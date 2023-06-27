Глава Росгвардии анонсировал появление у ведомства тяжелого вооружения, включая танки

Всем было понятно, что все здесь вокруг, весь личный состав, который у нас находится здесь, они все будут стоять насмерть

После субботнего продвижения ЧВК «Вагнер» в сторону Москвы решено усилить Росгвардию. У Федеральной службы войск национальной гвардии (ФСВНГ) появится тяжелое вооружение, включая танки . Об этом заявил директор ФСВНГ генерал армии Виктор Золотов.По словам Золотова, Росгвардия обзаведется собственным тяжелым вооружением. Этот вопрос, отметил генерал, уже обсуждался с президентом. Таким образом, части бывших внутренних войск будут значительно усилены за счет передачи им тяжелого вооружения. Напомним, что в 2006 г. российские власти стали выводить танки и артиллерию из частей ВВ МВД, затем вопрос о возвращении танковых подразделений в ВВ поднимался, но так и не был решен. Теперь Росгвардия, вероятно, точно обзаведется танками и артиллерией.Кроме того, Золотов более подробно остановился и на субботних событиях вокруг выступления ЧВК «Вагнер». Генерал армии отметил, что нельзя исключать причастность к мятежу спецслужб западных государств. Действия Запада, инспирировавшего мятеж, наложились, по мнению Золотова, на личные амбиции куратора ЧВК Евгения Пригожина. Еще до начала выступления «музыкантов», отметил глава Росгвардии, поступала информация, что готовится такой мятеж, но даты назывались между 22 и 25 июня.Что касается результата мятежа, то Золотов отметил уверенность в победе президента. Он подчеркнул, что у мятежников не вышло бы взять Москву.- подчеркнул Золотов.Кроме того, генерал рассказал, что многие его подчиненные «сдали заначки денег женам», и потом, в шутку отметил глава Росгвардии, изрядно об этом пожалели.