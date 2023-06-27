Президент России выступил перед военнослужащими в Кремле: «Вы фактически остановили гражданскую войну»

Сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин выступил со специальным обращением к военнослужащим и сотрудникам российских силовых ведомств. На Соборной площади в Кремле собрались представители Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Росгвардии, Федеральной службы безопасности и Федеральной службы охраны. Все они внесли свой вклад в предотвращение военного мятежа.Как отметил глава российского государства, военнослужащие фактически остановили гражданскую войну в стране благодаря слаженности и четкости действий. Благодаря этому не пришлось снимать боевые подразделения ВС РФ, задействованные в зоне проведения специальной военной операции.Президент России попросил почтить минутой молчания память летчиков ВКС РФ, погибших 24 июня. Он поблагодарил весь личный состав ВС РФ, спецслужб и правоохранительных органов за отвагу, доблесть и верность присяге, отметив решимость и мужество российских силовиков. Таким образом, президент в очередной раз поблагодарил личный состав силовых ведомств страны.Никаких сенсационных заявлений во время выступления главы государства не прозвучало. На Соборной площади в числе прочих военнослужащих и сотрудников силовых ведомств находился и министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу. Сегодня он был в военной форме, тогда как вчера, на совещании у президента, присутствовал в гражданском костюме.Известно, что после выступления перед военнослужащими, глава государства проведет встречу с несколькими представителями Министерства обороны Российской Федерации. О результатах данной встречи также планируют сообщить прессе.