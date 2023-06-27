Президент Белоруссии: Целая бригада готова была к переброске в Россию для подавления мятежа

Армия в течение полдня, все вооруженные силы - не только армия, но и милиция, спецподразделения - были приведены в полную боевую готовность. Целая бригада готова была к переброске в Российскую Федерацию при необходимости

Потому что, не дай Бог, вот эта смута пошла бы по всей России, а предпосылки для этого были колоссальные, следующими были мы

24 июня 2023 года, когда в Российской Федерации произошла попытка вооруженного мятежа, Белоруссия была готова перебросить для его подавления целую бригаду своих силовиков. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.По словам главы белорусского государства, как только он получил информацию о происходящих в России событиях, армия и все спецподразделения страны были приведены в состояние полной боевой готовности. Бригада белорусских силовиков была готова к переброске в Россию.- подчеркнул президент Белоруссии.Лукашенко также рассказал, что о подготовленной к переброске в Москву бригаде белорусских силовиков он известил во время телефонной беседы куратора ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, и объяснил ему, что белорусская армия тоже защищала бы Москву.- рассказал Лукашенко.Напомним, что именно Александр Лукашенко провел телефонные переговоры с куратором ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. После переговоров «музыканты» развернули свои колонны и вернулись в полевые лагеря в Донбасс. СМИ сообщили, что сам Евгений Пригожин направился в Белоруссию. Уголовное дело, возбужденное в его отношении в связи с попыткой осуществления вооруженного мятежа, было прекращено, сообщили позже в Центре общественных связей ФСБ России.