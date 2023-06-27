Военное обозрение
Войти Регистрация

Глава Росгвардии анонсировал появление у ведомства тяжелого вооружения, включая танки

30
Глава Росгвардии анонсировал появление у ведомства тяжелого вооружения, включая танки

После субботнего продвижения ЧВК «Вагнер» в сторону Москвы решено усилить Росгвардию. У Федеральной службы войск национальной гвардии (ФСВНГ) появится тяжелое вооружение, включая танки. Об этом заявил директор ФСВНГ генерал армии Виктор Золотов.


По словам Золотова, Росгвардия обзаведется собственным тяжелым вооружением. Этот вопрос, отметил генерал, уже обсуждался с президентом. Таким образом, части бывших внутренних войск будут значительно усилены за счет передачи им тяжелого вооружения. Напомним, что в 2006 г. российские власти стали выводить танки и артиллерию из частей ВВ МВД, затем вопрос о возвращении танковых подразделений в ВВ поднимался, но так и не был решен. Теперь Росгвардия, вероятно, точно обзаведется танками и артиллерией.

Кроме того, Золотов более подробно остановился и на субботних событиях вокруг выступления ЧВК «Вагнер». Генерал армии отметил, что нельзя исключать причастность к мятежу спецслужб западных государств. Действия Запада, инспирировавшего мятеж, наложились, по мнению Золотова, на личные амбиции куратора ЧВК Евгения Пригожина. Еще до начала выступления «музыкантов», отметил глава Росгвардии, поступала информация, что готовится такой мятеж, но даты назывались между 22 и 25 июня.

Что касается результата мятежа, то Золотов отметил уверенность в победе президента. Он подчеркнул, что у мятежников не вышло бы взять Москву.

Всем было понятно, что все здесь вокруг, весь личный состав, который у нас находится здесь, они все будут стоять насмерть

- подчеркнул Золотов.

Кроме того, генерал рассказал, что многие его подчиненные «сдали заначки денег женам», и потом, в шутку отметил глава Росгвардии, изрядно об этом пожалели.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
30 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 14:42
    0
    Давно надо было, Росгвардия должна быть как у США Нацгвардия, ближайший резерв армии, c истребителями, танками, САУ, РСЗО, ЗРК итд. А у нас вообще непонятную структуру создали, что то типа американского полицейского спецназа SWAT, только в десятки раз больше.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 14:45
      +1
      его подчиненные «сдали заначки денег женам»
      Это говорит о их честности !
    2. Маз
      Маз Сегодня, 14:45
      +8
      Работу силовых структур во время военного мятежа можно оценить как великолепную — Золотов.... Шедевр, даже не надо комментировать - только портить, в рамку и на стену . И это чудо руководит росгвардией? Ему танки дать? Арту? Вертушки? ПВО? Боже, спаси нас от таких друзей-хранителей - с врагами я и сам справлюсь
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 14:52
        +3
        Самое страшное для страны, что Путин верит этим золотовым.
        1. spirit
          spirit Сегодня, 15:01
          0
          Латиноамериканского диктатора/президенте Альфредо Стресснера во время путча скинул глава МВД лучший друг диктатора, Альфредо до последнего в это не верил)Глядя на умственные способности Нынешнего "Цезаря" которого может водить за нос кто угодно далеко от латиноамериканских диктаторов он не ушел.Храмая утка это ещё мягко сказано.
    3. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 14:52
      0
      В Нац.гвардию США отправляют старое вооружение. Не думаю, что у нас, ведомство этого господина, захотят обноски советских времён.
    4. frruc
      frruc Сегодня, 14:53
      +1
      После субботнего продвижения ЧВК «Вагнер» в сторону Москвы решено усилить Росгвардию. .... появится тяжелое вооружение, включая танки.

      С кем воевать собрался этот деятель, может сразу ядрену бомбу ему предоставить.
      Генерал армии отметил, что нельзя исключать причастность к мятежу спецслужб западных государств.

      Проще всего свалить все западные спец. службы. На большее , видно, мозгов не хватает.
    5. Лаврентия_НаВасНет
      Лаврентия_НаВасНет Сегодня, 14:57
      0
      Цитата: Лт. запаса ВВС
      Давно надо было, Росгвардия должна быть

      чтобы у гвардии появились танки... их надо откуда то забрать! а откуда их заберут??? - с фронта???
      пс
      лучше бы им отдали БМД... а ВДВ получили БМП!!!
      1. Лт. запаса ВВС
        Лт. запаса ВВС Сегодня, 15:01
        0
        Цитата: Лаврентия_НаВасНет
        чтобы у гвардии появились танки... их надо откуда то забрать! а откуда их заберут??? - с фронта???

        У нас тысячи танков на хранении, да и пусть лучше танки будут постоянно в подразделениях Росгвардии чем ржаветь на базах хранения.
      2. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 15:01
        0
        Вагнеровскую технику и отдадут............
    6. Слон
      Слон Сегодня, 14:58
      0
      Ближайшим резервом могут быть и армейские структуры. А факор топтания на одной грядке параллельно существующих силовых структур будет иметь негативные стороны
  2. dump22
    dump22 Сегодня, 14:42
    +7
    нельзя исключать причастность к мятежу спецслужб западных государств



    И участия рептилоидов тоже нельзя исключать. Вообще ничего исключать нельзя!
    1. Лаврентия_НаВасНет
      Лаврентия_НаВасНет Сегодня, 14:59
      0
      Цитата: dump22
      И участия рептилоидов тоже нельзя исключать.

      видимо, вербование оленевода исключить можно(((((
    2. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 15:00
      0
      Вообще ничего исключать нельзя!
      Мир захватили женские войска. Это покруче всяких чвк и золотыхгвардий.

  3. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 14:46
    +2
    В свое время в период проведения КТО на территории Чеченской республики в состав подразделений ВВ МВД РФ (полков оперативного назначения) уже входили танковые роты и артиллерийско -зенитные дивизионы с Д 30 , теперь видимо опять решили воссоздать эту структуру. Как говорится -новое это хорошо забытое старое.
    1. сайгон
      сайгон Сегодня, 14:51
      +1
      Хорошо забытое старое это СД НКВД СССР , а там и арт полки и танковые роты словом нормальные части для видения БД . Но это ни кто не признает.
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 14:58
        0
        Цитата: сайгон
        Хорошо забытое старое это СД НКВД СССР

        Более свежее - ДОН ВВ СССР, там так же были танки
  4. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 14:47
    0
    Генерал армии отметил, что нельзя исключать причастность к мятежу спецслужб западных государств.
    Связь со спецслужбами западных государств Пригожин осуществлял,через свои элитные рестораны.Там бы еще покопаться. smile
  5. kaufman
    kaufman Сегодня, 14:47
    +2
    Вот им как раз Т54/55 и Т62, для их задач самое то. В действующую армию от Т72 и выше.
  6. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 14:48
    +5
    И этот не далёкий человек руководит Росгвардией....
    1. Лаврентия_НаВасНет
      Лаврентия_НаВасНет Сегодня, 15:00
      0
      Цитата: Владимир М
      И этот не далёкий человек руководит Росгвардией....

      там все как на подбор....
  7. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 14:50
    +4
    Одним словом "выводы были сделаны -но не те"
  8. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 14:50
    +4
    И корабли с подводными лодками, ну чтобы два раза не вставать.
  9. svp67
    svp67 Сегодня, 14:57
    0
    Глава Росгвардии анонсировал появление у ведомства тяжелого вооружения, включая танки
    И тут все возвращается все на круги своя... В составе ДОН (дивизий особого назначения) ВВ СССР были не только танковые подразделения, а даже бронепоезда, в состав которых входили платформы с танками... Отреформировали..., а сейчас "локти кусают"
  10. yuri bakster
    yuri bakster Сегодня, 14:58
    +1
    хм,обделавшись разок,решили не рисковать,и готовиться к следующему мятежу во все оружии...))
  11. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 14:58
    0
    Что касается результата мятежа, то Золотов отметил уверенность в победе президента. Он подчеркнул, что у мятежников не вышло бы взять Москву.
    Всем было понятно, что все здесь вокруг, весь личный состав, который у нас находится здесь, они все будут стоять насмерть
    - подчеркнул Золотов.
    Москву можно было бы взять только при одном условии, если бы все те, про которых упоминает Золотов, либо отказались оборонять её, либо перешли на сторону ЧВК Вагнер, но история не терпит сослагательного наклонения.
  12. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:58
    0
    Давно пора: где ДОН? Там всё было и танки тоже.
  13. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 14:59
    0
    Цитата: Маз
    Работу силовых структур во время военного мятежа можно оценить как великолепную — Золотов.... Шедевр, даже не надо комментировать - только портить, в рамку и на стену . И это чудо руководит росгвардией? Ему танки дать? Арту? Вертушки? ПВО? Боже, спаси нас от таких друзей-хранителей - с врагами я и сам справлюсь

    Боже не спасёт. От таких спасёт только очередной, но уже удачный, марш на Москву. Нынешние власти можно сковырнуть ТОЛЬКО военной силой. Потому что возможность демократических, мирных перемен они сами начисто заблокировали. Что-ж, сами себе злобные буратины.
  14. Bingo
    Bingo Сегодня, 15:00
    0
    ВВ заточены например на бои в городах, потому тяжелая техника мало того, что должна быть, она еще и должна быть специфичной. Именно под цели и задачи.
    А вообще пора определиться, ЧЕМ ИМЕННО должна. а чем - НЕ должна заниматься Росгвардия. В деталях. А то там тоже, как с ЧВК - все по понятиям расписано. Если котрдиверсионные действия - их дело, то в них НЕ ДОЛЖНЫ лезть губернаторы со своим "ополчением". А если не их - то не привлекать вообще! Хотя это бред, всю жизнь ВВ этим занимались
  15. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 15:00
    0
    Верните в пограничные войска пограничные отряды особого назначения с тяжелым вооружением !