Противник продолжает попытки прорвать российскую оборону, основные боевые действия велись на Красно-Лиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях. На Запорожском идет перегруппировка сил ВСУ перед новым наступлением. Об этом говорится в сводке Минобороны.
Ситуация на всей линии боевого соприкосновения стабильная, прорывов обороны не допущено. По данным военного ведомства, на Красно-Лиманском направлении войска группировки "Центр" отразили две атаки ВСУ, нанесены удары по подразделениям 63-й и 67-й механизированных бригад в районах Червоная Диброва, Червонопоповка и Серебрянка. Две украинские ДРГ нейтрализованы в районе Червоная Диброва. Общие потери ВСУ составили: более ста всушников, четыре боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30 и САУ "Гвоздика".
Наиболее активные боевые действия предпринимались ВСУ на Донецком направлении, противник семь раз ходил в атаки, все они отражены, прорыва обороны не допущено. Уничтожено до 325 человек личного состава ВСУ, один танк, три боевые машины пехоты и пять автомобилей. В районе Авдеевки уничтожен склад боеприпасов.
На Южно-донецком в районе Времевского выступа подразделения группировки войск "Восток" отразили три атаки, на Запорожском в районе Орехово ВСУ предприняли разведку боем, в районе Работино уничтожена ДРГ. Общие потери: до 115 всушников, пять боевых бронированных машин, в том числе БМП Bradley, три пикапа, а также гаубицы Мста-Б и Д-20.
На Купянском направлении авиация и артиллерия работали в районах Красное Первое, Синьковка, Берестовое Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка ЛНР, о продвижении наших войск информации нет. В районе Огурцово Харьковской области уничтожен склад боеприпасов. На Херсонском продолжают действовать небольшие группы, отвлекающие внимание. Приготовлений к десантным операциям не замечено, разведки постоянно мониторит ситуацию.