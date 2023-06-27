В Киеве опровергают начало строительства полевых лагерей ЧВК «Вагнер» на территории Белоруссии

На данный момент таких работ мы не фиксируем. В то же время, исключать этого нельзя. За ситуацией в Беларуси активно следит разведка, в том числе Госпогранслужбы

На Украине опровергают строительство полевых лагерей для ЧВК "Вагнер" на территории соседней Белоруссии, об этом заявляют в пресс-службе украинской Госпогранслужбы (ГПСУ).В Киеве сомневаются, что власти Белоруссии предоставят ЧВК "Вагнер" территорию для строительства полевых лагерей. На сегодняшний день ни у пограничной службы, ни у разведки Украины информации об этом нет. В то же время представители киевского режима не исключают, что все это правда, поэтому очень внимательно мониторят ситуацию, также активно работает украинская разведка, получая данные от своих кураторов из США и Европы.- заявил официальный представитель ГПСУ.Кстати, сегодня рядом с границей Белоруссии долгое время крутился самолет разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650.О якобы строительстве первого лагеря для ЧВК "Вагнер" накануне сообщали несколько белорусских и российских ресурсов со ссылкой на Могилевское лесничество, на территории которого и велись работы. Сообщалось, что лагерь рассчитан на 8 тысяч человек, другие подробности отсутствуют, официального подтверждения нет.Сегодня появилась информация, что второй лагерь начали возводить в Гомельской области, но опять же без каких-либо подробностей. Утром появились данные, что личный самолет Пригожина приземлился на одном из военных аэродромов под Минском, до этого посетив Санкт-Петербург.