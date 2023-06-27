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Президент Белоруссии: Целая бригада готова была к переброске в Россию для подавления мятежа

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Президент Белоруссии: Целая бригада готова была к переброске в Россию для подавления мятежа

24 июня 2023 года, когда в Российской Федерации произошла попытка вооруженного мятежа, Белоруссия была готова перебросить для его подавления целую бригаду своих силовиков. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.


По словам главы белорусского государства, как только он получил информацию о происходящих в России событиях, армия и все спецподразделения страны были приведены в состояние полной боевой готовности. Бригада белорусских силовиков была готова к переброске в Россию.

Армия в течение полдня, все вооруженные силы - не только армия, но и милиция, спецподразделения - были приведены в полную боевую готовность. Целая бригада готова была к переброске в Российскую Федерацию при необходимости

- подчеркнул президент Белоруссии.

Лукашенко также рассказал, что о подготовленной к переброске в Москву бригаде белорусских силовиков он известил во время телефонной беседы куратора ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, и объяснил ему, что белорусская армия тоже защищала бы Москву.

Потому что, не дай Бог, вот эта смута пошла бы по всей России, а предпосылки для этого были колоссальные, следующими были мы

- рассказал Лукашенко.

Напомним, что именно Александр Лукашенко провел телефонные переговоры с куратором ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. После переговоров «музыканты» развернули свои колонны и вернулись в полевые лагеря в Донбасс. СМИ сообщили, что сам Евгений Пригожин направился в Белоруссию. Уголовное дело, возбужденное в его отношении в связи с попыткой осуществления вооруженного мятежа, было прекращено, сообщили позже в Центре общественных связей ФСБ России.
Использованы фотографии:
сайт президента Белоруссии
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33 комментария
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  1. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 16:25
    +10
    Респект, вот это союзник! А не те что только трепятся на форумах и самитах, а сами к себе западных послов пускают, в надежде на выгодные подачки. Алесан Григорич человек с характером, но понимает что против нас все!
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 16:40
      0
      Цитата: Вадим С
      Респект, вот это союзник! А не те что только трепятся на форумах и самитах, а сами к себе западных послов пускают, в надежде на выгодные подачки. Алесан Григорич человек с характером, но понимает что против нас все!

      После 2020 года Лукашенко просто вынуждено пришлось на один стул пересесть, закономерно выбрав российский.
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 16:49
        +5
        Цитата: михаилл
        После 2020 года Лукашенко просто вынуждено пришлось на один стул пересесть,

        Он всегда сидел на одном стуле - белорусском. В его стремлении равноправно сотрудничать с РФ и Западом не было ничего зазорного.
      2. Корона без вируса
        Корона без вируса Сегодня, 17:03
        0
        Можно пруф в студию, где Лукашенко офицтально заявлеят ну хотя бы что "Крымнаш" ? может я что то пропустил? bully
    2. фа2998
      фа2998 Сегодня, 16:58
      +1
      Цитата: Вадим С
      Респект, вот это союзник!

      Ну у победы много соавторов.Просто хочется узнать сколько в этой бригаде,3-4 тыс.? У Вагнера 25 тыс. обкатанных в боях,там один человек за троих идет. hi
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 17:17
        +2
        Цитата: фа2998
        У Вагнера 25 тыс. обкатанных в боях,там один человек за троих идет.

        А сколько бы к ним еще примкнуло, если бы это был мятеж.
  2. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 16:32
    -4
    Эрдоган тоже обещал помощь. Так что Владимир Владимирович за свою власть может не переживать yes
  3. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 16:33
    +1
    Лукашенко, из разговора с Пригожиным:

    "Ребята только с фронта. Они видели тысячи своих погибших ребят. Ребята очень обиженные, особенно командиры. И, как я понял, они очень влияли (я это предварительно вычислил) на самого Пригожина.
    Да, он такой, знаете, героический парень, но на него оказывали давление и влияние очень те, кто руководил штурмовыми отрядами и видел эти смерти. И вот в этой ситуации, выскочив оттуда в Ростов, в таком полубешеном состоянии я с ним веду этот диалог

    Т.е. обида была (на что?) причем у командиров ЧВК. Амбиции, неподходящий момент понятно. Но с чего крышу то сорвало?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:37
      -1
      Теперь то что искать причину срыва крыши?Вагнеровцы в Белоруссии,желаю удачи бойцам и командирам.Я уверен,вы скажете веское слово защищая союзное государство
      1. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 16:45
        +8
        Причина важна, хочется понимать расклад/ степень ответственности каждой из сторон в произошедшем. Вечером в пятницу думал - за ночь поговорят, разберутся. Ан нет, выступает Путин со словами "мятеж-предатели", тем самым отрезая путь к миру. Но оказалось - мир возможен, ситуация разрешима. При этом наша элита продолжает жевать солому с партнерами и пятой колонной, вот где резкость/бескомпромиссность пригодилась бы. Очень много эмоционально личного и упрямства в случившемся, похоже. Это напрягает.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 16:51
          +2
          То то и оно..Уперлись,бескомпромиссно.Хорошо,что нашелся человек,сумевший это все разрулить
        2. ROSS 42
          ROSS 42 Сегодня, 17:06
          +4
          Цитата: ИванИванов
          Очень много эмоционально личного и упрямства в случившемся, похоже. Это напрягает.

          Вы вспомните, как лихо расправлялись с Грудининым...А как умело обезвредили Платошкина...
          Мы же ставим себя выше Бога...Через губу плюём и разговариваем только с небожителями...Или, когда жареный петух начинает клевать...
          * * *
          Больше всего меня напрягает внезапный уход, который ждёт всякого смертного...
          1. tihonmarine
            tihonmarine Сегодня, 17:22
            0
            Цитата: ROSS 42

            Вы вспомните, как лихо расправлялись с Грудининым...А как умело обезвредили Платошкина...
            Мы же ставим с

            А ка хоронили Горбачёва, я даже "слезу пустил".
      2. Корона без вируса
        Корона без вируса Сегодня, 17:09
        0
        Можно пруф в студию, что вагнеровцы уже в РБ? feel и Лукашенко подписал сам себе смертельный приговор? belay вроде "Батька" не совсем уже такой уж глупый, а я даже сказал бы = умный

        ну а повереть в то, что Лукашенко не знает, как вагнеровцы спят и видят, в своих эротических снах, что они бы с ним сделали бы за "33 своих богатырей"... winked
      3. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 17:21
        +1
        Цитата: dmi.pris1
        Вагнеровцы в Белоруссии,желаю удачи бойцам и командирам.Я уверен,вы скажете веское слово защищая союзное государство

        Кто то потерял, а батька, как всегда нашёл. Удачи музыкантам, там тоже наш народ.
    2. Stas157
      Stas157 Сегодня, 16:52
      +3
      Цитата: ИванИванов
      Т.е. обида была (на что?) причем у командиров ЧВК

      Пригожин об этих обидах пол года в эфир кричит благим матом. Никто не слышит! А как на Москву пошёл, так все сразу: ой что случилось? Даже президент откликнулся! А вот фанерный обидчик выдержанным оказался. Сделал упрямый вид, что ничего не произошло. Даже после слова не выдавил!
      1. ORE
        ORE Сегодня, 17:02
        0
        То что он кричит слышали все, только зачем этот видео ролик про удар МО по Вагнеру? Полный фейк. Вот вопрос, при чем не хилый вопрос.
  4. Александр Советский Союз
    Александр Советский Союз Сегодня, 16:36
    +2
    Потому что, не дай Бог, вот эта смута пошла бы по всей России, а предпосылки для этого были колоссальные, следующими были мы

    Ну а теперь рискуете стать первыми. 5 тысяч бойцов неподконтрольный никому ОПГ, вооруженных бронетехникой и авиацией уже прибыли в Осиповичи, ожидаются следующие партии.
    И что у них на уме сейчас и планах на будущее, никому неизвестно, возможно даже Пригожину, к психическому состоянию которого есть большие вопросы, начиная даже с первых его интервью и пиар-компаний в ходе СВО.
  5. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 16:36
    +5
    Из разговора с Путиным, похоже.

    Я спрашиваю: "Где он?"
    "В Ростове".
    Я говорю: "Хорошо. Худой мир лучше любой войны. Не торопись. Я попробую с ним связаться".
    Он в очередной раз говорит: "Это бесполезно".
    Я говорю: "Хорошо, подожди". Где-то мы разговаривали, наверное, с полчаса.

    Т.е. если бы не Лукашенко, так бы и зарубились на подступах к Москве?! Все гордые, выходит? Ай "молодцы"
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 16:47
      +3
      Цитата: ИванИванов
      Т.е. если бы не Лукашенко, так бы и зарубились на подступах к Москве?!

      Да, вы правы. Был ещё один вариант. Шойгу лично летит в Ростов. Но.....
      1. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 17:07
        0
        По мне так это самый правильный первый шаг. Свои все таки. Все остальные - по его результатам. Мог бы и Путин слетать, как в 1999 в Дагестан, в критической ситуации.
    2. Stas157
      Stas157 Сегодня, 17:05
      +1
      Цитата: ИванИванов
      Т.е. если бы не Лукашенко, так бы и зарубились на подступах к Москве?!

      Лукашенко во всей этой нелепой, но очень страшной истории самым адекватным оказался!
  6. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 16:44
    +1
    А можно так поинтересоваться, чисто ради "спортивного интереса", зная ситуация в РБ не понаслышке, Лукашенко то же по утрам читает сводки новостей из папочек, что ему приносят winked

    А то может он не знает, что в его стране нет военных, которые больше чем на стрельбище "3 выстрела одночным + 5 выстрелов очередью" пока еще нет...

    И вот он точно уверен, что исполнили бы его приказ? ))))))))))))
  7. Антон_из_Бреста
    Антон_из_Бреста Сегодня, 16:54
    0
    У нас, в Бресте, военных многих вызвали. Вроде 38 часть(вдв) готовили
  8. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 16:59
    +4
    Белорусский президент вел себя как государственный деятель
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 17:08
      0
      Вот абсолютно точно, при всех прошлых к нему вопросах.
  9. Вежливый Лось
    Вежливый Лось Сегодня, 17:00
    +1
    Целая бригада готова была к переброске в Россию для подавления мятежа

    Очень хотелось бы, а вернее - очень не хотелось бы посмотреть, как не нюхавшая пороху бригада, с марша вступила бы в бой с "музыкантами". И осталась бы она после этого целой.
    1. Alister Kroulegg
      Alister Kroulegg Сегодня, 17:16
      0
      Так-то просачиваются данные, что белорусские военные участвуют в СВО, не афишируя. Так что спецов на бригаду вполне могли набрать
  10. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 17:00
    +1
    Президент Белоруссии: Целая бригада готова была к переброске в Россию для подавления мятежа

    Вам виднее - чего творить.
    Вы живёте долго, правите не первый год и знаете, каким образом устанавливается истина. Прямой эфир с виновником преступления - самый верный способ, а то тут все бросились рассказывать, как именно они спасали Россию...А пройдёт пару лет и мы узнаем, кто бил украинских нацистов лучше всех...
    Всякий живой старается выказать свою значимость в делах к нему не причастных.
    Мёртвые сраму не имут.
    * * *
    Вы, Александр Григорьевич, сделали доброе дело и россияне будут вам благодарны.
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 17:08
      0
      А это также как и в интернеткомментах - чем дальше человек от места событий тем "правдивее" и "правильнее" его видение ситуации.
  11. Normann
    Normann Сегодня, 17:10
    0
    Ну вот кто-то верит в эту чушь, всем здавомыслящим людям должно быть ясно и понятно зачем это сделали.
  12. Neo-9947
    Neo-9947 Сегодня, 17:13
    0
    вот эта смута пошла бы по всей России, а предпосылки для этого были колоссальные

    Очень "интересная" фраза.
    И какие такие предпосылки для смуты по всей Руси?
    Революционной ситуации в российской глубинке вроде не наблюдается. Все сидят ровно.
  13. carpenter
    carpenter Сегодня, 17:15
    0
    Бригада белорусских силовиков была готова к переброске в Россию.

    Такое ощущение, когда об этом говорят, что "музыкантов было не 30 000, а 300 000 и в России не хватило бы войск для подавления "мятежа" и нужна бала помощь Белоруссии. Ну зачем пудрить нам мозги.