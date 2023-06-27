Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину несуверенной страной. Он подчеркнул, что украинские власти не располагают ни финансами ни вооружениями и способны продолжать военные действия исключительно благодаря поддержке Запада.В комментарии немецкому изданию Welt глава венгерского правительства отметил, что страны Запада имеют право предоставлять Киеву деньги и вооружения либо не делать этого.Орбан также добавил, что единственной возможностью для спасения украинской государственности он видит начало переговоров, в ходе которых между Россией и США будет достигнуто соглашение об архитектуре безопасности, в рамках которого найдется место для Украины.Сохранение Украины военным путем Орбан считает невозможным потому, что у Киева солдаты закончатся раньше, чем у России, что в конце вооруженного конфликта станет решающим фактором.Вопрос о членстве Украины в НАТО после окончания вооруженного конфликта Орбан оставил открытым.Стоит отметить, что в случае сохранения украинской государственности в любом виде, станет неизбежным возобновление вооруженного конфликта в будущем. Запад воспользуется перемирием для перевооружения украинской армии, как это произошло после заключения так называемых "минских соглашений", гарантами выполнения Киевом которых выступали президент Франции Франсуа Олланд и канцлер ФРГ Ангела Меркель, впоследствии признавшие, что Киев не собирался выполнять ни одного пункта из заключенных договоренностей.