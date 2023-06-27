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Российские войска продолжают удерживать позиции, наиболее активно противник атаковал на Донецком направлении - Минобороны

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Российские войска продолжают удерживать позиции, наиболее активно противник атаковал на Донецком направлении - Минобороны

Противник продолжает попытки прорвать российскую оборону, основные боевые действия велись на Красно-Лиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях. На Запорожском идет перегруппировка сил ВСУ перед новым наступлением. Об этом говорится в сводке Минобороны.


Ситуация на всей линии боевого соприкосновения стабильная, прорывов обороны не допущено. По данным военного ведомства, на Красно-Лиманском направлении войска группировки "Центр" отразили две атаки ВСУ, нанесены удары по подразделениям 63-й и 67-й механизированных бригад в районах Червоная Диброва, Червонопоповка и Серебрянка. Две украинские ДРГ нейтрализованы в районе Червоная Диброва. Общие потери ВСУ составили: более ста всушников, четыре боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30 и САУ "Гвоздика".

Наиболее активные боевые действия предпринимались ВСУ на Донецком направлении, противник семь раз ходил в атаки, все они отражены, прорыва обороны не допущено. Уничтожено до 325 человек личного состава ВСУ, один танк, три боевые машины пехоты и пять автомобилей. В районе Авдеевки уничтожен склад боеприпасов.

На Южно-донецком в районе Времевского выступа подразделения группировки войск "Восток" отразили три атаки, на Запорожском в районе Орехово ВСУ предприняли разведку боем, в районе Работино уничтожена ДРГ. Общие потери: до 115 всушников, пять боевых бронированных машин, в том числе БМП Bradley, три пикапа, а также гаубицы Мста-Б и Д-20.
 
На Купянском направлении авиация и артиллерия работали в районах Красное Первое, Синьковка, Берестовое Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка ЛНР, о продвижении наших войск информации нет. В районе Огурцово Харьковской области уничтожен склад боеприпасов. На Херсонском продолжают действовать небольшие группы, отвлекающие внимание. Приготовлений к десантным операциям не замечено, разведки постоянно мониторит ситуацию.

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6 комментариев
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  2. kaufman
    kaufman Сегодня, 14:20
    +1
    Что по плацдарму у антоновского моста ? Снесли ?
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 14:25
      +1
      Цитата: kaufman
      Что по плацдарму у антоновского моста ? Снесли ?

      Тоже интересно, как решается эта проблема.
      1. Uprun
        Uprun Сегодня, 14:33
        0
        Снесли, проблема решена. Походу, только проснулись?
    2. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Сегодня, 14:31
      +1
      Крайнее, что я слышал - после работы ТОС идет зачистка
    3. oleg-nekrasov-19
      oleg-nekrasov-19 Сегодня, 14:39
      +1
      Подпишитесь на телеграмм канал "от Мариуполя до Карпат" , который ведет херсонец , воюющий достаточно давно сначала в составе народной милиции ДНР, а теперь в оставе ВС РФ и находящийся непосредственно на месте , в отличии от истеричных "военкур" и вы узнаете что как такового "плацдарма" там никогда не было и нет , под мост заходят ДРГ , которые блокируются и уничтожаются , с учетом того, что противник личный состав не жалеет , на сегодняшний день их очень много лежит у "Антошки" и пованивает
  3. Prjanik
    Prjanik Сегодня, 14:26
    0
    В телегах атмосферный видос с подрывами всук на минах. Кстати снятый порохоботом Бутосовым, однако быстро им удаленный. Но по сети успел разойтись