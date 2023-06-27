Украинские власти не стали весной выселять монахов канонической православной церкви из Лавры по просьбе ООН

Монахов канонической Украинской православной церкви представители киевского режима не стали насильно выселять из Киево-Печерской лавры по просьбе ООН. Об этом заявили в Управлении организации по правам человека.В отчете организации утверждается, что украинские власти, приняв во внимание адвокационные усилия ООН, воздержались от действий, которые могли бы привести к насилию, и не стали в установленный судом срок – 29 марта принудительно выселять монахов канонической УПЦ из Лавры.В документе также указано, что в период с февраля по май текущего года отмечается рост числа зафиксированных случаев насилия против членов и сторонников канонической УПЦ. Кроме того, отмечается, что решения местных властей, направленные на запрет деятельность канонической церкви в своих регионах, выходят за рамки установленных полномочий местных советов.В отчете мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине также выражается обеспокоенность тем, что совокупное влияние действий украинских властей, направленных против УПЦ, могут иметь дискриминационный характер.Кроме того, весной 2023 года организацией был задокументирован всплеск проявлений "языка ненависти" в риторике украинских официальных лиц, блогеров и лидеров общественного мнения, сопровождавшийся случаями насилия против членов УПЦ. При этом украинское правительство и правоохранительные органы никак не противодействовали подобным инцидентам.