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Украинские власти не стали весной выселять монахов канонической православной церкви из Лавры по просьбе ООН

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Украинские власти не стали весной выселять монахов канонической православной церкви из Лавры по просьбе ООН

Монахов канонической Украинской православной церкви представители киевского режима не стали насильно выселять из Киево-Печерской лавры по просьбе ООН. Об этом заявили в Управлении организации по правам человека.


В отчете организации утверждается, что украинские власти, приняв во внимание адвокационные усилия ООН, воздержались от действий, которые могли бы привести к насилию, и не стали в установленный судом срок – 29 марта принудительно выселять монахов канонической УПЦ из Лавры.

В документе также указано, что в период с февраля по май текущего года отмечается рост числа зафиксированных случаев насилия против членов и сторонников канонической УПЦ. Кроме того, отмечается, что решения местных властей, направленные на запрет деятельность канонической церкви в своих регионах, выходят за рамки установленных полномочий местных советов.

В отчете мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине также выражается обеспокоенность тем, что совокупное влияние действий украинских властей, направленных против УПЦ, могут иметь дискриминационный характер.

Кроме того, весной 2023 года организацией был задокументирован всплеск проявлений "языка ненависти" в риторике украинских официальных лиц, блогеров и лидеров общественного мнения, сопровождавшийся случаями насилия против членов УПЦ. При этом украинское правительство и правоохранительные органы никак не противодействовали подобным инцидентам.
Использованы фотографии:
Wikipedia
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10 комментариев
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  1. grem
    grem Сегодня, 14:33
    0
    В США есть официально "церковь сатаны" ..Так что еще не вечер ! Православие ,это стержень Русского мира и России и его будут подтачивать ..Пока отступили и ищут ходы ,как бы это все втихую провернуть и разрушить духовность России и Русских
    Храни Бог Россию и русские православные души !
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 14:40
      0
      Боженька только православные души хранит?
    2. APASUS
      APASUS Сегодня, 14:40
      0
      Цитата: grem
      В США есть официально "церковь сатаны" ..

      В двух странах официально зарегистрирована и в Украине тоже
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 14:38
    +1
    А как на счет переезда в ЕС христианских святынь Киево-Печерской лавры,которые якобы Зелибоба и ЮНЕСКО ,спасает от русских бомбардировок ? Уже в интернете висит распоряжение об отправке .
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:49
      0
      Цитата: APASUS
      А как на счет переезда в ЕС христианских святынь Киево-Печерской лавры,которые якобы Зелибоба и ЮНЕСКО ,

      И Пальмиру спасали, перевезя всё в США и Запад, афганские артефакты тоже туда последовали, всё как во времена ВОВ, когда "спасая от большевиков" все артефакты, картины Янтарную Комнату вывезли в Германию. До сих пор в США и Британии много чего лежит и висит в частных коллекциях. Всегда это называлось ГРАБЁЖ, а сейчас грабят прикрываясь непонятно кем и для чего выдуманной ЮНЕСКО, но как ни прикрывайся, все одно грабёж.
  3. carpenter
    carpenter Сегодня, 14:38
    0
    Закончилась тысячелетняя православная религия религия и перестала существовать Украина.
    1. vadi64
      vadi64 Сегодня, 14:47
      0
      Да не закончилась она, а власти Украины отвернулись от православия
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 14:56
    0
    Эта изжившая себя ООН на что- то ещё способна? what
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:57
    0
    с февраля по май текущего года отмечается рост числа зафиксированных случаев насилия против членов и сторонников канонической УПЦ.
    Киев бесчинствовал и продолжает бесчинствовать чувствуя западную поддержку и карт-бланш не репрессивные и карательные действия.
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:00
    0
    А теперь решили таки передать церкви Сатаны?