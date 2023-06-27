Военное обозрение
Войти Регистрация

Спикер Госдумы РФ о мятеже «Вагнера» 24 июня: Это был марш тщеславия

50
Спикер Госдумы РФ о мятеже «Вагнера» 24 июня: Это был марш тщеславия

Российские общественные деятели, политики, да и вся страна в целом, продолжают обсуждать причины и последствия попытки мятежа, предпринятой военизированными формирования группы «Вагнер» 24 июня. Свое мнение по этому поводу высказал и председатель нижней платы Федерального собрания России Вячеслав Володин. Выступая на сегодняшнем пленарном заседании, спикер Госдумы назвал поступок куратора частной военной компании Евгения Пригожина «маршем тщеславия».


По мнению Володина, если бы Пригожин действительно думал о стране, то он никогда бы не решился на такой поступок. Спикер Госдумы поддержал слова руководителя фракции «Единая Россия» Владимира Васильева, который в своем выступлении перед депутатами ГД РФ назвал действия куратора ЧВК следствием личных амбиций, а не заботой о благе своей страны и российского народа.

Человек повел огромное количество вооруженных военных людей по мирным городам и селам для того, чтобы захватить власть… Если бы этот человек думал о стране, думал о народе, а уже потом о себе, он никогда бы на этот поступок не решился

— высказался Володин.

Председатель Госдумы подчеркнул, что произошедшее 24 июня стало испытанием для всех россиян, но никто не дрогнул — страна сплотилась еще больше вокруг власти, вокруг президента Владимира Путина, никакой разобщенности в обществе не произошло. Мятеж был затеян в тот момент, когда российские вооруженные силы противостоят на фронте фактически войскам НАТО и преданным им украинским новобранцам, которых силой заставили идти воевать.

Это серьезный был вызов. Мы с ним справились

— продолжил спикер Госдумы.

Для Запада цель этой провокации очевидна — использовать мятеж для подрыва государственного строя, изменения ситуации на фронте не в нашу пользу. Однако добиться нашим внешним врагам этого не удалось, подчеркнул спикер ГД.

Володин отметил, что сейчас многие бойцы Вагнера, вернувшиеся в свои полевые лагеря, подписывают контракты с Минобороны и затем продолжат службу в Вооруженных силах России.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
50 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Anarchist
    Anarchist Сегодня, 16:11
    +23
    Сейчас каждый, кому не лень высказывается. Попиариться за чужой счёт все политиканы готовы. Заодно и верховному респектнуть начисто.
    А ведь проблемы не сейчас появились. Где вы все раньше были?
    1. spirit
      spirit Сегодня, 16:12
      +23
      Лицемеры обвиняют в лицемерии других лицемеров,что они делают все только для себя а не для родиныhi
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 16:51
        +7
        Мы с ним справились

        ... мы пахали...
    2. tank_killer156
      tank_killer156 Сегодня, 16:17
      +12
      Это точно,только почему то супер джеты как утки Осенью с нашими патриотами кто куда 24 06.23г,включая в том числе из правительства,меня вот это больше интересует, интересует о немощности и чуть ли не панике и не способности предотвращать такие прорывы,(а могли быть и не ЧВК,а х о х л ы),а пиарится на шкуре убитого медведя чужими руками,могут усе.
      1. AUL
        AUL Сегодня, 16:30
        +9
        Председатель Госдумы подчеркнул, что произошедшее 24 июня стало испытанием для всех россиян, но никто не дрогнул — страна сплотилась еще больше вокруг власти, вокруг президента Владимира Путина,
        Интересно, а кроме Володина это кто-нибудь заметил?
      2. Egeny
        Egeny Сегодня, 16:56
        +1
        меня вот это больше интересует

        ... а меня нет, меня не интересует перелётный состав госду..ы...
    3. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 16:32
      +11
      Где вы все раньше были?
      А раньше как не в себя хвалили тот же Вагнер. Теперь переобувшись в прыжке, будут поливать...
      1. marchcat
        marchcat Сегодня, 17:10
        +2
        У него в голове только чужие мысли, своих нет совсем. Как попугай, вечно за другими повторяет. Срамота.
        1. Egeny
          Egeny Сегодня, 17:22
          0
          Ой да перестаньте, он же Володин...
      2. Sadam2
        Sadam2 Сегодня, 17:20
        0
        я в шоке как это все в зомбоящике пытаются обьяснить ..
        во всем 5я колонна виновата ну и пинтосы куда без них ...а публика ведется на все это как корюшка на паралон
        никто даже не пытается вникнуть в причины - почему тувинец сбежал и какие претензии к нему .. ? почему Кормилец довел ситуацию и отморозился пока жареный не клюнул ..
        очередные адабрямсы ..
    4. Dizel200
      Dizel200 Сегодня, 17:11
      +1
      Так проблемы никуда и не делись и походу решать их не собираются,а замылить пытаются словесами.
  2. Million
    Million Сегодня, 16:12
    +19
    Хватит уже оправдываться и сваливать вину только на Пригожина.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:23
      +10
      В этой гадской истории виновны все властные структуры,потерявшие чувство реальности "музыканты"во главе с Пригожиным(как его можно оправдать в такой ситуации),военные от высоких погон и чуть ниже.
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 16:59
        -1
        ты тоже переобулся или опять будешь оправдываться, что строчишь с айфона в метро без правил орфографии?
  3. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 16:12
    +16
    Не сыр, а сырный продукт; не война, а спецоперация; не мятеж, а марш справедливости
    1. Александр Советский Союз
      Александр Советский Союз Сегодня, 16:19
      -2
      Больше маршей хороших, разных.
      Справедливость - великая цель, ради которой и страну развалить не жалко. - Так что ли?
      Только вот справедливости никогда не было, нет и не будет. Ни в одной стране. А смутьянов всегда ждёт печальная участь и презрение.
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 17:12
        0
        смутьянов всегда ждёт печальная участь и презрение.

        ... стрельцов тоже? Боярыню Морозову тоже? Полтора года хoхлов не могут обуздать... Зажрались ребята в лампасах, уже отжаться пару раз слабо, не говоря о турникете
  4. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 16:14
    +7

    Не читая ничего выше. Обсуждать бесполезно. Опрос говорит сам за себя. Или этого тоже не было?
    1. Наводлом
      Наводлом Сегодня, 16:21
      +1
      Цитата: Аркадий007
      Опрос говорит сам за себя

      Когда проводился опрос?
      Это момент принципиальный.
      До мятежа вагнеровцы безусловно были в глазах народа героями.
      Хоть и не все с безупречным прошлым.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 17:08
        +1
        Цитата: Наводлом
        До мятежа вагнеровцы безусловно были в глазах народа героями.

        Что то на мятеж не очень тянет. Вспоминаю откровенный разговор с военкорами Владимир Путин упоминал неких сильно мешающих ходу СВО «паркетных генералов» в Минобороны. Возникает риторический вопрос «Уж не на них ли был рассчитан сей спектакль».
    2. сайгон
      сайгон Сегодня, 16:22
      +4
      Такие опросы говорят только об одном правильный пиар горы двигает. Если мозг у кого то сработает как надо то за пару недель любой полк на южном участке фронта распиарить ( по справедливости ) можно. Все го то .
    3. tank_killer156
      tank_killer156 Сегодня, 16:31
      +7
      А знаете почему такой результат опроса,потому что в Вагнере НЕТ КОРРУПЦИИ,там нет паркета и его надзирателей,там все четко и просто,прежде как выполнить подумают,как выполнить задачу,и нет приписок,воров,там профессионалы которые СЛУЖАТ 24х7,а не выходят на работу с 08 -00х 17 -00 как в МО,и там постоянный контакт между офицером и солдатом, а МО посмотрите,соски генеральши и( работяги) с лампасами которые танк видели в кино,а в атаку готовы пойти только исключительно после баньки с девочками
    4. -Дмитрий-
      -Дмитрий- Сегодня, 16:44
      -1
      Не читая ничего выше. Обсуждать бесполезно. Опрос говорит сам за себя. Или этого тоже не было?


      Ну, во-первых, этот опрос мог быть полугодовой давности. Во-вторых, учитывая видосики самого пригожина, с кучей тел погибших Вагнеров, я бы не стал идти в ЧВК Вагнер. Да и многие сейчас говорят о том, как достигалась "эффективность" в ЧВК. Лучше уж пойти в добровольческий батальон какой-нибудь.
    5. Egeny
      Egeny Сегодня, 17:17
      +1
      Вы что, ребята, какой опрос - куда пошли? Да в никуда, что бы нас ни слышно и ни видно было.)
      Или в верхний Ларс... на худой конец... Говорят 700 тысяч за сутки... свинтило
      Офигеваю от таких "опросов"
  5. Наводлом
    Наводлом Сегодня, 16:15
    -2
    Это серьезный был вызов. Мы с ним справились

    Цыплят по осени считают.
    Да, самое страшное удалось избежать.
    Вызов купирован.
    Но чтобы справиться с ним, как явлением, и предотвратить подобные мятежи впредь необходимо предпринять ряд комплексных мероприятий на системном уровне.
    Эта работа только предстоит.
  6. user
    user Сегодня, 16:16
    +7
    который в своем выступлении перед депутатами ГД РФ назвал действия куратора ЧВК следствием личных амбиций, а не заботой о благе своей страны и российского народа.


    Иногда с трибуны Госдумы такое вещают, что тщеславие и личные амбиции выступающих говорят о том что они тоже не заботятся о благе своей страны и российского народа.
  7. Lemur2023
    Lemur2023 Сегодня, 16:17
    -1
    Спикер Госдумы РФ о мятеже «Вагнера» 24 июня: Это был марш тщеславия


    Это была постонова и чистый троллинг. Пригожин после ссоры с Шойгу и генералами пришел к выводу что будущего у него в России нет и Вагнер скорее всего у него отожмут. Договорился с Лукашенко о передеслокации в Беларусь а на последок решил немного потролить генералов.
    1. сайгон
      сайгон Сегодня, 16:26
      -2
      Это простите не троллинг это простите преступление , это выходка с родни декабристов там солдат обманом на площадь сенатскую под картечь , тут бойцов своих в принципе под бомбы ( слава богу обошлось ) так что как у всех борцов со всеми режимами марш за че ни будь .
      1. Lemur2023
        Lemur2023 Сегодня, 16:28
        0
        так что как у всех борцов со всеми режимами марш за че ни будь


        Да ни с кем он не боролся. Это была чистая постонова с его стороны. И Пригожин человек рисковый. В этом бизнесе не первый год крутится...
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 16:29
      +9
      Цитата: Lemur2023
      Пригожин после ссоры с Шойгу и генералами пришел к выводу что будущего у него в России нет и Вагнер скорее всего у него отожмут.

      После Бахмута Вагнер стал не нужен, жадные генералы, решили бизнес Вагнера в России прибрать к своим рукам. А какая ссора может быть между военными и гражданскими (чем являются музыканты), когда ни те ни друге не воспринимают на дух друг друга. А что требовал Пригожин от них снаряды, то их количество прописано в заключенном в контракте между "Вагнер" и правительством РФ, и ясно что контракт не подписывали ни один из генералов (у них денег нет). А вот условия контракта нарушало МО, но вот денежки перепадали Вагнеру, пролетая мимо носа и рота генералов из МО. Такого они не прощают, эта каста ничего и никогда не прощает.
  8. carpenter
    carpenter Сегодня, 16:19
    +8
    Это серьезный был вызов. Мы с ним справились

    — продолжил спикер Госдумы.

    А справились ли, или все осталось по прежнему.
  9. Архивариус Вася
    Архивариус Вася Сегодня, 16:28
    +12
    Ещё один балабол всплыл, мало ж золотова, мдааа, бурлят каловые массы... кстати Володин врет.
    чтобы захватить власть

    Пригожин же сказал, что ему нужно 2 человека - шойгу и герасим (чтоб их ...). Власть отбирать у Путина он и не собирался.
    Спикер госдумы клевещет на Евгения Викторовича - вот что следует из его заявления. Может срок ему!?
  10. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 16:30
    +2
    Как классно "махать после драки кулаками" fellow bully

    Можно пруф в студию - что Володин в течение 24 часов вооруженного метяжа заявлял похожее? feel

    Я лично сам был, и буду, сторонником жесткого и жестокого подавления даже намеков на вооруженный мятеж - ибо я государственник и Патриот своей Родины "до мозга костей" soldier

    Что бы даже внуки внуков, случайной выживших мятежников, вбдалбливали им в мОзги, что сие делать нельзя!!! soldier
  11. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:34
    +2
    Ой, блин, я тут уже давно говорил, что не подчиненные официально и прозрачно руководству страны ЧВК - банально опасны для государства. Я не удивлен, что все так обернулось. удивлен, что так долго все именно так не оборачивалось.
    Все давно придумано - вон, в тех же США. На территории США ЧВК без оружия - оружие на госскладах, даже показухи с Супертукано устраивают не они - а от их имени пилоты КМП, ВВС и прочих Нейви. И отчитываются они конкретно в Пентагоне, и какие-либо действия - только после отмашки из Пентагона.
    Что скажет Спикер Госдумы на то, что это он с Госдумой так и не принял закон о ЧВК? Марш тщеславия у них был, а теперь у тебя - марш профнепригодности!
  12. dump22
    dump22 Сегодня, 16:37
    +5
    Мы с ним справились


    Мы - это кто?
    Значит этот «голубоглазый» со товарищами победил Вагнер?
  13. fax66
    fax66 Сегодня, 16:37
    +7
    Да все только и говорят, что о страшной угрозе, которая нависала над независимостью и суверенитетом и т.д. и т.п. И какой Президент, и правительство, и весь народ молодцы и бла-бла-бла.....
    и никто даже слово не говорит о причинах этого кризиса. Все языки в .... засунули и занимаются славословием в адрес власти, а всех собак и ярлыки на Пригожина и Вагнер...
    1. Bulrumeb
      Bulrumeb Сегодня, 17:22
      0
      А самое главное - где эти люди, которые сейчас жгут глаголом, были в субботу?
  14. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 16:39
    +1

    Не могу я поверить в это бескорыстие и добросердечность при таких темпах сребролюбия:

    https://declarator.org/person/459/
  15. Drozd
    Drozd Сегодня, 16:40
    +6
    В субботу все молчали (за исключением пары человек). А как ситуация разрешилась, то аж на перебой грозно кричать начали... Лицемеры...
  16. viktor_ui
    viktor_ui Сегодня, 16:44
    -1
    Политикан хренов и победитель в СВО тоже видимо авансом до кучи. У меня в голове не укладывается, как людей с передовой быстро переобули в путчистов ? А что, так можно было ?
  17. -Дмитрий-
    -Дмитрий- Сегодня, 16:47
    -3
    Боже, читаешь комменты тех кто за пригожинцев и думаешь - капец у людей ни ума, ни знаний, ни просто логики... 1917 год, затем Гражданская война, это что, мимо них в школьной программе как-то пролетело что-ли?! Да просто логически подумать, что вооруженный мятеж в тылу воюющей страны это предательство, в это никак?! Или просто ВО дало сайт на откуп ЦИПСОте?
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 16:58
      +2
      Вагнер больше года на фронте, рубился как мог, поэтому важно понимать причины "упавшего флажка". Почитайте Лукашенко, он и Пригожина и Кремль "озвучивает", очень любопытно.
      1. -Дмитрий-
        -Дмитрий- Сегодня, 17:11
        -1
        Вагнер больше года на фронте, рубился как мог, поэтому важно понимать причины "упавшего флажка". Почитайте Лукашенко, он и Пригожина и Кремль "озвучивает", очень любопытно.


        Вы в курсе, что такое предательство и кто такие предатели? Предают всегда свои. Причем те, кому очень доверяли и кого возможно очень любили/уважали/поклонялись и прочее. ПРостой пример - генерал Власов. Был героем гражданской войны, учился в Академии, был на хорошем счету у военного руководства, сделал свою дивизию лучшей в округе, перед войной. Я думаю, если бы в те времена был интернет, то за него бы тоже много кто писал - да не может быть, он г(х)ерой, он бился как мог и т.д., и т.п. Но факта это не меняет - Власов предатель и как показало 24 июня 2023 года - Пригожин и его последователи тоже! Карбышев тоже попал в плен, но он предпочел умереть, но не предать Родину, а вот Власов предал.
  18. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 16:50
    +4
    Судя по откровениям Лукашенко это марш обиды/упрямства с обеих сторон, когда варианты мирного решения не были исчерпаны. Понятно что поход Вагнера мог, при затяжке истории, обрушить часть фронта, и это писец полный, но снимать ответственность с властей, объясняя произошедшее комплексом наполеона у Пригожина тоже несправедливо.
  19. Radikal
    Radikal Сегодня, 16:56
    +2
    Цитата: Egeny
    Мы с ним справились

    ... мы пахали...

    Мадам/мадемуазель - Вы о чём, или о ком, поясните. bully
  20. Oldi
    Oldi Сегодня, 16:57
    +2
    Тщеславия? В смысле? В принципе результат был предсказуем, отсюда и конспирологические версии, какое тщеславие? Назрели противоречия, которые пол года власть не решала, что не удивляет, т.к. такие ситуации на каждом шагу, власти зачастую просто отмораживаются от проблем. Осуществлён демарш, проведён тест общества, показавший позитивные моменты и кучу негативных, неприятных фактов, заставляющих задуматься, а так ли всё прекрасно, как льют людям пропогандисты... Володину лишь бы ляпнуть winked
  21. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 17:01
    +5
    Это был марш отчаяния. Что стоило Гаранту позвонить Пригожину и решить "терки" с МО РФ, а не начинить новую войну, теперь гражданскую, которую, к счастью, к вечеру смог отменить Лукашенко?
  22. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 17:14
    -1
    Это был акт безумия и честолюбия, хотя он прав в некоторых вещах, которые он говорит и которые уменьшают боеспособность армии. Но посреди боя нельзя делать то, что делал он.
  23. Goravrin
    Goravrin Сегодня, 17:16
    +1
    Народ не возле Президента сплотился, народ просто понимает, что любая заваруха в стране, ведущей боевые действия, устремиться к поражению и хаосу. Это не нужно никому, а вот властям пора задуматься о чистке своих рядов и желательно сверху и во всех без исключения структурах.
  24. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 17:22
    0
    Сколько героев то у нас оказывается! Только, вот что то я их не видел откапывающимися на М-4.