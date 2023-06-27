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Президент: Костяк руководства ВС РФ должен формироваться из тех, кто успешно проявил себя в боевой работе

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Президент: Костяк руководства ВС РФ должен формироваться из тех, кто успешно проявил себя в боевой работе

Президент России сегодня сделал заявление, которое обращает на себя особое внимание. Коснулось оно того, кто, по мнению президента Владимира Путина, должен стать костяком командования Вооружёнными силами России. Своими мыслями верховный главнокомандующий поделился сегодня во время встречи с военнослужащими.

По словам главы государства, костяк руководства ВС РФ в будущем должен формироваться из тех, кто должным образом проявил себя в боевой работе, включая и авиационную составляющую.

Президент отметил, что сегодня в России появляется новая плеяда боевых офицеров, которые в ходе СВО своей боевой работой доказали право и возможность занять руководящие посты в Вооружённых силах страны.

Многие эксперты обратили внимание на ремарку президента о будущем командовании ВС РФ. О том, о каком именно будущем – ближайшем или отдалённом – идёт речь, президент не пояснил. Хотя вполне понятно, что по достоинству проявившие себя в ходе проведения спецоперации офицеры и генералы действительно могли бы стать основой командования армией и флотом. Именно современного, потому что наличие непосредственного опыта успешного ведения боевых действий, разработки тактики и стратегии даже локальных операций – это уже качественно иной уровень практической работы. И от появления таких офицеров в управлении войсками и управление, и Вооружённые силы страны только выиграют.
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31 комментарий
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  1. marchcat
    marchcat Сегодня, 15:50
    +16
    Ну так это должно касаться на только МО, но и все министерства и ведомства в РФ. А у нас до сих пор занимают посты, откровенные провокаторы и ворьё.
    1. Комментарий был удален.
    2. Алексей G
      Алексей G Сегодня, 16:09
      -2
      А у нас до сих пор занимают посты, откровенные провокаторы и ворьё.

      Прямо таки все и ворье?
    3. monetam
      monetam Сегодня, 16:11
      -5
      Это где же вы работаете, что у вас сплошное ворьё ? В прокуратуру пишите !
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 15:52
    +11
    Многие эксперты обратили внимание на ремарку президента о будущем командовании ВС РФ.

    А теперь плавно переходим к благодарностям и отправкой на пенсию ныне "служащего командования"
    1. Датчанин
      Датчанин Сегодня, 15:58
      +3
      Награждение и благодарности за 24 июня будут....уже ВВП распорядился ....а вот с отправкой на пенсию это вы поторопились! Только вот за Золотова печально))) ....его жена за один день крупно разбогатела!
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 16:07
        +3
        Цитата: Датчанин
        Награждение и благодарности за 24 июня будут....уже ВВП распорядился

        А так же возбуждение уголовных дел на офицеров погранслужбы ФСБ, без боя пропустивших "музыкантов"...последнее уже началось... Бред какой то
        1. Датчанин
          Датчанин Сегодня, 16:12
          +8
          .......вообщем как всегда награждение непричастных....наказание невиновных.....
      2. JcVai
        JcVai Сегодня, 16:16
        0
        С учетом, какие там перлы отмачиваются - пусть лучше жена рулит и бюджетом, и Росгвардией - хуже не будет ;)
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 16:06
      0
      Сударыня hi
      Цитата: Егоза
      А теперь плавно переходим к благодарностям и отправкой на пенсию ныне "служащего командования"

      Сейчас дождутся когда пыл "контрнаступцеп" угаснет и "отправки" у нас начнутся... Лишь бы это оказалось на пользу
  3. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 15:53
    +3
    По словам главы государства, костяк руководства ВС РФ в будущем должен формироваться из тех, кто должным образом проявил себя в боевой работе,

    Тонкий намек на толстые обстоятельства? laughing
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 16:09
      0
      Цитата: ваш вср 66-67
      Тонкий намек на толстые обстоятельства?

      Намек. Но похоже, что не на Дюмина...
  4. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 15:55
    +3
    Хотя вполне понятно, что по достоинству проявившие себя в ходе проведения спецоперации офицеры и генералы действительно могли бы стать основой командования армией и флотом. Именно современного, потому что наличие непосредственного опыта успешного ведения боевых действий, разработки тактики и стратегии даже локальных операций – это уже качественно иной уровень практической работы. И от появления таких офицеров в управлении войсками и управление, и Вооружённые силы страны только выиграют.
    Начало за здравие, конец - за упокой. request Кто будет разрабатывать механизм выявления и выдвижения проявивших себя в ходе проведения спецоперации офицеров и генералов recourse МО? Если да, то только свои пройдут. request Благими намерениями выложена дорога в ад.
    1. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 16:10
      0
      Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальства." (цитата, приписываемая Петру Первому)".
  5. spirit
    spirit Сегодня, 15:56
    +4
    Да да!Сказки все для бабушек!, после "недопутча" бравому командованию,удравшего в Питер, сейчас нужны будут как раз проверенные-преданные, и пусть по уму он будет как рыбка.
    Барт красиво поет но делает всё наоборот.Посмотрим на перестановки,уверен скоро мы увидим таких кадров ,что "паркет " покажется верхом воинского таланта hi
    1. Андрей Дибров
      Андрей Дибров Сегодня, 16:04
      0
      Цитата: spirit
      Да да!Сказки все для бабушек!, после "недопутча" бравому командованию,удравшего в Питер, сейчас нужны будут как раз проверенные-преданные, и пусть по уму он будет как рыбка.
      Барт красиво поет но делает всё наоборот.Посмотрим на перестановки,уверен скоро мы увидим таких кадров ,что "паркет " покажется верхом воинского таланта hi

      Говорят, неплохой был дядька пиночет, просто не свезло
  6. Wer bist do
    Wer bist do Сегодня, 15:56
    +6
    Президент: Костяк руководства ВС РФ должен формироваться из тех, кто успешно проявил себя в боевой работе
    Когда президент начнет уже что-нибудь делать, чтобы воплотить эту замечательную идею в жизнь?
  7. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 15:57
    +4
    Обманутый или обмишулившийся президент - очень сомнительная репа.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 16:14
      0
      Зря вы его минусуете. По сути правда же. Сначала он обманулся с договорняком вна Украине, теперь вот со своим стольником.
  8. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 15:59
    +5
    "Сказки венского леса,я услышал в кино,это было не давно,это было давно"(с) Посмотрим,как будет.
  9. Brylevsky
    Brylevsky Сегодня, 16:09
    +2
    Шойгу и Герасимов непотопляемы. Молодых и талантливых, с боевым опытом, - только в клерки центрального аппарата МО...
  10. bessonov932
    bessonov932 Сегодня, 16:09
    +1
    Страдательная (пассивная конструкция): "должен формироваться"... Не "я буду формировать", а как-то, кем-то, должен, когда-то...
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 16:16
      +1
      Ну, он поручит эту задачу Шойгу или Герасимову. Есть же действующие люди. Примеров карьерного роста лиц в погонах из разных округов, с начала СВО, после всего что они натворили, достаточно.
  11. monetam
    monetam Сегодня, 16:14
    0
    Правильное направление по выдвижению кадров. Именно так на командные должности выдвигались командиры во время и Первой, и Второй мировой войны. Так что наверняка армия заполнится способными, боевыми командирами.
  12. Million
    Million Сегодня, 16:17
    +1
    Шойгу в генералиссимусы что ли произвести?
  13. Radikal
    Radikal Сегодня, 16:22
    0
    Show must go on! Именно таким бы музыкальным сопровождением я бы оттенил это действо, которое мы увидели... как бы выразиться деликатнее, как бы его назвать - эмоции захлестывают, и не оставляют сомнений в отношении всего того, что произошло. 1993 год вернулся, правда в ином виде, но результат тот же. И ещё, что очень погано - лидеры КПРФ подтвердили своё ренегатство... . Рядовым, и не очень коммунистам стоит сделать вывод. sad
  14. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 16:26
    +2
    По словам главы государства, костяк руководства ВС РФ в будущем должен формироваться из тех, кто должным образом проявил себя в боевой работе

    Я надеюсь, это завуалированная прелюдия к тому, чтобы выгнать Шойгу...
    1. Комментарий был удален.
  15. alystan
    alystan Сегодня, 16:37
    +1
    Президент: Костяк руководства ВС РФ должен формироваться из тех, кто успешно проявил себя в боевой работе

    Ну хоть что-то в адрес замаравшихся паркетных генералов.
    Теперь в подтверждение слов еще бы по паре-другой нужных отставок в МО, в АП, в правительстве...
  16. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 16:38
    +1
    Шойгу, как успешно проявившего себя, наградить выходом на пенсию.
  17. Radikal
    Radikal Сегодня, 16:46
    +1
    Цитата: Егоза
    Многие эксперты обратили внимание на ремарку президента о будущем командовании ВС РФ.

    А теперь плавно переходим к благодарностям и отправкой на пенсию ныне "служащего командования"

    О чём Вы, лапочка? Эти персонажи наоборот приобрели очки в глазах этого, как его? Ага, вспомнил - недоВГК. В войсках и других ведомствах о нем ведь примерно так и говорят. Он ВГК для домохозяек, ну и тех, кто без него рухнет. Это же очевидно. Этот человек, который позволил одному человеку возвести личность отца в национального героя... . Допускаю, что тот человек в некотором роде заслуживает тех почестей, которые ему оказали. Сынок тут при чем? Да по нему тУрма плачет по эпизодам уничтожения братьев - командиров подразделений чеченского спецназа, конкурентов устранял. И ничего, тишина. Этот, как его, ага - типа гарант всё это покрыл. А смерть полковника Буданова, патриота, героя?
    "Курск", и многое чего ещё, Вот то, что характеризует этого...блин едва удерживаюсь от конкретного названия этого персонажа. sad
  18. ВПП-1
    ВПП-1 Сегодня, 16:55
    0
    Цитата: Алексей G
    А у нас до сих пор занимают посты, откровенные провокаторы и ворьё.

    Прямо таки все и ворье?
    Нет конечно, есть ещё много некомпетентных "свояков"... winked
  19. tabletkin73
    tabletkin73 Сегодня, 16:56
    0
    Ну так и Пригожин говорил об том же самом