Спикер Госдумы РФ о мятеже «Вагнера» 24 июня: Это был марш тщеславия

Человек повел огромное количество вооруженных военных людей по мирным городам и селам для того, чтобы захватить власть… Если бы этот человек думал о стране, думал о народе, а уже потом о себе, он никогда бы на этот поступок не решился

Это серьезный был вызов. Мы с ним справились

Российские общественные деятели, политики, да и вся страна в целом, продолжают обсуждать причины и последствия попытки мятежа, предпринятой военизированными формирования группы «Вагнер» 24 июня. Свое мнение по этому поводу высказал и председатель нижней платы Федерального собрания России Вячеслав Володин. Выступая на сегодняшнем пленарном заседании, спикер Госдумы назвал поступок куратора частной военной компании Евгения Пригожина «маршем тщеславия».По мнению Володина, если бы Пригожин действительно думал о стране, то он никогда бы не решился на такой поступок. Спикер Госдумы поддержал слова руководителя фракции «Единая Россия» Владимира Васильева, который в своем выступлении перед депутатами ГД РФ назвал действия куратора ЧВК следствием личных амбиций, а не заботой о благе своей страны и российского народа.— высказался Володин.Председатель Госдумы подчеркнул, что произошедшее 24 июня стало испытанием для всех россиян, но никто не дрогнул — страна сплотилась еще больше вокруг власти, вокруг президента Владимира Путина, никакой разобщенности в обществе не произошло. Мятеж был затеян в тот момент, когда российские вооруженные силы противостоят на фронте фактически войскам НАТО и преданным им украинским новобранцам, которых силой заставили идти воевать.— продолжил спикер Госдумы.Для Запада цель этой провокации очевидна — использовать мятеж для подрыва государственного строя, изменения ситуации на фронте не в нашу пользу. Однако добиться нашим внешним врагам этого не удалось, подчеркнул спикер ГД.Володин отметил, что сейчас многие бойцы Вагнера, вернувшиеся в свои полевые лагеря, подписывают контракты с Минобороны и затем продолжат службу в Вооруженных силах России.