владимира Зеленского, что Россия готовит некую провокацию на Запорожской АЭС. В то время как по имеющейся у РФ информации, подобную диверсию как раз намерены осуществить украинские спецслужбы.