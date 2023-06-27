Президент Украины заявил о наличии «политических оснований» для приглашения страны в НАТО

Украина якобы обладает некими политическими основаниями для вступления в состав Североатлантического альянса. Об этом в своем Telegram-канале написал президент Украины Владимир Зеленский.Глава киевского режима ожидает, что Украину все же пригласят в альянс на июльском саммите НАТО в Вильнюсе. По крайней мере, считает Зеленский, для этого есть все основания. Например, страны Запада сходятся во мнении относительно необходимости предоставления «гарантий безопасности» для Украины на время до вступления страны в состав альянса.До поста Зеленского глава его офиса Андрей Ермак тоже отмечал, что рассчитывает на получение в июле 2023 года приглашения Украины в состав НАТО. Интересно, что руководство НАТО и основных участников альянса отрицает возможность вступления Киева в организацию до тех пор, пока не будет урегулирован текущий вооруженный конфликт.В то же время, некоторые западные эксперты допускают возможность вступления Украины в НАТО в ее настоящем виде, но для этого придется «заморозить» конфликт по корейскому сценарию. Киевский режим на такой сценарий развития событий вряд ли пойдет, по крайней мере, без соответствующего указания со стороны США.Пока американская администрация надеется, что Украину еще можно использовать для дальнейшего ослабления России посредством затягивания боевых действий, а на потери личного состава ВСУ и мирных жителей украинского государства его западные покровители не обращают никакого внимания. Для Запада и территория Украины, и ее население – расходный материал, «пешки» в куда более глобальной и масштабной игре.