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ООН: с начала спецоперации на Украине отмечен рост уголовных преступлений, совершаемых силовиками

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ООН: с начала спецоперации на Украине отмечен рост уголовных преступлений, совершаемых силовиками

Участились случаи незаконных задержаний гражданских лиц в зоне боевых действий, совершаемых украинскими военнослужащими и сотрудниками правоохранительных органов. С начала российской спецоперации на Украине отмечен рост уголовных преступлений, совершаемых силовиками в зоне проведения спецоперации на Украине.

Об этом говорится в специальном отчете, опубликованном Управлением Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН.

Отчет охватывает период с 24 февраля прошлого года по 23 мая нынешнего, то есть 15 месяцев.

В документе выражена тревога по поводу незаконных действий представители украинских силовых органов в отношении гражданского населения. В международной организации расценивают их как вопиющие нарушения прав человека.

Особенно неприемлемая ситуация с точки зрения права сложилась в украинских следственных изоляторах, известных и тайных тюрьмах, а также в других местах заключения. Международной правозащитной организации стало известно о том, что там силовики подвергают пыткам и насилию десятки задержанных мирных граждан, тем самым нарушая их права на свободу и безопасность.

В общей сложности зафиксировано 75 случаев незаконного задержания гражданских лиц, в том числе 57 мужчин, 17 женщин и одного несовершеннолетнего. 43 человека из числа задержанных подвергались пыткам и сексуальному насилию.

Примечательно, что еще в марте этого года в ООН заявляли об исчезновениях и задержаниях мирных граждан украинскими силовиками с февраля 2022 года. Тогда говорилось о 91 таком эпизоде.
Использованы фотографии:
ООН
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1 комментарий
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  1. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 14:59
    0
    Начинают медленно смывать в унитаз урину