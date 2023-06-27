Президент России заявил, что ЧВК «Вагнер» полностью содержалась государством и обошлась в 86 млрд рублей за год

Надеюсь, что никто ничего не украл или украл поменьше, но мы будем с этим всем разбираться

Деятельность ЧВК «Вагнер» полностью финансировалась российским государством. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на встрече с военнослужащими Министерства обороны РФ.Как отметил глава государства, «Вагнер» финансировали из средств Министерства обороны РФ, государственного бюджета. С мая 2022 по май 2023 гг. на содержание ЧВК «Вагнер» было потрачено 86 миллиардов 262 миллиона рублей государственных средств, отметил глава государства. Из этих средств денежное содержание бойцов и командиров ЧВК «Вагнер» составляло 70 млрд 384 млн рублей, стимулирующие выплаты – 15 млрд 877 млн рублей, страховые выплаты – более 1 млрд рублей.Что касается собственника компании «Конкорд», то он, как отметил Путин, в течение года заработал 80 миллиардов рублей только на поставках продуктов питания и предоставлении услуг через сеть «Военторг». Таким образом, компания неплохо зарабатывала на контрактах с Министерством обороны Российской Федерации.- подчеркнул глава государства.Президент напомнил, что государство всегда относилось с большим уважением к мужеству бойцов ЧВК «Вагнер». Однако, отметил Путин, вооруженный мятеж создал такую ситуацию, которая бы угрожала утратой всех достижений за время специальной военной операции. Всегда за мятежами следуют хаос и гражданская война, заявил глава российского государства.Путин не обошел вниманием и военнослужащих Минобороны РФ, отметив их большую роль в нейтрализации мятежа. Глава государства пообещал сделать все возможное для обеспечения семей военнослужащих российской армии, погибших в процессе подавления вооруженного мятежа.