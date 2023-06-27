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Илон Маск выразил тревогу по поводу «американизации» украинского конфликта в случае аварии на ЗАЭС

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Илон Маск выразил тревогу по поводу «американизации» украинского конфликта в случае аварии на ЗАЭС

С подачи киевского режима на Западе не утихают разговоры о том, что Россия при определенных обстоятельствах может применить тактическое ядерное оружие (ТЯО) в ходе украинского конфликта, либо, как заявил Зеленский, устроить провокацию на Запорожской АЭС. В частности, особо ретивые сенаторы Конгресса США, Линдси Грэм и Ричард Блюменталь, недавно внесли в верхнюю палату по этому поводу резолюцию, в которой призвали приравнять использование российскими, белорусскими или иными вооруженными силами ТЯО на Украине, равно как любой эксцесс на ЗАЭС, к нападению на НАТО.


Ситуацию с нагнетанием ядерной истерии в США прокомментировал известный американский предприниматель Дэвид Сакс. По его мнению, подобные заявления политиков могут привести к «американизации» украинского конфликта. Ведь в случае аварии на Запорожской атомной станции, даже без выяснения точных виновных в ее совершении, западные СМИ по привычке обвинят в этом Россию. Именно так, в частности, произошло с подрывом дамбы Каховской ГЭС.

По мнению предпринимателя, все это создает предпосылки для совершения провокации на ЗАЭС, что с учетом резолюции сенаторов может послужить поводом для прямого вовлечения США в украинский конфликт. Сакс напомнил, что в 1965 году Соединенные Штаты начали войну во Вьетнаме, хотя до этого отрицали необходимость введения войск в эту страну. Авария на атомной электростанции добавит аргументов тем американским политикам, которые ратуют за вступление США и НАТО в военный конфликт с Россией на стороне Украины.

Предупреждения Сакса кратко прокомментировал другой известный американский предприниматель Илон Маск, написавший в комментарии к его публикации:

Тревожно.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя резолюцию сенаторов Конгресса США, обратила внимания, что она была внесена в сенат практически одномоментно с громким заявлением президента Украины Владимира Зеленского, что Россия готовит некую провокацию на Запорожской АЭС. В то время как по имеющейся у РФ информации, подобную диверсию как раз намерены осуществить украинские спецслужбы.
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5 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:31
    0
    Этот конфликт давро уже американизировар.И были подложены дровишки еще до первого майдана
  2. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 13:35
    0
    Гады готовят нам очередную провокацию или прямую катастрофу. 6 реакторов это считай большая часть европы и нашей европейской части будет непригодна для проживания. Там хоть кто то это осознаёт?
    1. ada
      ada Сегодня, 14:52
      0
      Цитата: Вадим С
      ... готовят нам очередную провокацию или прямую катастрофу. 6 реакторов это ...
      ... Там хоть кто то это осознаёт?

      Ващета, если "там" это имеется в виду "там-там", то это их там-тамовский "план", решающий одну не сильно сложную задачу амерзительным по "отвязке рук" на Вост.СН на расчетное время. На военном языке называется "фактор влияния аварий и катастроф техногенного характера". Не лучшее их творение из имеющегося арсенала, но по врожденной "подлости нутра" ...
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:37
    0
    Необходимо, чтобы янки увидели, что наши СЯС находятся в реальной боевой готовности N°2, а не в мифической специальной. Да и пару испытаний на Новой Земле не помешали бы.
  4. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 13:47
    0
    Линдси Грэм и Ричард Блюменталь, недавно внесли в верхнюю палату по этому поводу резолюцию,

    Наша депутатша Ирина Яровая каких только законопроектов не вносит. И некоторые даже принимают. И что? И ничего!