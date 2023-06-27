Дания против ослабления требований для Украины по вступлению в ЕС

И себе, и этим странам мы окажем медвежью услугу, если снизим требования

Нынешние украинские власти всё сильнее стремиться сделать Украину частью Евросоюза и НАТО и добиваются того, чтобы на фоне украинского конфликта их стране делали поблажки на пути принятия в эти организации, т.е. чтобы к ним не были слишком требовательны.Однако далеко не все в Европе согласны делать исключение для Украины при принятии в Европейский союз. Так, по словам датского министра иностранных дел Ларса Лёкке Расмуссена, его страна выступает за то, чтобы для Украины были сохранены общие правила и подходы по вступлению в ЕС.Расмуссен заявил, что Копенгаген не готов способствовать ускорению процесса вхождения Украины в Евросоюз путем снижения для нее стандартных требований.При этом глава МИД Дании отметил, что если ЕС не будет расширяться за счёт восточных стран, то эти страны попадут под сферу российского влияния. И всё же лучше и легче, если потенциальные кандидаты в ЕС проведут реформы до вступления в Союз, чем после этого, считает Расмуссен.- добавил дипломат.Напомним, что Украина довольно быстро (менее чем за три месяца) в отличие от некоторых других стран стала официальным кандидатом на вступление в ЕС. Правда, многие страны ЕС пошли на это только для того, чтобы перед носом Украины подвесить, что называется, морковку. Цель вроде бы близка, но недостижима.