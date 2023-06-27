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Президент Украины заявил о наличии «политических оснований» для приглашения страны в НАТО

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Президент Украины заявил о наличии «политических оснований» для приглашения страны в НАТО

Украина якобы обладает некими политическими основаниями для вступления в состав Североатлантического альянса. Об этом в своем Telegram-канале написал президент Украины Владимир Зеленский.


Глава киевского режима ожидает, что Украину все же пригласят в альянс на июльском саммите НАТО в Вильнюсе. По крайней мере, считает Зеленский, для этого есть все основания. Например, страны Запада сходятся во мнении относительно необходимости предоставления «гарантий безопасности» для Украины на время до вступления страны в состав альянса.

До поста Зеленского глава его офиса Андрей Ермак тоже отмечал, что рассчитывает на получение в июле 2023 года приглашения Украины в состав НАТО. Интересно, что руководство НАТО и основных участников альянса отрицает возможность вступления Киева в организацию до тех пор, пока не будет урегулирован текущий вооруженный конфликт.

В то же время, некоторые западные эксперты допускают возможность вступления Украины в НАТО в ее настоящем виде, но для этого придется «заморозить» конфликт по корейскому сценарию. Киевский режим на такой сценарий развития событий вряд ли пойдет, по крайней мере, без соответствующего указания со стороны США.

Пока американская администрация надеется, что Украину еще можно использовать для дальнейшего ослабления России посредством затягивания боевых действий, а на потери личного состава ВСУ и мирных жителей украинского государства его западные покровители не обращают никакого внимания. Для Запада и территория Украины, и ее население – расходный материал, «пешки» в куда более глобальной и масштабной игре.
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7 комментариев
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  1. sdivt
    sdivt Сегодня, 15:42
    +2
    Ну, тут не от нас зависит, какое они там решение примут по Украине
    Что зависит от нас - так это только форсировать события настолько, насколько возможно, чтобы не было уже кого принимать...
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 15:45
      0
      Глава киевского режима ожидает, что Украину все же пригласят в альянс на июльском саммите НАТО в Вильнюсе.

      Зеле хоть ссы в глаза... Прямо говорили без всяких апокрифов, что не примут, как минимум до окончания конфликта. А он всё равно в НАТО идёт семимильными шагами.
      Хотя, скорее всего, подобное он льёт для внутреннего употребления.
      1. frruc
        frruc Сегодня, 16:41
        0
        Украина якобы обладает некими политическими основаниями для вступления в состав Североатлантического альянса.

        Не украина, а наркоманы, воры и бандиты которые пришли к власти после переворота 2014 г и вертят ею как хотят.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:42
    +2
    До чего же противно, его в дверь, он в окно, его в окно, он в форточку и т.д. до замочной скважины. На коврике перед дверью постоять будет достаточно. С таким "рылом" да в калашный ряд?
  3. Andrea
    Andrea Сегодня, 15:43
    +1
    Самое смешное,что политически обосновать можно любую мерзость и любое преступление.
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 15:52
    0
    Морально тоже? Как Крым взяли? Как всегда - потенциально они миллионеру, а фактически - у них две Моники Селянски и один Ляшко
  5. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:00
    +1
    Президент Украины заявил о наличии «политических оснований» для приглашения страны в НАТО
    Да оснований из пальца можно высосать богато. fool Осталось найти приглашение. feel