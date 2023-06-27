Поражение «Ланцетом» станции РЭБ «Буковель-АД» ВСУ попало в кадр

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлено поражение барражирующим боеприпасом "Ланцет" украинского комплекса радиоэлектронной борьбы "Буковель-AД". На кадрах можно увидеть, как российский ударный беспилотник точно попадает в скрытый в лесопосадке комплекс РЭБ, в результате чего украинская техника была уничтожена.
Украинский комплекс РЭБ "Буковель-АД" предназначен для обнаружения и подавления работы беспилотных летательных аппаратов. Первые испытания подобных вооружений Украина начала в 2015 году в ходе гражданской войны в Донбассе. Уже в 2016 году "Буковель-АД" (антидрон) начал поступать на вооружение ВСУ.
Разработанный украинской компанией комплекс РЭБ за период с 2015 до 2021 года прошел 7 модернизаций и широко применялся ВСУ в ходе вооруженного конфликта в Донбассе. Разработчики заявляют, что комплекс способен зафиксировать БПЛА противника на расстоянии до 100 километров, а эффективная дальность подавления беспилотников составляет до 20 километров.
Комплекс предназначен для обнаружения БПЛА противника и блокировки сигналов передачи данных, управления, навигации с помощью систем позиционирования GPS, ГЛОНАСС, Galileo и Beidou.
Станция может быть смонтирована на различных шасси (автомобилях либо специальной военной технике), а также в варианте на треноге. По состоянию на 2021 год на вооружении украинской армии стояли несколько десятков подобных комплексов.