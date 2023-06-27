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Президент России заявил, что ЧВК «Вагнер» полностью содержалась государством и обошлась в 86 млрд рублей за год

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Президент России заявил, что ЧВК «Вагнер» полностью содержалась государством и обошлась в 86 млрд рублей за год

Деятельность ЧВК «Вагнер» полностью финансировалась российским государством. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на встрече с военнослужащими Министерства обороны РФ.


Как отметил глава государства, «Вагнер» финансировали из средств Министерства обороны РФ, государственного бюджета. С мая 2022 по май 2023 гг. на содержание ЧВК «Вагнер» было потрачено 86 миллиардов 262 миллиона рублей государственных средств, отметил глава государства. Из этих средств денежное содержание бойцов и командиров ЧВК «Вагнер» составляло 70 млрд 384 млн рублей, стимулирующие выплаты – 15 млрд 877 млн рублей, страховые выплаты – более 1 млрд рублей.

Что касается собственника компании «Конкорд», то он, как отметил Путин, в течение года заработал 80 миллиардов рублей только на поставках продуктов питания и предоставлении услуг через сеть «Военторг». Таким образом, компания неплохо зарабатывала на контрактах с Министерством обороны Российской Федерации.

Надеюсь, что никто ничего не украл или украл поменьше, но мы будем с этим всем разбираться

- подчеркнул глава государства.

Президент напомнил, что государство всегда относилось с большим уважением к мужеству бойцов ЧВК «Вагнер». Однако, отметил Путин, вооруженный мятеж создал такую ситуацию, которая бы угрожала утратой всех достижений за время специальной военной операции. Всегда за мятежами следуют хаос и гражданская война, заявил глава российского государства.

Путин не обошел вниманием и военнослужащих Минобороны РФ, отметив их большую роль в нейтрализации мятежа. Глава государства пообещал сделать все возможное для обеспечения семей военнослужащих российской армии, погибших в процессе подавления вооруженного мятежа.

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76 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 16:09
    +22
    и обошлась в 86 млрд рублей за год
    Конечно спасибо, что просветили...но сколько из этих денег пошло на уплату похорон и выплат по смерти или получению увечий? "Вагнер" отработал их, все до копейки...
    А вот хотелось бы теперь спросить у власти, а как тратились "казенные" деньги на "незаконное" вооруженное формирование? Так можно оказывается? Без заключения контрактов... это как? Ну теперь еще более становиться понятно, почему Пригожин не захотел уходить под МО, кому ж охото делиться
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 16:22
      +1
      Цитата: svp67
      А вот хотелось бы теперь спросить у власти

      Спроси у Вагнеров, куда они делись. И между прочим, вопросов много у кого было, но тот же Дремов не стал ПРЕДАТЕЛЕМ, повернув войска на Луганск? Хотя у него было море обоснованых вопросов к Плотницкому. Продолжал воевать и защищать свою Родину. А Вагнерам теперь надо сказать спасибо СВОЕМУ руководству, что они БЫЛИ героями Донбасса, а стали - ПРЕДАТЕЛЯМИ.
      Иди спроси в Минобороны лично у Шойгу, потом у Путина - кто из них отдал приказ стать ПРЕДАТЕЛЕМ?
      1. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 16:24
        +9
        Во во. И кто отдал приказ бомбить федеральную трассу ФАБами, тоже спросите там при случае. Их наградить надо. Только это бомбометание, ну и действия Золотова, отстояли Москву! Еле сдерживали атаки вагнеровцев, которые живыми волнами накатывали на штаб ЮВО.
        1. Fitter65
          Fitter65 Сегодня, 16:34
          -2
          Цитата: Копчёный
          Во во. И кто отдал приказ бомбить федеральную трассу ФАБами,

          А где и какой участок трассы ФАБами бомбили, а какими ФАБами? И с чего бомбили, с Ил-22ВПУ? И чего и сколько поразили ФАБами ? А то вертолётов уничтожили, ВСУ за год столько не сбили, а результаты бомбёжки не показали.
          1. RED_ICE
            RED_ICE Сегодня, 16:42
            +5
            В телеграмм каналах есть ролики с бомбежкой колонны чвк и ее последствия
          2. Toorik
            Toorik Сегодня, 16:45
            +6
            а вы не видели ???? можете полюбоваться.....
            https://t.me/fighter_bomber/12935
            1. SwR9
              SwR9 Сегодня, 17:10
              -2
              я вижу взрыв, причиной которого может быть все что угодно (даже видеомонтаж)). Почему какому-то телеграмму и что там пишется некими блохерами я должен безоговорочно верить как вы?
          3. ism_ek
            ism_ek Сегодня, 17:17
            0
            Цитата: Fitter65
            И с чего бомбили,

            Помните, сколько "Ахмат" до Ростова ехал. Большинство пилотов "случайно" не попали.
        2. ГГВ
          ГГВ Сегодня, 16:38
          +3
          А можете ответить на вопрос: когда упали первые бомбы на колонны и когда был сбит первый вертолет.колонны километроми шли,а фото одно я видел,где под эстрадой взрыв.и вообще вооруженным колоннам не место в РФ,если они идут по приказу непонятных личностях, даже героев РФ
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 16:29
        +1
        А вот не надо всех под одну гребенку.Вот пойдут и на контракт и каково служить с этим клеймом?
        1. Bingo
          Bingo Сегодня, 16:38
          -2
          Цитата: dmi.pris1
          А вот не надо всех под одну гребенку.

          Другой гребенки НЕТ для тех, кто повернул оружие против законной власти своей страны. И не ко мне тут вопрос об этом, что другой гребенки в природе не существует. И вот этим, с гребенкой - очень большое надо спасибо сказать лично Президенту РФ за вчерашнее выступление, а то тут его хомячки все не поняли вчера. Кстати, насколько помню вы тоже. А сейчас уже переобулись и про гребенки вспоминаем? Путин гад, а я Дартаньян?
          1. dmi.pris1
            dmi.pris1 Сегодня, 16:47
            +3
            Нет,не Д,Артеньян.Но Путин был готов потопить все это в крови.Разбираться надо с каждым участником этой гадской истории.И не косить всех музыкантов косой.
            1. Bingo
              Bingo Сегодня, 16:51
              -2
              Цитата: dmi.pris1
              Но Путин был готов потопить все это в крови.

              Только факт в том. что не потопил, и осознавая ушаты навоза, что выльютт на него лично - вчера несколько раз подчеркнул, что рядовые сотрудники ЧВК Вагнер преследоваться не будут и останутся патриотами своей страны, несколько раз подчеркнул! Несмотря на то, что вот этим закидоном - они сами себя в других совсем определили.
              "Готов был"... Все возможности были - массированый налет Смерчами по трассе - и уже никто никуда не едет! Факт - что ОН - не потопил, это вы тут продолжаете дартаньянить
              1. tkoh
                tkoh Сегодня, 17:03
                +3
                Цитата: Bingo
                Все возможности были - массированый налет Смерчами по трассе - и уже никто никуда не едет! Факт - что ОН - не потопил, это вы тут продолжаете дартаньянить

                украинцевоинство полтора года победить не могут, а Вагнер бы раааз и раскатали бы за полчасика
            2. Piramidon
              Piramidon Сегодня, 17:22
              0
              Цитата: dmi.pris1
              Но Путин был готов потопить все это в крови

              То же самое можно сказать и о Пригожине. Он послал своих людей "за справедливостью" не с цветами и плакатами, а до зубов вооруженными на бронетехнике. И кровь они пролили. Теперь он придумывает отмазки, разводит ручонки, мол "ошибочка вышла", но я заплачу и всё будет ОК.
            3. igorbrsv
              igorbrsv Сегодня, 17:23
              0
              Так всё-таки колонны вагнеров шли на города или колонны ВС РФ шли на лагеря вагнеров "косой косить"? Если, допустим даже, вернувшиеся ветераны будут по городу с автоматом ходить. Имеют право? Имеет право полиция пытаться его разоружить?
          2. oleg Pesotsky
            oleg Pesotsky Сегодня, 16:58
            +3
            Когда нет доводов то пустота заполняется пафосом. Но как становится противно от этого.
      3. Теренин
        Теренин Сегодня, 16:31
        +7
        Как отметил глава государства, «Вагнер» финансировали из средств Министерства обороны РФ, государственного бюджета.

        А, можно, с целью снижения стресса, огласить весь список, пожалуйста, кто там ещё у бюджета пригрелся, а потом выяснится что crying
        ...не украл или украл поменьше,... ???
        1. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 17:25
          0
          Если поменьше - то украл, а если всё - так и не украл как-бы laughing
    2. Юра
      Юра Сегодня, 16:32
      +1
      Цитата: svp67
      А вот хотелось бы теперь спросить у власти, а как тратились "казенные" деньги на "незаконное" вооруженное формирование? Так можно оказывается?

      Контракты с юридической компанией представляющей "Вагнер"(просто версия).
      Цитата: svp67
      но сколько из этих денег пошло на уплату похорон и выплат по смерти или получению увечий? "Вагнер" отработал их, все до копейки...
      Это именно так, но вокруг больших денег всегда трутся тёмные личности и если проверка для того чтобы убедиться, что все деньги дошли до назначения, то это правильное решение.
  2. flSergius
    flSergius Сегодня, 16:11
    +8
    Ещё и начинает припоминать сколько кто кому денег дал. Вагнер получали деньги, но отдавали свои жизни, чтобы мы могли с диванов комментировать, попёрдывая и обнимая жену. Позор, выбрал слить героев Донбасса и Сирии, а не своего некомпетентного дружка, с которым на рыбалку ездит.
    1. -Дмитрий-
      -Дмитрий- Сегодня, 16:29
      -5
      Вагнер получали деньги, но отдавали свои жизни, чтобы мы могли с диванов комментировать, попёрдывая и обнимая жену. Позор, выбрал слить героев Донбасса и Сирии, а не своего некомпетентного дружка, с которым на рыбалку ездит.

      До? ВКС герои? Или п(цензура)ры? А вот по мнению пригожинцев (не Вагнеров), они и есть:

      Мы тут подумали и приняли решение в перевес твоему. Везде где будет наклейка FB будем разбивать лицо и переламывать кости ног и рук. (А лётчика просто резать). Как ты там написал, как первые придумали игил. Ну как ты и предложил, так и поступим. (Думай что .... на пехоту мразь.)
      С(цензура ибо ВО не пропускает) вы самые ущербные за всё СВО. Пока на вас не пошли вы никуда и носа не высовывали (только подстанции мирные и х(цензура)), а ща вы герои когда прут сами на вас. А до сего вы кобрирующие ды(цензура) и не больше. (Вагнера хоть над головами укров летали прямо и достигали в разы большего!)
      Вы обычные сруще-сцущие мрази после того что вы совершили и поделом что вас поубивали профессионалы когда вы по наивности своей опухлой в первый раз ебало высунули дальше кобрирования.))) С(цензура)а какие же вы у(цензура)ы, грады делают ровно столько, только без траты столько горючего и ых понтов... Говнокрылы.
      Спасибо что явили себя черти. Мы запомним каждого. А потом пройдут годы и кому-то поплохеет прямо в очереди за хлебом, а Х-101 под рукой нету.
      прикорытная, крути дальше контраст и насыщенность своих ущербных фоток. Придёт время и мы тебе накрутим контраст до уровня смерти. (И тем кто будет у тебя на обеспечении.) Семья есть? ))) Вот и у погибшей пехоты были семьи. Оглядывайся с(цензура)а.


      А весь сыр бор просто из-за того, что ФБ решил лишать гумпомощи тех военлетов, вернее подразделения ВКС (МО), у кого увидит символику ЧВК "Вагнер". Не самих ЧВК, не бомбить их или прочее, а просто лишать гумпомощи ВКС у кого есть символика ЧВК. А в ответ, эти самые ЧВК готовы резать, читай убивать летчиков ВКС у которых увидят символику ФБ. Это как б(цензура)?! После этого они герои чтоли?! Это уже не говоря о том, что авиацию им передало МО. Техперсонал ВКС пашет на авиакрыло Вагнеров. Вообще, всё что есть у вагнеров из тяжелой техники, авиации, БК - это всё дало МО. И после этого эти еще что-то п(цензура)т?!

      я фигею с таких как ты.
      1. flSergius
        flSergius Сегодня, 16:40
        -2
        Ты тут столько слов написал вокруг какого-то ципсошного вранья laughing fool Даже не спрашиваю, откуда ты эту ахинею скопировал. Ещё напиши, что это они Мангушева убили, чтобы мобилу и тачку отжать.
        1. -Дмитрий-
          -Дмитрий- Сегодня, 17:03
          -2
          Ты тут столько слов написал вокруг какого-то ципсошного вранья laughing fool Даже не спрашиваю, откуда ты эту ахинею скопировал. Ещё напиши, что это они Мангушева убили, чтобы мобилу и тачку отжать.


          Гыгы, а сходить в телегу ФБ и увидеть всё самому, религия мешает? Или методичка ЦИПСо? :)
          1. flSergius
            flSergius Сегодня, 17:06
            -1
            Что за канал ФБ? Фонд Березовского? Их в телеге тысячи, давай тогда нормальные ссылки.
            1. -Дмитрий-
              -Дмитрий- Сегодня, 17:17
              0
              то за канал ФБ? Фонд Березовского? Их в телеге тысячи, давай тогда нормальные ссылки.

              А ну понятно, отмазки в стиле Паниковского - атыктотакой?!
              В отличие от тебя, ФБ известная личность - отставной летчик, который помогает ВКС всем чем может и который явно больше тебя в курсе того, что происходит в ВКС в частности и вообще в войсках.
              1. flSergius
                flSergius Сегодня, 17:23
                +1
                Не можешь просто назвать источник - значит нагло врёшь. Теперь твой ФБ уже не канал, а некая личность. Я не хочу гадать Фёдор это некий Боровиков или Федот Бородатый или кто-то из твоих школьных друзей придумал себе крутое прозвище Франсуа Бьёрнсон. Иди в %"* с такими источниками.
    2. Fitter65
      Fitter65 Сегодня, 16:37
      -1
      Цитата: flSergius
      Позор, выбрал слить героев Донбасса и Сирии,

      Конечно герои, они же одни в Сирии и Донбассе воюют.
      1. flSergius
        flSergius Сегодня, 16:41
        0
        Конечно не одни, а что это меняет в данном обсуждении?
    3. -Дмитрий-
      -Дмитрий- Сегодня, 17:02
      -1
      Ещё и начинает припоминать сколько кто кому денег дал. Вагнер получали деньги, но отдавали свои жизни, чтобы мы могли с диванов комментировать, попёрдывая и обнимая жену. Позор, выбрал слить героев Донбасса и Сирии, а не своего некомпетентного дружка, с которым на рыбалку ездит.


      Да, ещё: предатели тем и отличаются, что предают те, кому верили, доверяли, кого считали своим или вообще героем. Далеко ходить не надо - Власов - герой гражданской войны, воевал против Махно, учился в Академии, в 1940 г. сделал свою дивизию лучшей во всем округе, да и вообще просто боевой офицер и генерал... Но вот, есть одно НО - он предатель и все свои заслуги, подвиги и прочее, перечеркнул своим предательством. Надо объяснять, зачем я привел пример про Власова????
      1. flSergius
        flSergius Сегодня, 17:10
        +1
        Вот вагнеровцев и предали те, кому они верили, что их собрали сражаться за реинтеграцию русских земель и чтобы не быть колонией запада, а оказалось за медальки и отчёты для зажравшихся стариков. Как доверились многие жители Донбасса, херсонцы, получавшие русские паспорта, поверившие что "Россия здесь навсегда", а потом оказавшиеся в лапах бендеровцев.
        1. -Дмитрий-
          -Дмитрий- Сегодня, 17:18
          -1
          Вот вагнеровцев и предали те, кому они верили, что их собрали сражаться за реинтеграцию русских земель и чтобы не быть колонией запада, а оказалось за медальки и отчёты для зажравшихся стариков. Как доверились многие жители Донбасса, херсонцы, получавшие русские паспорта, поверившие что "Россия здесь навсегда", а потом оказавшиеся в лапах бендеровцев.

          Д- демагогия, Ц- ципсота.
          З.Ы. Крым чей?!
          1. Комментарий был удален.
          2. flSergius
            flSergius Сегодня, 17:28
            0
            flSergius
            Вот вагнеровцев и предали те, кому они верили, что их собрали сражаться за реинтеграцию русских земель и чтобы не быть колонией запада, а оказалось за медальки и отчёты для зажравшихся стариков. Как доверились многие жители Донбасса, херсонцы, получавшие русские паспорта, поверившие что "Россия здесь навсегда", а потом оказавшиеся в лапах бендеровцев.
            Очевидная правда.
            -Дмитрий-
            Да, ещё: предатели тем и отличаются, что предают те, кому верили, доверяли, кого считали своим или вообще героем. Далеко ходить не надо - Власов - герой гражданской войны, воевал против Махно, учился в Академии, в 1940 г. сделал свою дивизию лучшей во всем округе, да и вообще просто боевой офицер и генерал... Но вот, есть одно НО - он предатель и все свои заслуги, подвиги и прочее, перечеркнул своим предательством. Надо объяснять, зачем я привел пример про Власова????
            Примитивная демагогия и базарное кликушество. Обоснуй по пунктам, что нет tongue
  3. Million
    Million Сегодня, 16:15
    +11
    Вагнер виноват во всех проблемах России,а не пацаны в Кремле.
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:18
    -4
    Но сделано было коряво. И головы лететь должны не в Генштабе, а в Госдуме, так и не легализовавшей ЧВК
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 17:01
      +3
      Цитата: Bingo
      И головы лететь должны не в Генштабе

      Снимать ответственность с ГШ после всего что он натворил?
  5. Alien From
    Alien From Сегодня, 16:19
    +1
    Недешёвое удовольствие..... "" да чтобы генерала, да за такое место.... "" (С)
  6. Wolga
    Wolga Сегодня, 16:20
    +5
    А, что тогда не рассказали сколько денег Вагнеры заработали для страны в Африке и на ближнем востоке? А на основании чего, при наличии в России запрета им передавались оружие, снаряжение и боеприпасы?
    1. -Дмитрий-
      -Дмитрий- Сегодня, 16:32
      -4
      А, что тогда не рассказали сколько денег Вагнеры заработали для страны в Африке и на ближнем востоке? А на основании чего, при наличии в России запрета им передавались оружие, снаряжение и боеприпасы?

      Гагага, еще один хомячок :) Алё, дома есть кто?! Такие ЧВК действуют для чего? У них есть контракт, а контракт с кем?! С МО естественно! Или ты думаешь, что они сами по своему разумению, чисто из альтруизма и любви к Родине, прожигают кучу бабла просто так??? Чтобы про них хорошее в интернотах писали?! :)))) вы даете :)))
  7. KLM77
    KLM77 Сегодня, 16:20
    +5
    Таким образом, компания неплохо зарабатывала на контрактах с Министерством обороны Российской Федерации.

    И что? Сам же им контракт отдал, чего теперь в это тыкать! В отличие от МО они деньги отработали полностью.
    1. тоже-врач
      тоже-врач Сегодня, 16:26
      +2
      Вы не понимаете! Зарабатывать в России запрещено. Всё заработанное надо отдавать крыше. Шойгу, например. А эти... не отдали! А когда по ним за это немного постреляли с вертолётом, не вняли предупреждению, а на Москву двинулись! Мятежники и предатели, не захотели заработанным поделиться!
    2. -Дмитрий-
      -Дмитрий- Сегодня, 16:35
      +1
      И что? Сам же им контракт отдал, чего теперь в это тыкать! В отличие от МО они деньги отработали полностью.

      А то, что кто платит тот и заказывает музыку. Или ты думаешь, что заказчика можно матерными словами в видосиках и прочих медиа поносить? Вот представь - ты нанял таджиков, чтобы они тебе квартиру отремонтировали. Закупил всего много, отдал им. А через месяц, два, главный таджик в инсте на матах тебя материт и требует цемента или ротбанда, мол ты им нифига не даешь.
      Как тебе такое Илон маск? :) А ведь так все и есть.
  8. NickShel
    NickShel Сегодня, 16:21
    +12
    А почему вообще Россия тратила бюджетные деньги на содержание ЧАСТНОЙ военной компании? На пенсию Володе пора, старый стал, хватку потерял. Он нам еще наруководит.
  9. тоже-врач
    тоже-врач Сегодня, 16:22
    +1
    И что из того? Президент считает, что он авансом оплатил убийство солдат Вагнера? Кто ответит за все обстрелы и провокации?
  10. esl462
    esl462 Сегодня, 16:23
    +12
    Дочь Шойгу тоже не дёшего обходится, 18 млрд. на какой-то музей... Зато какой разный эффект.
  11. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 16:23
    +2
    На январь 2023 года в рядах Вагнера числилось 75 тыс. человек (50 тыс. ЗК).
    На марше было всего задействовано 25 тыс.
    Вопрос к руководству СВО, разницу в численности и потраченные деньги в какую копилку будете складывать?

    А там говорят ещё есть какой-то Руслан Цаликов?
  12. Storog Dvornik
    Storog Dvornik Сегодня, 16:27
    +9
    В Википедии пишут что у музыкантов 50 000 чел... Если поделить сумму озвученную ВВП, получается по 143 770 руб\мес на рыло - не густо... Меньше чем обещает МО РФ по контракту... Если поверить в потери 20 000 музыкантов, и соответственно вычесть из суммы гробовые хотя бы по 5 000 000 руб\чел - получается 1 ТРИЛЛИОН рублей !... В чём фишка?... Кто звиздит?...
  13. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 16:29
    0
    . С мая 2022 по май 2023 гг. на содержание ЧВК «Вагнер» было потрачено 86 миллиардов 262 миллиона рублей государственных средств,
    Цитата: svp67
    но сколько из этих денег пошло на уплату похорон и выплат по смерти или получению увечий? "Вагнер" отработал их, все до копейки.

    Ну да отработал уничтожив российский самолёт и вертолёты. Просто молодцы.
    1. Жан Батист
      Жан Батист Сегодня, 17:03
      -1
      Самолёт и вертолет это трагедия, сомнения нет. Но все началось из за того что Пригожин спросил у власти за десятки тысяч!!! погибших пацанов . Спросил куда идём!! Спросил почему до сих пор ведут те кто привел туда где мы есть!!! А в ответ получил :не твоё собачье дело,а он посчитал что его . Но я верю что председатель Пу , яростный сторонник царизма и не плохой знаток истории сделаете правильные выводы из произошедшего, то что произошло заставило власть приспуститься с Парнаса .
      1. JcVai
        JcVai Сегодня, 17:28
        0
        Почитайте свежеопубликованную речь Лукашенко про переговоры с Пригожиным, хорошо повлияет на мнение, дополняя ранние обращения Вагнера
  14. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 16:29
    -1
    Такие суммы представить сложно, это только озвученные! Слов нет
  15. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 16:30
    +3
    Вот теперь стало понятно почему у нас спёрли пенсии. Оказывается во всём виноват Вагнер. А мы то дураки и не догадывались.... А он не хочет сказать во сколько нам обошёлся и обходится Рома Абрамович? И все эти олигархи феодалы?
  16. flSergius
    flSergius Сегодня, 16:31
    +4
    86 млрд/1 год = 7,16 млн в месяц. 7,16/30 000 человек = 238 000 на человека. Это разве много, учитывая ещё выплаты раненым и погибшим, снабжение, топливо и пр.? Вот и получается, что скорее всего часть расходов Пригожин платил из своих. А теперь сравните бюджет МО на человека и посчитайте кто сколько украл?
  17. Lomo
    Lomo Сегодня, 16:31
    +8
    А они бесплатно должны были воевать?
    Каждое "обращение" только увеличивает стыд за нашу власть и "гаранта".
    1. tabletkin73
      tabletkin73 Сегодня, 17:05
      +2
      За нашего "гаранта" стыдно уже давно. За 24 года, что он при власти, китайцы, к примеру, сделали столько, что ему должно бы быть как минимум стыдно. А если бы у китайцев было столько ресурсов, сколько у нас, то и подумать страшно.
  18. Cetarb Kilork
    Cetarb Kilork Сегодня, 16:33
    +7
    А проект Остров Фортов, который курирует дочь министра обороны, обошелся в 2022 году в 27 млрд. рублей... Это нормально и хорошо...
  19. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 16:35
    +12
    Тогда уж заодно выяснить куда делись деньги на более 72% новой техники в ВС России, про которую врал Шойгу.
    1. Юрий Малышко
      Юрий Малышко Сегодня, 17:11
      0
      Вы просто отстали от жизни: если на старый Т-72, взятый с хранения, где он гнил лет 25-30, прикрутить современный прицел, то это ископаемое будет по отчетам проходить, как новая техника!
  20. Жан Батист
    Жан Батист Сегодня, 16:39
    +3
    Я боюсь если бы кормежкой в чвк МО занималось бы то там ещё и хлеб не хватало бы . А вообще теперь доставать эту тему денег из под сукна , после всего как то мелочно. Ну пусть верховный тогда ответит куда за пол года войны растворилась армия в строительство которой было вбухано 20 трилл.рублей.
  21. kosmozoo
    kosmozoo Сегодня, 16:40
    -2
    Хороши герои - пошли против своей страны. Я так пониманю офицерская честь и намник ни где не пересекаются?!
    Оправдывая предательство Вагнера можно дойти и до канонизации Власова.
    1. flSergius
      flSergius Сегодня, 16:49
      +3
      В чём они пошли против страны? Они даже заняв аэродром не мешали вылетам авиации против хрюклов. Они выступили только против бездарного руководства МО.
      1. Gpn27
        Gpn27 Сегодня, 16:56
        -3
        Они выступили против наших солдат: летчиков, погранцов, росгвардии, то что их начали бомбить не оправдание: для таких случаев есть установленный порядок для разрешения вопросов. Или Вы предлагаете если в ходе службы военнослужащего задели, он имеет право лично удовлетворить чувство справедливости через убийство других?
  22. Юрий Малышко
    Юрий Малышко Сегодня, 16:54
    +7
    Только мне кажется, или кому-то ещё, что мы последние 32 года живём в гигантских размеров банде?
  23. sdivt
    sdivt Сегодня, 16:55
    +2
    86 млрд, конечно, сумма большая... но только до тех пор, пока не начнешь интересоваться остальным.
    Итак, немного математики:
    дано - 86 млрд потрачено за год военных действий в виде выплат;
    численность Вагнера - до 50 тысяч человек в максимуме, и до 35 в минимуме (задействовано при боях в Бахмуте);
    Делим 86 млрд на 12 (месяцев) и на 50 000 число личного состава - получаем 143 тысячи рублей в месяц.
    Итого - 143 тысячи в месяц элитным, в самом полном смысле этого слова, бойцам Вагнера за их работу на передовой. Запомнили эту цифру?
    Далее:
    Сколько платит МО бойцам в своём ведомстве? То бишь, контракты в ВС РФ в рамках СВО
    (цифры взяты из телеграм-канала ВО)
    - 195 тыс. рублей (при заключении контракта)
    - рядовой - от 204 тыс. рублей в месяц
    - замкомвзвода - от 242 тыс. рублей в месяц
    - командир отделения - от 232 тыс. рублей в месяц
    - старший сапёр - от 216 тысяч рублей в месяц
    - стрелок - от 204 тысячи рублей в месяц
    - водитель (- повар, - гранатомётчик) - от 211 тысяч рублей в месяц
    ...
    нет смысла продолжать.
    Все получали больше, чем в Вагнере

    И теперь нам будут рассказывать, как к ним хорошо относились, и какие они неблагодарные?
  24. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 16:55
    0
    Странные ассоциации
    И тут Остапа понесло
  25. 501Legion
    501Legion Сегодня, 17:00
    +2
    как будто было иначе. От куда у них Т72-Б3, Панцири и весь парк техники которая стоит ТОЛЬКО у МО, правильно. Вся техника от того же МО.
  26. alystan
    alystan Сегодня, 17:02
    +2
    Президент России заявил, что ЧВК «Вагнер» полностью содержалась государством и обошлась в 86 млрд рублей за год

    По словам Пригожина, ЧВК завербовала 50 тыс. заключенных, из которых погибли 20%.
    Такие же потери были среди контрактников.

    И еще, что значит полностью содержалась государством?
    А сколько своих денег потратил Пригожин?
    И, главное, на чей тогда алтарь положили свои жизни погибшие вагнеровцы?
    К чему все эти разговоры про миллиарды?
    Может тогда надо было дать в сравнении с зарплатой топ-менеджеров всяких Газпромов?

    Отвечая на вопрос о правовом статусе ЧВК «Вагнер», 5 июня т.г. Евгений Пригожин сообщил, что организация не является частной военной компанией и не получает прибыли со своей деятельности.

    Мы ЧВК никогда не были. И прибыль мы никогда как частная военная компания не извлекали. Мы участвовали в различных конфликтах, защищая интересы Российской Федерации, в некоторых случаях - защищая еще и местное население.
    В 99% случаев мы делали это абсолютно бесплатно.
    Я своих денег потратил около полутора миллиардов долларов, по подсчетам на начало СВО.
    Я просто решил посчитать, сколько я спалил денег в Африке, арабских странах и т.д.
  27. Normann
    Normann Сегодня, 17:03
    -1
    А есть видео свидетельства удара по ЧКВ, или их ответных ударов по ВВС РФ??? Учитывая что у каждого первого - фотоаппарат-видеокамера находятся в кармане.
  28. Goravrin
    Goravrin Сегодня, 17:03
    0
    Не надо спорить, "паркетные" генералы показали себя во время проведения СВО во всей красе! Претензии были к верхушке МО РФ, к конкретным лицам. Другое дело, что "коней" не меняют, но выводы делать надо. Во время Великой Отечественной не стеснялись и отстранять и под суд отдавать. Видимо заменить не кем. Ни в коем случае не оправдываю Пригожина, он время выбрал явно не то, но как-то расшевелить это болото надо было.
  29. ВПП-1
    ВПП-1 Сегодня, 17:05
    +1
    Какие удивительные открытия содержатся в этом знаменательном (как всегда) выступлении... winked
  30. kosmozoo
    kosmozoo Сегодня, 17:17
    0
    Цитата: flSergius
    В чём они пошли против страны?

    А в том, что Вагнероацы повернули оружие на 180 градусов от фронта, от врагов России, в сторону России. И главный индикатор это поддержка мятежа врагами России. Прям зеер гуд Вагнер!
  31. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 17:18
    0
    это понятно что структура чвк спонсировалась государствам и делала грязную работу свергать уничтожать и тп и тд как чвк у сша интересно кому подчинялась чвк ? по сути должна была к ФСБ или МО подчинятся или иной структуре ! но пригожин стал публичен это уже должно было насторожить ! когда РФ будет работать как кгб 60 годов везде свои информаторы и свои люди ! вот кому подчинялась чвк тот и придал ! явно пригожин был лишь винтом ! ну это так мои фантазии ! возможно фигню написал
  32. Галеон
    Галеон Сегодня, 17:20
    0
    Президент России выступил перед военнослужащими в Кремле: «Вы фактически остановили гражданскую войну»

    Пошла фаза награждения непричастных.
  33. ism_ek
    ism_ek Сегодня, 17:23
    0
    Я думаю, поставки Военторга в армию только возрастут, но доля белорусских товаров возрастёт многократно.
    Да и Вагнер никуда с Украины не денется. Не приведёт Шойгу нашу армию в Киев.
    По сути, Пригожин взял Лукашенко в долю. Один бизнес будет делать, другой политические вопросы решать.
  34. ISKANDER_61
    ISKANDER_61 Сегодня, 17:25
    0
    А что он допол5ительно не сказал, что он путин является владельцем вагнера.
  35. фа2998
    фа2998 Сегодня, 17:29
    0
    Получается власти,сам Путин выращивали "змею на груди"--и теперь никто не виноват? 86 млрд . рублей российских налогоплательщиков потратили на частную контору которая делает что хочет,вплоть до захвата российских городов,и маршей до Москвы--и опять никто не сядет,все причастные "свои" what what hi