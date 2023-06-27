Лидеры ряда иностранных государств выразили поддержку президенту России в связи с событиями 24 июня

В связи с событиями в России 24 июня Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд выразил поддержку предпринятых российским руководством мер по защите конституционного строя, жизни и безопасности граждан.

Пресс-служба Кремля анонсировала целую серию телефонных разговоров президента страны с лидерами иностранных держав сегодня, 27 июня. При этом один такой разговор уже состоялся. Президент России Владимир Путин поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии, фактическим главой саудовского государства, Мохаммедом бен Сальманом.Как стало известно, саудовский принц в ходе телефонных переговоров с главой государства выразил поддержку президенту Российской Федерации в связи с событиями, которые развивались в стране 24 июня. Напомним, что речь идёт о вооружённом мятеже, в ходе которого ЧВК «Вагнер» заняли Ростов-на-Дону и после по приказу Евгения Пригожина двинули колонны в сторону Москвы.Пресс-служба Кремля:Как сообщается, телефонный разговор проведён по инициативе саудовской стороны.Накануне Владимир Путин поговорил по телефону с лидерами Катара, ОАЭ и Ирана. Все они интересовались событиями 24 июня в России. Пресс-служба Кремля отмечает, что президент России дал подробные оценки произошедшего, после чего главы указанных стран выразили Владимиру Путину слова полной поддержки в связи с принятыми решениями.