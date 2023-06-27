Дания против ослабления требований для Украины по вступлению в ЕС

Нынешние украинские власти всё сильнее стремиться сделать Украину частью Евросоюза и НАТО и добиваются того, чтобы на фоне украинского конфликта их стране делали поблажки на пути принятия в эти организации, т.е. чтобы к ним не были слишком требовательны.
Однако далеко не все в Европе согласны делать исключение для Украины при принятии в Европейский союз. Так, по словам датского министра иностранных дел Ларса Лёкке Расмуссена, его страна выступает за то, чтобы для Украины были сохранены общие правила и подходы по вступлению в ЕС.
Расмуссен заявил, что Копенгаген не готов способствовать ускорению процесса вхождения Украины в Евросоюз путем снижения для нее стандартных требований.
При этом глава МИД Дании отметил, что если ЕС не будет расширяться за счёт восточных стран, то эти страны попадут под сферу российского влияния. И всё же лучше и легче, если потенциальные кандидаты в ЕС проведут реформы до вступления в Союз, чем после этого, считает Расмуссен.
И себе, и этим странам мы окажем медвежью услугу, если снизим требования
- добавил дипломат.
Напомним, что Украина довольно быстро (менее чем за три месяца) в отличие от некоторых других стран стала официальным кандидатом на вступление в ЕС. Правда, многие страны ЕС пошли на это только для того, чтобы перед носом Украины подвесить, что называется, морковку. Цель вроде бы близка, но недостижима.