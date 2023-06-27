Военное обозрение
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Премьер Венгрии назвал Украину несуверенной страной, существующей за счет Запада

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Премьер Венгрии назвал Украину несуверенной страной, существующей за счет Запада

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину несуверенной страной. Он подчеркнул, что украинские власти не располагают ни финансами ни вооружениями и способны продолжать военные действия исключительно благодаря поддержке Запада.


В комментарии немецкому изданию Welt глава венгерского правительства отметил, что страны Запада имеют право предоставлять Киеву деньги и вооружения либо не делать этого.

Орбан также добавил, что единственной возможностью для спасения украинской государственности он видит начало переговоров, в ходе которых между Россией и США будет достигнуто соглашение об архитектуре безопасности, в рамках которого найдется место для Украины.

Сохранение Украины военным путем Орбан считает невозможным потому, что у Киева солдаты закончатся раньше, чем у России, что в конце вооруженного конфликта станет решающим фактором.

Вопрос о членстве Украины в НАТО после окончания вооруженного конфликта Орбан оставил открытым.

Стоит отметить, что в случае сохранения украинской государственности в любом виде, станет неизбежным возобновление вооруженного конфликта в будущем. Запад воспользуется перемирием для перевооружения украинской армии, как это произошло после заключения так называемых "минских соглашений", гарантами выполнения Киевом которых выступали президент Франции Франсуа Олланд и канцлер ФРГ Ангела Меркель, впоследствии признавшие, что Киев не собирался выполнять ни одного пункта из заключенных договоренностей.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Elekes Andor
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11 комментариев
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  1. Anarchist
    Anarchist Сегодня, 13:33
    +5
    между Россией и США будет достигнуто соглашение об архитектуре безопасности

    Чьей безопасности? С ними договариваться - себя не уважать. США с лёгкостью выходят из любого договора под выдуманными предлогами, если тот или иной договор им становится невыгоден.
    1. dump22
      dump22 Сегодня, 14:59
      0
      США с лёгкостью выходят из любого договора под выдуманными предлогами, если тот или иной договор им становится невыгоден.


      А не существует таких международных договоров, из которых нельзя выйти.
      Например мы взяли и вышли из договора СНВ-3, когда он стал нам невыгоден. И из договора по открытому небу тоже вышли.
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 13:33
    +1
    Как это Орбан посмел такое трындануть да про эуропэйцев? laughing
    Его ж свидомые со свету сживут. В списки забаненных включат и СБУ натравят.
    Н-дааа, смелый мужик Орбан, смелый.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 13:51
      +4
      Цитата: Nexcom
      смелый мужик Орбан, смелый.

      Единственный из всей Европы ! Даже удивительно ! Но стоит на своем ! hi
  3. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 13:39
    +1
    гарантами выполнения Киевом которых выступали президент Франции Франсуа Олланд и канцлер ФРГ Ангела Меркель, впоследствии признавшие, что Киев не собирался выполнять ни одного пункта из заключенных договоренностей.

    И будет как всегда! Опять налюбили.... recourse
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:40
    0
    украинские власти не располагают ни финансами ни вооружениями и способны продолжать военные действия исключительно благодаря поддержке Запада.
    Орбан в очередной раз озвучил то, что давно известно, но о чем в ЕС стараются помалкивать. Сегодня Европа представляет Украину, как "демократическую страну, которая борется с агрессором и не дает ему пойти дальше на запад". И дифирамбы будут петь даже тогда когда этой страны не станет в том виде, в котором была до переворота 2014г.
    1. Андрей Дибров
      Андрей Дибров Сегодня, 15:05
      0
      Грепаная статья 51 оон, увы (
      А с нато всё еще веселей, после "всерашнего". Как бы туда теперь еще полмира не поперло с таким "стабильным" соседом
  5. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 13:46
    0
    Двуличие запада в ситуации с вокруг бандерлогии видно любому здравомыслящему человеку. Это понимают очень многие на западе, но говорить об этом отваживаются только единицы. Орбан один из таких немногих.
  6. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 14:04
    +2
    Пригожин, как бы не хотел добиться " справедливости" обьективно сделал следующее: опозорился- сам.2. Опозорил и облил грязью- всех бойцов ЧВК " вагнер", и живых и мертвых. 3.Посеял раздор внутри всей страны.4.Фактически, выбил из СВО целую профессиональную армию. ( и это в условия СВО) Подлец! Не думаю,что Орбану легче косвенно,отстаивать интересы Венгрии и России..Но Орбан- крепкий мужик. Пригожин- истеричная бабенка и интернет- клоун.
  7. likana
    likana Сегодня, 14:15
    +2
    Украина в нынешнем виде не более чем территориальный и людской ресурс Запада в реализации политики воинствующей русофобии. Орбан прав, не может идти речи ни о каком суверенитете Украины.
  8. mitlantecutli_zen
    mitlantecutli_zen Сегодня, 15:01
    0
    Orban reconoce lo que otros no se atreven en un medio tal hostil como la Unión Europea, por eso lo considero valiente. Por otro lado, esa guerra Rusia está obligada a ganarla aplastantemente en el campo de batalla; cualquier otro manera de acabarla será un error que pagará eternamente.