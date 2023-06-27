Президент: Костяк руководства ВС РФ должен формироваться из тех, кто успешно проявил себя в боевой работе

Президент России сегодня сделал заявление, которое обращает на себя особое внимание. Коснулось оно того, кто, по мнению президента Владимира Путина, должен стать костяком командования Вооружёнными силами России. Своими мыслями верховный главнокомандующий поделился сегодня во время встречи с военнослужащими.
По словам главы государства, костяк руководства ВС РФ в будущем должен формироваться из тех, кто должным образом проявил себя в боевой работе, включая и авиационную составляющую.
Президент отметил, что сегодня в России появляется новая плеяда боевых офицеров, которые в ходе СВО своей боевой работой доказали право и возможность занять руководящие посты в Вооружённых силах страны.
Многие эксперты обратили внимание на ремарку президента о будущем командовании ВС РФ. О том, о каком именно будущем – ближайшем или отдалённом – идёт речь, президент не пояснил. Хотя вполне понятно, что по достоинству проявившие себя в ходе проведения спецоперации офицеры и генералы действительно могли бы стать основой командования армией и флотом. Именно современного, потому что наличие непосредственного опыта успешного ведения боевых действий, разработки тактики и стратегии даже локальных операций – это уже качественно иной уровень практической работы. И от появления таких офицеров в управлении войсками и управление, и Вооружённые силы страны только выиграют.