Военное обозрение
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В Киеве опровергают начало строительства полевых лагерей ЧВК «Вагнер» на территории Белоруссии

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В Киеве опровергают начало строительства полевых лагерей ЧВК «Вагнер» на территории Белоруссии

На Украине опровергают строительство полевых лагерей для ЧВК "Вагнер" на территории соседней Белоруссии, об этом заявляют в пресс-службе украинской Госпогранслужбы (ГПСУ).


В Киеве сомневаются, что власти Белоруссии предоставят ЧВК "Вагнер" территорию для строительства полевых лагерей. На сегодняшний день ни у пограничной службы, ни у разведки Украины информации об этом нет. В то же время представители киевского режима не исключают, что все это правда, поэтому очень внимательно мониторят ситуацию, также активно работает украинская разведка, получая данные от своих кураторов из США и Европы.

На данный момент таких работ мы не фиксируем. В то же время, исключать этого нельзя. За ситуацией в Беларуси активно следит разведка, в том числе Госпогранслужбы

- заявил официальный представитель ГПСУ.

Кстати, сегодня рядом с границей Белоруссии долгое время крутился самолет разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650.

О якобы строительстве первого лагеря для ЧВК "Вагнер" накануне сообщали несколько белорусских и российских ресурсов со ссылкой на Могилевское лесничество, на территории которого и велись работы. Сообщалось, что лагерь рассчитан на 8 тысяч человек, другие подробности отсутствуют, официального подтверждения нет.

Сегодня появилась информация, что второй лагерь начали возводить в Гомельской области, но опять же без каких-либо подробностей. Утром появились данные, что личный самолет Пригожина приземлился на одном из военных аэродромов под Минском, до этого посетив Санкт-Петербург.
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10 комментариев
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  1. Anarchist
    Anarchist Сегодня, 15:52
    +2
    заявляют в пресс-службе украинской Госпогранслужбы

    Даже не разведка... Хотя вна сейчас уполномочены вещать все, кому не лень. Только непонятно зачем им это... Пытаться что-то раскачать с територии "незалежной" бесперспективно.
    1. Наводлом
      Наводлом Сегодня, 16:01
      +2
      Мне тоже вчерашняя новость о начале строительства лагеря, опубликованная на topwar, видится сомнительной.
      1.
      24 тыс кв м на 8 тыс бойцов - это аж по три квадратных метра на человека.
      именно эти цифры засветились на Военном обозрении.
      2.
      так поспешно можно только начать приспосабливать ранее законсервированные военные городки.
      за два дня не то что начать строительство - подготовить проект нереально.
      1. Курильщик
        Курильщик Сегодня, 16:12
        0
        Под Могилевом в советское время стояла в/ч... если что.... так что вся инфраструктура была и не просто так туда Вагнеров поселили......
        1. Наводлом
          Наводлом Сегодня, 16:16
          0
          Цитата: Курильщик
          Под Могилевом в советское время стояла в/ч... если что.... так что вся инфраструктура была и не просто так туда Вагнеров поселили......

          чуть ли не полнокровная дивизия на двух с половиной гектарах?
          я поставил под сомнение вчерашнюю новость в том виде, в каком её опубликовали.
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 15:56
    +5
    Тут суть в том, что опять перемога превратилась в зраду - теперь еще и со стороны Белоруссии могут рвануть на 700 км, а там Батька уже не спасет laughing А вообще, сейчас много шуток, почему именно в Белорусь:

    Или:
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 16:01
      0
      Цитата: Bingo
      теперь еще и со стороны Белоруссии могут рвануть на 700 км,

      То, что будет в Беларуси, это "бледная тень" ЧВК "Вагнера", без денег, численность сотрудников быстро сократится, а отсутствие тяжелого оружия сделает такой рейд мало эффективным
      1. Lemur2023
        Lemur2023 Сегодня, 16:12
        +1
        А что зря Пригожин пару месяцев назад встречался с Бутом? Ну да, ну да обсудить будущее России... конечно конечно.
      2. JcVai
        JcVai Сегодня, 16:46
        0
        Оружие вагнеровцев - не тяжелая техника, а профессионализм и опыт.
        Как минимум инструкторами некоторое время поработают, а там, глядишь, вернутся к старому и финансирование от Африки возобновится.
  3. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 16:03
    +2
    Появилось много информации о строительстве лагерей ЧВК «Вагнер» в Белоруссии и о прилете туда сегодня Пригожина на самолете. Но есть нюанс: В России мы все знаем список либеральных лживых помоек-СМИ. А в Белоруссии нет. Так вот слухи эти растаскивают «Верстка» и «Беларускi Гаюн». «Верстка» в России заблокирована за дискредитацию ВС РФ. Руководит ей бывшая сотрудница «Дождя» и «Новой газеты» Лола Тагаева. Второй источник «Беларускi Гаюн» в Белоруссии признан экстремистским. Они публиковали сведения о перемещениях российских войск для СБУ. Этот канал входит в группу медиа, относящихся к штабу Светланы Тихановской и полностью ей подконтрольных.
  4. Sugoi_Dekai
    Sugoi_Dekai Сегодня, 16:14
    0
    Кто в Киеве бегите, часики тикают, ваши дни сочтены.