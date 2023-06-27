Американцы бесплатно поставили на Тайвань разведывательные дроны Jump 20

Тайваньская Береговая охрана получила на бесплатной основе новую технику. Американцы бесплатно поставили на Тайвань тактические разведывательные дроны Jump 20.
Об этом сообщил глава Береговой охраны острова Чжоу Мэйу.
Согласно данным Центрального информационного агентства Тайваня, решение о поставке беспилотников и подготовке операторов было принято в конце 2022 года.
С помощью новых дронов тайваньская Береговая охрана сможет патрулировать прибрежную акваторию, отслеживать контрабанду наркотиков и оружия, фиксировать передачу криминальных грузов в нейтральных водах, выявлять случаи браконьерства, незаконной перевозки нефти. Помимо этого, данные беспилотники можно задействовать при поисково-спасательных операциях в случае стихийных природных бедствий или техногенных катастроф.
Такие беспилотники способны совершать полеты длительностью до 14 часов и передвигаться со скоростью, достигающей 92 км/ч. Аппараты малозаметны и практически бесшумны, что позволяет применять их для скрытного наблюдения.
Jump 20 относится к беспилотникам самолетного типа, способным вертикально взлетать и садиться. Размах крыльев БПЛА составляет почти шесть метров, а длина его корпуса – 2,9 метра. Максимальная взлетная масса аппарата – чуть меньше 100 килограммов.
Как отметил в беседе с журналистами бывший заместитель главнокомандующего ВВС острова Чжан Яньтин, новая техника существенно расширит возможности Береговой охраны Тайваня.