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Поражение «Ланцетом» станции РЭБ «Буковель-АД» ВСУ попало в кадр

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Поражение «Ланцетом» станции РЭБ «Буковель-АД» ВСУ попало в кадр

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлено поражение барражирующим боеприпасом "Ланцет" украинского комплекса радиоэлектронной борьбы "Буковель-AД". На кадрах можно увидеть, как российский ударный беспилотник точно попадает в скрытый в лесопосадке комплекс РЭБ, в результате чего украинская техника была уничтожена.


Украинский комплекс РЭБ "Буковель-АД" предназначен для обнаружения и подавления работы беспилотных летательных аппаратов. Первые испытания подобных вооружений Украина начала в 2015 году в ходе гражданской войны в Донбассе. Уже в 2016 году "Буковель-АД" (антидрон) начал поступать на вооружение ВСУ.




Разработанный украинской компанией комплекс РЭБ за период с 2015 до 2021 года прошел 7 модернизаций и широко применялся ВСУ в ходе вооруженного конфликта в Донбассе. Разработчики заявляют, что комплекс способен зафиксировать БПЛА противника на расстоянии до 100 километров, а эффективная дальность подавления беспилотников составляет до 20 километров.

Комплекс предназначен для обнаружения БПЛА противника и блокировки сигналов передачи данных, управления, навигации с помощью систем позиционирования GPS, ГЛОНАСС, Galileo и Beidou.

Станция может быть смонтирована на различных шасси (автомобилях либо специальной военной технике), а также в варианте на треноге. По состоянию на 2021 год на вооружении украинской армии стояли несколько десятков подобных комплексов.

Использованы фотографии:
Wikipedia
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7 комментариев
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  1. Дедок
    Дедок Сегодня, 15:56
    -2
    а разве эта новость не была опубликована на ВО пару недель назад?
    или здесь слова переставили - и вуаля - новость!
    1. Fitter65
      Fitter65 Сегодня, 16:25
      0
      Цитата: Дедок
      а разве эта новость не была опубликована на ВО пару недель назад?
      или здесь слова переставили - и вуаля - новость!

      Нет не публиковали. Была новость 8.06.2023
      Российские военные публикуют кадры уничтожения РЛС зенитного комплекса IRIS-T ВСУ в зоне спецоперации

      https://topwar.ru/218821-rossijskie-voennye-publikujut-kadry-unichtozhenija-rls-zenitnogo-kompleksa-iris-t-vsu-v-zone-specoperacii.html
      можете перейти по ссылке и освежить память. Кто, кого, куда и как- две недели назад.
  2. Andrea
    Andrea Сегодня, 15:57
    +1
    Эффективный комплекс,ничего не скажешь,наверно затаились в засаде.
    1. Jafar
      Jafar Сегодня, 16:01
      +10
      Эффективный комплекс борьбы с БПЛА, который поражён БПЛА, при этом снимал ещё один БПЛА? Ну ладно, пускай будет "эффективный"...
  3. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 16:03
    +2
    Комплекс предназначен для обнаружения БПЛА противника и блокировки сигналов передачи
    ...во млин....а кто тогда ланцетом управлял..Белка и Стрелка...а...Лайка
  4. Хорон
    Хорон Сегодня, 16:08
    +2
    Символично. Рэб предназначенный для работы против бпла уничтожается бпла против которого он должен был работать.
    Интересно, наши рэб тоже так "эффективно" работают? Или нашим удалось подловить рэб укропов во время его бездействия? recourse
  5. flSergius
    flSergius Сегодня, 16:13
    0
    Маршрут Буковель-Ад am Полностью одобряю good